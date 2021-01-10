愛情｜要讓放棄你的人後悔？當你活得愈漂亮　就是對他最大的報復

有時候，真的要多謝當天傷害你的那個人，不是嗎？你終於也捱過那段天昏地暗，曾經以為不能失去他、曾經以為你不可能一個人過活、曾經以為這個他就是你的全世界，原來當你克服了過後，你才發現你一直放不開的那個他，其實是垃圾，不折不扣的垃圾。

你曾經不捨的那個人原來是垃圾嗎？（《三十而已》劇照）

這真有趣，你曾經不捨的那個人原來是垃圾嗎？那麼你為何會如此留戀？這問題考起了不少人，只能說當我們太執著為何會失去那個他的時候，就會很容易陷入不容許自己失去他的境地。這種執念只會愈陷愈深，到後來你甚至忘記了為何會愛上這個人，你只執著你絕不能失去他，你不應該再找他了，但你仍然把他放在心側，以為這樣子在心裏留一個位置，他就不會成為過去式。

我們太固執要留住一個人，就會忘了問自己，其實你真的還愛着一個這麼糟糕的人嗎？

你只在意不能失去他，就算他去意已決，甚至你已明知道他已經和其他人風流快活了，但你仍然不想去開始放下他，只因為你不甘心，你不甘心連你自己錯在哪裡也不知道，就給他替這份愛情判了殘忍的死刑。怎麼了？說穿了嗎？他明明是垃圾，怎麼值得如此好的你繼續留戀？

我只在心裏繼續懷念他，這樣不會打擾到任何人吧？對，你沒有打擾其他人，但你卻在折磨你自己。（《夫妻的世界》劇照）

還未捱過那個階段的人，是怎樣也想不通怎樣能夠令自己解脫，她只會繼續滯留。再找他的話會賠掉自尊嗎？那好吧，我不再找他好了，我只在心裏繼續懷念他，這樣不會打擾到任何人吧？對，你沒有打擾其他人，但你卻在折磨你自己。

若無止境去愛一個放棄愛你的人，抱歉，這不算是愛情，這是你自以為是的長情。

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你必須要思考的是：既然傷害已經發生，你受的傷也夠重了，那麼你應該怎樣做才能從這段糟糕透頂的經歷裏找出智慧來？對，每段看似最糟糕透頂的經歷背後，都有讓你能夠一夜長大的智慧，我們不少人都是從情傷中活過來，然後漸漸變得成熟起來，為什麼？因為你終於也明白，世上不是所有事都是你努力就能留得住。

要多謝當天傷害你的那個人，首先你就要成就一個更好的自己，要讓當天選擇放棄你的人感到後悔，當你活得愈來愈漂亮，就是對那個人最大的報復了。

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

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