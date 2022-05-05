楊丞琳藏愛犬Yumi離世噩耗3個月　不捨發文：永遠愛妳、懷念妳

【楊丞琳／Yumi】毛孩一向都是人類的忠誠好友，不少女星如蔡卓妍、李施嬅等都有養寵物。而楊丞琳一直出名十分寵愛愛犬Yumi，平日都會分享愛犬的狀態及照片，是圈中出了名的愛狗之人。不過，楊丞琳今日凌晨就於Yumi 17歲生日當天發文，宣布愛犬Yumi已於2月離世，大表對Yumi的不捨之情：「擁有妳，是我們家的福氣，永遠愛妳、懷念妳…」。



楊丞琳於2005年起飼養愛犬Yumi已經十多年，一直以來都十分寵愛愛犬，更會以母女相稱，而且不時都會於社交平台分享愛犬的狀態及照片。不過隨著Yumi年紀漸大，健康開始出現問題，罹患皮膚癌及失智症，而直至2月15日不幸離世，楊丞琳將Yumi去世的噩耗藏了3個月後選擇於Yumi 17歲冥誕公布。

希望妳這一生都有感覺到滿滿的愛與幸福，擁有妳，是我們家的福氣，永遠愛妳、懷念妳… 楊丞琳

楊丞琳宣布愛犬Yumi已於2月離世。 （FB@楊丞琳）

楊丞琳表示，Yumi是上天賜給她的禮物，幸運地與Yumi成為家人，陪伴了她17年的歲月，對Yumi的感謝真的很難用言語來表達。她又指雖然已經接受了Yumi去世的事實，但至今仍然會時常流淚哭泣，並希望粉絲能把以往自己與Yumi的合照傳給她留念。

楊丞琳藏愛犬Yumi離世噩耗3個月。（FB@楊丞琳）

過往，楊丞琳就曾表示Yumi是一隻讓家人無後顧之憂的狗，總能感受到Yumi用牠的方式表達牠對家人的愛，並把牠視為家中的一分子。而在Yumi患上皮膚癌時，感受到Yumi一直很努力的想讓家人知道牠會好起來。

其實我不把牠當狗看，我覺得牠就是我家中的一分子，牠就是一個人。 楊丞琳

楊丞琳把Yumi視為家中的一分子。（FB@楊丞琳）

其實自早年Yumi的健康狀況開始變差時，楊丞琳就多次在接受訪問時表現出對Yumi的擔憂，更曾在演唱會上淚崩害怕會失去Yumi，希望牠最少能活到18歲。獸醫已經多次告知楊丞琳要做好Yumi會離世的心理準備，而楊丞琳的幾位好友在她出差時代替自己探望Yumi及傳話。經常要中台兩邊走的楊丞琳在完成既定的工作行程後，便趕回台北陪伴Yumi走最後一段路。

我可以幫牠過生日的時間真的不多了，我真的很怕很怕失去牠。 楊丞琳

楊丞琳曾在演唱會上淚崩害怕會失去Yumi。（FB@楊丞琳）

此外，楊丞琳更特別為Yumi打造了《泥土》一曲，收錄在專輯 《刪·拾 以後》中，憑歌表達對Yumi的愛，記錄她們一起度過了許多時光，雖然寵物並不會說話，但只要彼此互動便可以感覺得到之間的化學反應，甚至不需要隻字片語就可以心領神會。