貝索斯前妻MacKenzie成慈善家　捐一半身家回歸平凡改嫁科學老師

大家還記得兩年前那場全球最貴分手嗎？ 2019年，全球首富、亞馬遜創辦人兼首席執行官 Jeff Bezos（貝索斯）和前妻 MacKenzie Scott 在推特上一同官宣了離婚聲明，當時這場全球「最貴分手」可以說是受到所有人的關注。



這場離婚讓 MacKenzie 分得360億美金的財產（其中包括亞馬遜公司4%的股份）。而這筆財富使她成功登上2020年《福布斯》全球億萬富豪榜的第22名，同時成為世界上第4富有的女性。

亞馬遜創辦人兼首席執行官貝索斯和妻子 MacKenzie 曾是人人稱羨的夫妻。（GettyImages）

如今，《富比世》發佈了2021年全球億萬富豪榜，51歲的 MacKenzie 仍排在第22位。由於亞馬遜股價上漲了近64%，她的身價已達530億美金，比一年前增長了近50%。這筆財富使她成為世界上第3富有的女性，僅次於 L'Oréal Paris 集團繼承人 Francoise Bettencourt Meyers（736億美金）和沃爾瑪（Walmart）集團繼承人Alice Walton（618億美金）。

關鍵是，在過去的一年裡， MacKenzie 還捐出去了將近60億美金。自從跟首富離婚後，曾是小說家的她擁有了一個新身份--慈善家。事情是這樣的，2019年4月5號， MacKenzie 在自己的推特帳號上官宣離婚。僅僅一個多月後，2019年5月25號， MacKenzie 就簽名加入了The Giving Pledge（捐贈誓言）。

MacKenzie 在 twitter 宣佈加入The Giving Pledge（捐贈誓言）。（twitter@MacKenzie Scott）

對於The Giving Pledge，大家可能有所耳聞，這是由比爾蓋茲（Bill Gates）夫婦和華倫巴菲特（Warren E. Buffett）在2010年發起的一個活動，旨在敦促世界上最富有的人們將大部分的財產回饋給社會。

簡單來說就是，如果你簽名參與了這個活動，就等於承諾將自己50%以上的財富捐贈出去。儘管這份諾言不具備法律效力，但每一個承諾者或家庭都需要寫一封信，說明捐贈原因，並公開在The Giving Pledge的網頁上。

一直以來， MacKenzie 都很低調。在她的推特帳號上，到今天為止，一共只有4篇推文。第1篇，是官宣離婚。而第2、3、4篇分別發佈於去年年中、年末和今年6月，3篇推文的內容都很簡單直接，就是向大家說明在過去的這段時間裡，她用自己的錢做了什麼，一一為自己許下的承諾進行交代。

在第3篇推文中， MacKenzie 告訴大家，疫情加快了她在2020年的捐贈速度，她和顧問團隊從7月就開始開會，確定可以迅速提供幫助的學校和其他經濟拮据的組織。將姓氏改回 Scott 的 MacKenzie 在第2篇推特文上公布她的捐款明細。擷取自 MacKenzie 推特而促成這一切的原因其實也是疫情，因為疫情振興了股市，而諸如亞馬遜等公司的股價從中受益。

MacKenzie 說：「對於生活已經處於苦苦掙扎的境地的人們來說，這場大流行病無疑是毀滅性的。對於女性、有色人種和生活貧困的人來說，經濟損失和後遺症帶來的影響會更加嚴重。但與此同時，這場災難卻大幅增加了億萬富翁們的財富。」

在過去6個月裡， MacKenzie 已經向384個受助人捐贈了41億美金，這些受助人被她和她的顧問團隊確定為服務於「那些面臨著嚴重糧食不安全問題、種族不平等程度高、當地貧困率高、獲得慈善資金管道少的社區。」

