乳癌｜單親媽捱過20次化療癌細胞終清零　父母兒子是最大生存動力

2019年，黃招慈被診斷患上乳癌第二期，暫停手上工作，完全配合治療，經歷左乳房切除手術、8次化療，以及15次放射治療後，癌細胞不僅沒有被消滅，還從乳房、淋巴腺轉移到肺、肝及脊椎，但她沒有就此放棄，依舊配合醫囑，再度接受12次化療。2021年6月，正字斷層造影顯示（Pet Scan），她體內的癌細胞指數已歸零。



雖然病情算是受到控制，黃招慈不敢說自己是醫學上的奇蹟，但她很感恩在將近2年的抗癌路上，身邊有愛她的家人、孩子、朋友，甚至是陌生人的鼓勵，以及上帝恩典才讓她有動力堅持走下去。「我知道化療會掉頭髮，所以在這之前，就先去剃光頭。」髮型師當時問她，為什麼要剃光頭？她回答：因為患癌，即將接受化療，不想看到自己掉髮，所以先下手為強。「髮型師聞言竟然不收錢，他說，待我痊癒、頭髮長長時，再收。」她坦言明白髮型師的用意，「他在鼓勵我一定要好起來，然後再來找他。」

放不下孩子，也不忍父母難過

黃招慈是單親媽媽，2018年與前夫分居，共同撫養兩名分別8歲和10歲的兒子，但孩子大部分時間都是跟在她身邊。「我最不放心的就是兩個兒子，我不想他們沒有媽媽。」無論治療過程再辛苦、後遺症再多，她依然堅持治病。「化療後身體很虛弱，呼吸困難，吃又吃不下，還一直想吐。」她說，有次感到反胃，但根本沒有力氣從卧室走到廁所。「我是爬去廁所的。吐完後，我坐在馬桶旁，放聲大哭！」

她是家中老幺，上有哥哥和姐姐，父母仍健在。「除了兒子，我的父母也是讓我堅持下去的動力。」同樣為人父母，她了解白頭人送黑頭人的痛。治療期間，她的父母經常性舟車勞頓，從關丹來到吉隆坡照顧她，煮飯給她吃，讓她直呼很內疚，「所以我一定要好起來！這才是對他們最大的報答。」她說，初期懷疑患癌時，她選擇不和任何人說，一個人默默忍受。「因為需要經過很多檢測，我知道等待的過程最難捱，我不想讓家人擔心。」

證實確診後，黃招慈反而異常冷靜，或許是心裏已經有數。「拿到報告後，我走到醫院外，開始安排接下來的路要怎樣走。我的第一通電話是打給保險經紀的。」隨後，她才給姐姐撥電。「電話那頭的姐姐哭得比我還傷心；接著打給媽媽，媽媽又轉述給遠在新加坡的哥哥。」哥哥得知後，立馬就從新加坡趕來吉隆坡探望她，也想了解她的病情。「當時還是第二期，家人都鼓勵我，覺得我一定會好起來的！」

患病之前，黃招慈幫忙打理家族生意，經常因為工作和家人起爭執，「生病後，我和家人的關係變好了。」此前的她是工作大過天，後來為了治病，她選擇全面暫停工作。「因為我知道，不暫停，我無法好好休息。」

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不經意發現乳房有異

現年43歲的黃招慈從來沒有想過自己會患上乳癌。「我的家庭雖然有患癌病史，但沒有乳癌。」她更表示，自己的兩個兒子都是餵母乳，大兒子喝到一歲，小兒子喝到兩歲。「大家不是都說餵母乳能降低患乳癌風險嗎？」她沒有做身體檢查的慣例，之所以會發現患癌也是「機緣巧合」。

「我每晚都會和兒子說故事，有次故事書不小心打到我的胸部，痛了幾天。看醫生時，我就說是撞到的。」吃過醫生開的止痛藥和消炎藥，情況沒有好轉，反而越來越痛。「持續痛了一個月，我回去複診。醫生說即便是車禍的大幅度撞擊，疼痛也不會持續那麼久。」聽從醫生建議，她進行了超聲波掃描，才發現了腫瘤。

對於患癌，黃招慈沒有怨天尤人，她說：「相比起很多人，我還是幸福的。抗癌路上，我遇到很多貴人。」當中包括沒有放棄她的醫生。「醫生當時沒說一定會康復，但他至少讓我看到存活的希望。」

對於患癌，黃招慈沒有怨天尤人，她說：「相比起很多人，我還是幸福的。抗癌路上，我遇到很多貴人。」當中包括沒有放棄她的醫生。「醫生當時沒說一定會康復，但他至少讓我看到存活的希望。」

黃招慈坦言，自己並非十分愛美的女人，但面對乳房要被切除，還是花了一段很長的時間去接受。「我上網看了很多資料，發現國外很多女人都有相關經歷，而且乳房只是身體結構的一部分。」病情進入末期階段時，全身都有癌細胞，讓她飽受煎熬。「說沒想過放棄也是騙人的，負面情緒一定有，就看自己怎樣去面對。」她說，進行第二輪化療療程時，即便身體虛弱，她還是去做運動。「我發現多活動身體，反而更精神。不過要循序漸進，不可操之過急。」

訪問結束前，問她倘若走到生命終結，會有什麼遺憾？她想了一下回答：「老實說，我不會有任何遺憾，但會捨不得我的家人。」她會彈琴，一直有意嘗試作詞、作曲，但之前礙於工作繁忙，一直沒時間嘗試。「養病這段時期，我終於有了時間完成了自己的小小夢想。」

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【抗癌】家人的愛是最大動力 黃招慈二度化療癌細胞歸零】