12星座中誰轉數快、勁醒目？處女應變能力超強　獅子總有後備方案

應變能力，是指自然人或法人在外界事物發生改變時，所做出的反應，可能是本能的，也可能是經過大量思考過程後，所做出的決策。有良好應變能力，能審時度勢，隨機應變...



人生就是在遇到一個又一個的麻煩，然後一個又一個的去解決它。只是很多人平日裡好日子過太多了，所以在遇到問題時，一下子就不知道該怎麼去應對了。而有的人就會好一些，他們遇到問題時反應速度比較快，因此能夠較快的就想出解決的辦法來。那麼今天就讓我們一起來看看，到底十二星座中哪些人的應變能力是最強的吧？請連帶參考上升星座喔。

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白羊座：反應速度快

白羊座的人基本上相當自我，不管面對工作或生活，都有很強烈的自主性及自我主張，一旦遇到不願接受的壓力時，常會出現過於激烈的反應。缺乏耐心、容易生氣是白羊座的缺點，但其實本質是非常友善的，喜歡跟同事快樂地相處。白羊座的魅力是勇敢、冒險、不吝嗇、具有領導人物的氣度，以及富有令眾人驚訝的想法和主張，能積極進行各項行動，活潑爽朗，絕不優柔寡斷。

白羊座的應變能力之所以很強，就是因為他們的反應速度要比別人快許多。當身邊很多人還有點蒙圈時，白羊座已經是開動腦筋在思考了。他們很清楚整件事情的邏輯是怎麼樣的，因此別人或許會覺得很難理解，但是白羊座一下子就會知道怎麼去應對。所以他們永遠都是最快做出反應的那一個，他們已經在別人不知所措時，很好的把問題給解決了。

獅子座：生活閱歷豐富

獅子座的個性，擁有強烈的權威感及優越感，表現獨裁又自大，非常重視「名譽與人緣」，有強烈領導的慾望，對獅子座的人來說，擁有名譽就是人生最大的勝利，而人緣更是心靈的安定劑，可以讓自己保持充沛的動力。為了要使生命活得有意義，獅子座的人喜歡擁有戲劇般人生的嘗試，可以為榮譽付出一切代價......不畏懼戰鬥而且勇猛果決，喜歡在勝利與光榮的氣氛中，享受成功帶來的意義。

很多人喜歡把自己窩在家裡，什麼都不願意去嘗試，所以對於一些新鮮事物自己也是一點了解都沒有。這種情況下，若是真的遇到什麼問題，有時候就會不知道該從哪裡入手，自然反應速度就變慢了。但是獅子座就不同了，他們一直都是生活閱歷很豐富的那種人，生活中什麼有意思，他們就會去嘗試什麼。正是如此，獅子座才總是能夠在問題發生時，知道要怎麼做。

處女座：心理素質好

處女座善於推測未來的演變，認真而樸實，擁有多愁善感的個性。處女座的人，具有像大地給人的信賴感，不會輕易被人影響，也不喜歡去影響別人的想法。尤其典型處女座，擁有豐富的知識，對神秘的事很感興趣，做事一絲不茍，有強烈的批判精神。討厭虛偽與不正當的事是處女座基本的性格，帶點純真和有點潔癖，喜歡學習各種事情，不論對任何事都能全心投入，好學、好奇及研究心旺盛。

處女座比別人厲害的一點就是，他們的心理素質一向都特別的好。在遇到困難時，有的人因為害怕，然後就會變得不知所措，會希望身邊有一個救世主出現來幫自己解決問題。但是處女座就從來都沒有這樣的幻想，因為他們知道靠人不如靠己，任何時候還是得自己想辦法去解決問題。所以處女座才會在遇到問題時保持鎮定，他們會大腦飛速運轉，會知道怎麼去解決問題。

人馬座：聯想能力很強

人馬座對任何事物都充滿好奇心，希望永遠保有廣泛的知識與體驗各種經驗。這種性格，好比火一般的神聖與熱情，不喜歡受到任何束縛。對未來充滿希望，可以為了成功而不眠不休，是個絕對完美主義者，由於具有使命感，為達目標不惜任何代價，是一個視勝利為人生方向的行動派。具有寬大的精神、豐富的知識、陽剛的氣質，喜歡以自己的想法發揮服務精神，對人生抱持著熱情開朗，也是個自由派的樂觀主義者。

人馬座厲害的點就在於他們是一個聯想能力很強的人，所以他們能夠把完全不相關的兩件事給聯繫起來，這樣他們就會知道該借鑒什麼樣的解決辦法了。有時候，不是大家不懂得怎麼去處理問題。而是一下子遇到問題，自己有點蒙圈了，所以腦袋就轉不動了。但是人馬座的腦袋則是相當的活絡，他們一下子能夠從這件事想到另外一件事，因此很快就會知道怎麼應對。

水瓶座：積極使用身邊資源

水瓶座，學問豐富，非常聰慧且極富理性。水瓶座的個性是以像風一般的流動性為基調，重視知識，喜歡思索，是個能忠於自己信念、理想的知識分子。天生反應快，有很強的自由力和創造力，以及重視理論、有優秀的推理力及創新的改革力。遇到一展所長的機會，就能受到賞識。在社會方面，喜歡結交志同道合的朋友，富有友愛的精神；在個人方面，相當尊重個人自由以及強調平等，便富有獨立精神。

雖然水瓶座的個人能力還不夠，有時候不知道怎麼去解決問題。但是好在他們一直都有很多要好的朋友，所以當水瓶座遇到事情時，身邊的朋友也是能夠給予大力支持的。主要還是因為水瓶座很懂得經營自己的人際關係圈，在遇到問題時，他們第一時間就會想到要利用身邊的資源。所以有了朋友的幫助，遇到什麼樣的事情，水瓶座都不會覺得害怕了。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】