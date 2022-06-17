記仇是天蠍專利？這5大星座喜怒不形於色　當你知道時已萬劫不復

提到「記仇」、「怨恨」、「復仇」，你會想到什麼？多數人的直覺反應是不好相處、小心眼、沒度量、愛計較！然而，人會記仇，會試著放下怨恨，也會發現某人對自己記恨...



社會的主流價值觀認為，「記仇」有損身心，應該學會原諒與寬容，才能往前走；但記仇是人生慘痛、受到傷害、被冒犯的不滿情緒，需要好好照料，像是送給自己最有價值的紀念品，可以成為驅動自己前進的原動力。來看看12星座當中，最會記仇的星座是哪些呢？

記仇不是天蠍座的專利，以下5大星座才最記仇，各位要小心了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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金牛座：不想一直被欺負

金牛座有著過於常人的堅持和毅力，當他們決定要做一件事，就會對於達到目標非常執著。雖然金牛座常被認為是懶散的星座，但其實他們很有原則且極其自律，對自己的要求相當高！

金牛座知道，別人就是看自己好欺負，才總是來找自己的麻煩，因此他們不想再做那種老好人了，一旦如此，對方肯定會更加肆無忌憚。之前的金牛座也會想著要忍耐一下，但是他們發現忍耐對於事情的解決沒有任何的幫助，反而是對方越發的爬到自己的頭上來了。所以金牛座才會變得特別的記仇，誰要是讓他們不好受了，金牛座必然也會讓對方不好受。

巨蟹座：心裡過不去

巨蟹是個心思細膩的星座，內心情感豐富的他們，常因為對方的一句無心之言，而被影響情緒，對於別人做的事也容易過度解讀，但多半只是自己想太多了。

有的人在被欺負了後，心裡完全不當一回事，很快就會把這件事給繞過去，但是巨蟹座完全做不到像沒事人一樣，他們過後回想起來那個被欺負的畫面，就會越發的憤憤不平。巨蟹座覺得對方憑什麼這樣對待自己，而他現在憑什麼又不受任何一點影響過得很好呢。所以巨蟹座就會越想越生氣，心裡始終過不了這個坎，於是他們就會變得特別的記仇了。

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天秤座：控制不住情緒

對天秤座來說，最重要的事就是追求平衡，面對事情也希望追求公平，極力反對不公不義之事，但真實的世界其實很難達到完全的公平，這也讓天秤座時常感到心累。

天秤座是比較控制不住自己情緒的那種人，所以在氣頭上時，他們就會做出比較瘋狂的舉動來，因為天秤座在被欺負的那個瞬間，他們真的是會氣到爆炸的。若是有誰勸天秤座就這樣算了吧，別再去計較了，那麼天秤座是完全有可能會把怒火也發洩到這個人身上的。天秤座才不在乎會造成什麼樣的後果，因為此時此刻他們只有一個想法，就是要讓對方不好受。

人馬座：愛恨分明

人馬座崇尚自由，喜歡無拘無束的感覺，一旦感覺被束縛，就會想要極力掙脫。而骨子裡的倔強也讓他們不輕易認輸，所以當有任務交付給人馬座時，放手讓他們去做吧！他們的創意可能會讓你驚艷喔！

人馬座的性格就是如此，特別的愛恨分明，你若是對他們很好，那麼人馬座也會加倍的對你好。他們並不會覺得自己虧了，因為他們心裡頭是很感激你能夠願意為他們付出的。所以人馬座會覺得自己現在所做的這些不算什麼，他們完全就是樂在其中。相反的，若是你得罪了人馬座，你讓他們不舒服了，那麼人馬座也是有仇報仇有怨抱怨，是絕對不會讓你好過的。

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雙魚座：會記住一輩子

雙魚座是個情感豐富、心思細膩的星座，常會太在意別人的評論而影響情緒，當面對到旁人對自己的負面評價，更會讓他們放在心上，進而不斷檢討自己，這也是他們非常需要旁人肯定的原因。

雙魚座記仇可不是三兩天的事情，他們要是對一個人不滿意，那麼可能會記一輩子的仇呢，因為雙魚座就是這樣一個人，他們凡事都算得清清楚楚明明白白。你若是能夠對他們好，那麼雙魚座也絕不會故意去為難你。相反的，他們有時候還會願意去幫助你，反正雙魚座覺得那就是舉手之勞。而對於這種討厭的人，雙魚座會一輩子都在想著怎麼整你，他們可一點都不會覺得費事。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】