《紐約時報》在報導 MacKenzie 的慈善行為時，是這樣描述的--「它們（捐款）就像來自聖誕老人的神秘禮物一樣，這裡捐2000萬美金，那裡捐4000萬美金，都捐給了高等教育學校，但並不是給那些擁有高曝光率的名校。這些捐款流向了許多人從未聽過的學院和大學--那些給地區的、少數族裔和低收入家庭的學生提供教育的學校。」

「我非常震驚！」，德州 Prairie View A&M University（一所歷史悠久的黑人學院）的校長 Ruth Simmons，在得知 MacKenzie 將向該校捐贈5000萬美金後告訴《紐約時報》，這是該校歷史上接受過的最大金額的捐贈，她甚至以為自己聽錯了，打電話的人不得不把金額重複一遍告訴她是5000萬。

MacKenzie 的這一系列行為與她的世界首富前夫形成了鮮明的對比。在過去的幾年裡，貝索斯在紐約曼哈頓中央公園南部、華盛頓特區和洛杉磯比佛利山莊都購置了豪宅，其中比佛利山莊的那棟豪宅以1.75億美金的成交價格成為洛杉磯最貴的房子。他還在德州擁有一處占地30萬英畝的地產。不僅愛買豪宅，貝索斯還熱衷於和新歡在世界各地遊玩。在此同時，他還在有條不紊地壓榨著亞馬遜員，反對他們為組建工會所做的嘗試。

據估計， MacKenzie 在2020年總計捐贈了60億美金，專家表示，她可能是歷史上在一年內直接捐贈給慈善機構款項最多的在世捐贈者。就在今年3月， MacKenzie 的The Giving Pledge諾言頁面上，又加上了另一個人的名字，這才讓大家發現了 MacKenzie 的新婚姻。

MacKenzie 的The Giving Pledge諾言頁面上多了Dan Jewett的名字，世人才知道她再婚的消息。（Giving Pledge網站）

原來，在離婚不到兩年後， MacKenzie 在次墜入愛河，已經再婚，嫁給了西雅圖一所私立學校的化學教師，Dan Jewett。由於 MacKenzie 的孩子們在同一所學校就讀，兩人才得以相識。

對於 Dan 這個人，他的學生對他的評價是：「他非常投入、精力充沛、充滿熱情、友好、善於交際，還非常認真。很明顯，他熱愛自己所做的事情、熱愛教學、熱愛科學，喜歡和學生們一起工作……他非常迷人，你會想上他的課。」

因為教了一輩子書，跟富豪這件事從來沒沾過邊，所以 Dan 在自己的 The Giving Pledge 承諾信中說：「對於我來說，寫一封信來承諾我將捐出我人生中的絕大多數財產這件事，是很神奇的。因為我從來沒有想到我擁有的財產有一天會讓這件事有任何的意義。」

也是因為這封信，讓向來低調的 MacKenzie 的新婚姻為大家所知，因為 Dan 在這封信裡提到他們的婚姻，「現在，在一個幸福的巧合下，我娶了我所認識的最慷慨、最善良的人，並和她一起承諾將把鉅額財富捐贈給需要幫助的人。」

49歲時，全世界都知道和她一同白手起家、相伴25年的首富丈夫有了新歡，但她不僅體面和丈夫分手，還大度量地放棄大半財產，拿到手的錢轉身就說要全部捐掉。如今51歲的她再遇真愛--一個和她一樣淡泊名利的人。她的優秀，高於財富；她的格局和心胸，讓人欽佩。這樣的女人，不論丈夫是誰，都能擁有長久的幸福。

在 MacKenzie 的 The Giving Pledge 承諾信的結尾，她是這樣寫的--「我們每個人都有著來自於各個方面的影響與幸運的巧合給予的恩賜，這些事有時候是我們無法預料到，也無法理解的。對於我來說，除了生活一直以來所給我帶來的經驗上的財富外，我還擁有著巨大到不成比例的金錢財富供我分享。

我選擇的慈善道路將一直會是深思熟慮的。這將耗費時間、精力和細心。但我不會等待。我會一直走下去，直到保險箱空掉。」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：跟世界首富貝佐斯離婚兩年後，身價破兆的她嫁給了一名化學老師】