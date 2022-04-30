聲生不息｜林子祥葉蒨文走過逾30年　背第三者罵名多年無悔愛上他

【林子祥葉蒨文／聲生不息】林子祥與葉蒨文近日夫妻檔拍攝節目《聲生不息》，結婚26年依然非常甜蜜，由黑髮走到白首也保持滿滿愛意。其實他們的愛情一開始不被看好，葉蒨文更因愛上林子祥而背負了多年罵名，不過時間證明了這段愛情的堅韌，就算幾經波折也分不開他們。



最近，林子祥與葉蒨文夫妻檔出戰歌唱節目《聲生不息》，雖然二人在比賽中是競爭對手，但卻還是透露著遮蓋不住的甜蜜氣息，他們一見面便馬上輕吻對方臉頰，葉蒨文更半帶撒嬌般對林子祥道：「我怎麼可能嬴你」，觀眾看見他們的甜蜜互動也不自覺露出一抹微笑。林子祥和葉蒨文的默契度可謂滿分，這段美好的愛情背後卻藏著重重波折，他們牽手走過一個又一個的難關，才造就今天的甜蜜與從容。

【林子祥葉蒨文／聲生不息】最近，林子祥與葉蒨文夫妻檔出戰歌唱節目《聲生不息》。（芒果TV截圖）

【林子祥葉蒨文／聲生不息】葉蒨文更半帶撒嬌般對林子祥道：「我怎麼可能嬴你」。（芒果TV截圖）

林子祥與葉蒨文80年代初相識「他是她的粵語兼聲樂老師」

葉蒨文於台灣出生，4歲時舉家移民加拿大，因此直至80年代來港發展時葉蒨文一句廣東話也不會說，當時林子祥專輯內的單曲《重逢》需要找女歌手合唱，而導演楊凡推薦了葉蒨文並成功獲得機會，與林子祥就此結下緣份。

84年剛與台灣公司完約的葉蒨文簽約香港華納公司，華納音樂的總經理吳正元便安排了林子祥教葉蒨文廣東話兼擔任聲樂老師。林子祥曾回憶他初見葉蒨文時，對方唱中文和英文歌也很好聽，可是不會說粵語，所以他手把手教她粵語和唱粵語歌。

【林子祥葉蒨文／聲生不息】葉蒨文與林子祥每個重要節日都陪伴彼此。（微博@葉蒨文SallyYeh）

葉蒨文憑《零時十分》打開知名度

葉蒨文的首支粵語歌曲便是林子祥為她作曲的《零時十分》，歌曲一炮而紅奪得白金唱片銷量，更以新人身份奪得《十大勁歌金曲頒獎典禮》的「十大金曲獎」，可以說是怪物新人憑一首出道曲便走紅兼人氣大幅上升。

【林子祥葉蒨文／聲生不息】葉蒨文的首支粵語歌曲便是林子祥為她作曲的《零時十分》。（微博@葉蒨文SallyYeh）

林子祥婚內與葉蒨文屢傳緋聞 背上第三者罵名

隨著林子祥與葉蒨文合作愈來愈多，緋聞也愈演愈烈，但由於林子祥是有婦之夫的身份，導致葉蒨文被冠上了第三者的罵名。在1993年，葉蒨文在《1992年十大勁歌金曲頒獎禮》上奪得最受歡迎女歌星時，公開在台上向林子祥示愛，她衷心感謝好朋友林子祥，感謝他一直那麼支持她，還教會了她很多知識，最後更直接回應二人的緋聞。

雖然其他人說我們拍拖，但不要緊，我還是一樣愛你！ 葉蒨文

葉蒨文此番表白感言一出，即引起台下觀眾熱烈歡呼，隨後林子祥更上台與她合唱。

【林子祥葉蒨文／聲生不息】在1993年，葉蒨文在《1992年十大勁歌金曲頒獎禮》上奪得最受歡迎女歌星時公開在台上向林子祥示愛。（TVB截圖）

【林子祥葉蒨文／聲生不息】葉蒨文此番表白感言一出，即引起台下觀眾熱烈歡呼，隨後林子祥更上台與她合唱。（TVB截圖）

林子祥1995年與前妻離婚 1996年迎娶葉蒨文

林子祥與前妻吳正元育有一子一女林德信及林德懿，據指林子祥對任職高層的吳正元一見鍾情，其後奉子成婚。曾有消息指兩人的婚姻到後期其實已形同虛設，他們的感情早已變淡難以維繫，最終關係破裂，於1995年正式宣佈離婚。翌年即迎娶葉蒨文，由於林子祥剛離婚不久便開展另一段婚姻，因此不少人不看好這段婚姻。

【林子祥葉蒨文／聲生不息】林子祥於1995年正式宣佈離婚，翌年即迎娶葉蒨文，由於林子祥剛離婚不久便開展另一段婚姻，因此不少人不看好這段婚姻。 （微博@葉蒨文SallyYeh）

而葉蒨文受訪時也曾坦言，自己很害怕會被指是第三者，但曾有三名相士不約而同地說出一樣的真命天子特徵，特徵與林子祥完全相同，所以她與林子祥是命中註定的緣份。前妻吳正元在2005年曾罕有地在電台訪問中提及葉蒨文，直斥她是第三者，搶老公和兒子又扮慈母對女兒並不好。不過對於林子祥她卻讚對方是好人，至今仍舊維持良好的家人關係。事件陷入羅生門，網友意見也變得兩極化。

【林子祥葉蒨文／聲生不息】前妻吳正元在2005年曾罕有地在電台訪問中提及葉蒨文，直斥她是第三者，搶老公和兒子又扮慈母對女兒並不好。（Facebook@林德信）

葉蒨文視繼子如親生骨肉 多年不育依舊恩愛

不知不覺間這段起初不被看好的愛情，早已歷經風風雨雨走到今天，又有多少對能做到結婚二十多年仍猶如熱戀期，常把愛意掛在口邊的他們漸漸成為不少人心中的模範夫妻。葉蒨文愛林子祥愛得很深，雖然相處間總會有磨擦，但因為對方是對的人所以氣也消得很快。

我對他的愛很深，如果失去他我會覺得很難受。 葉蒨文

因為愛得深所以愛屋及烏，只要是對方愛的事物，她也會一樣愛惜。葉蒨文與繼子林德信關係非常好，不時能看到他們一家人飯聚的照片，親如真母子。

【林子祥葉蒨文／聲生不息】葉蒨文與繼子林德信關係非常好。（微博@葉蒨文SallyYeh）

【林子祥葉蒨文／聲生不息】不時能看到他們一家人飯聚的照片，親如真母子。。（微博@葉蒨文SallyYeh）

林子祥就是我的偶像，我這輩子最大的驕傲就是嫁給了我的偶像！ 葉蒨文

葉蒨文在內地音樂節目上被問及會否希望與偶像同台時，毫不猶豫地說出以上這句話，完完全全就是把內心的想法直接道出，讓觀眾也感受到濃濃的甜蜜之意。能嫁給偶像，大概便是此生的幸運！

【林子祥葉蒨文／聲生不息】林子祥就是我的偶像，我這輩子最大的驕傲就是嫁給了我的偶像！ （微博@葉蒨文SallyYeh）