面對惡意批評你也照單全收嗎？學習被討厭的勇氣　靜待那劈他的雷

「說者無心，聽者有意。」有的人會說直率很好，但沒有經過思考的直率發言是傷人的，也許說出某句話的人真的沒有惡意，但沒有經過修飾的話過於真實，真實到讓人無法承受，更可能成為被批評者一輩子的夢魘，不斷地自我折磨，而留下傷痕的人卻帶著關我什麼事的醜陋面具，拍拍屁股就走。



被批評照單全收？要有判斷力才行

在這個人人都可能「被討厭」的時代，有時不是你不好，反而是因為你做得過於出色了，某些人無法做到這樣的成就，就藉由抨擊來彌補自己內心的自卑感。日劇《無法成為野獸的我們》中有一幕彷彿就是這樣的寫照，坐在公車上，想著工作與感情的未解之題，恍惚間，女主角深海晶（新垣結衣 飾）收到男友媽媽發來的那封訊息，「這世上啊！有些人靠消耗別人的眼淚，試圖止住自己的眼淚。不要認輸，自由地活著吧！」

如此善良的一句話，同時救贖了施害者與受害者，每個人活著都不容易，或許某些人是不想受到傷害，所以選擇了去傷害別人，又或許背後有種種的原因。但這都不是屈服於這樣傷害的理由，我們要像後半句那樣，「不要認輸，自由地活著吧！」面對他人的惡意，不再為對方找藉口，然後強迫自己接受，一個成熟的人是不會口不擇言地將某人批得一文不值。

文學小說《雅量》的作者宋晶宜在《鏡子》一文提出了這樣的看法，「當別人如何批評或指責時，不要一味認為惡意的，應該冷靜地先審視自己，也許他人正在為我們『對症下藥』呢！」每個人都是從錯誤中成長，當別人有所批評，我們應該要能辦別其中的成分，具有建設性的，我們虛心受教，但帶著惡意的無差別攻擊，就置之不理吧！

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清楚自己是誰，不把「自我」交給別人

在成長的過程裡，或多或少我們都會被天外飛來的批評打得昏頭轉向，無論它是有意義的或是充滿惡意的。嘴巴長在別人臉上，我們無法控制他們要說什麼，那些為酸而酸的人，總可以無止盡地找到謾罵的理由，連雞毛蒜皮的小事都可以成為滔天大罪。

沒有人是完美的，也沒有人可以讓每個人都滿意，每個領域都有達到一定高度的人，而這些人更是容易成為被惡意批評的攻擊目標。

蔡依林回顧自己被酸民嘲諷的「黑歷史」，以《怪美的》與過去內心最深層的恐懼進行和解；孫燕姿有感於網路亂象，用《匿名萬歲》點出匿名發言背後荒誕又矛盾的膽小行為；王心凌在《劈你的雷正在路上》以略帶戲謔的語氣，揶揄昧著良心說話的人，他們都用自己的方式面對，然後從這些聲音之中走了出來。

還有在東京奧運拿下銀牌的戴資穎面對網友的指指點點，直接了當的回：「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」而且他的心態非常的好，「我也沒有往心裡去，因為我做了多少努力、發揮得怎樣，我比誰都清楚。」我們只要清楚地知道自己有沒有盡力，明白自己內心的感受，不依賴他人的肯定評價，不再怕「別人怎樣看我」，重要的是「你怎麼看自己」。

就如同魯迅所說的：「我自己是什麼也不怕的，生命是我自己的東西，所以我不妨大步走去，向著我自以為可以走去的路；即使前面是深淵，荊棘，狹谷，火坑，都由我自己負責。」

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】