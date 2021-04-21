撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-04-21 20:00

楊丞琳自從於內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》以踢館選手加入，當上張栢芝一組的隊長，帶領演出贏盡好成績，近日在終極對決戰中更以第3名出道，將與容祖兒、那英等6位姐姐組成「X-SISTER」第2代，不過楊丞琳的感言被指疑得罪那英而引起熱話。要是如網民說她暗諷他人，也許她只是坦誠分享想法，別人「對號入座」難預計，不如踏實做自己。入行20年，楊丞琳一直蛻變，已不是昔日的「可愛教主」。

▼▼▼【按圖看】楊丞琳在《乘風破浪的姐姐2》獲第3名出道時的感言，為何被指得罪那英？▼▼▼

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選秀屢戰屢敗 強大忍耐力：努力不一定成功 不努力一定不會成功

1997年，楊丞琳的父親生意失敗，14歲時父母離異，母親背上沉重債務。楊丞琳早在5、6年級已訂下目標進身演藝圈，參加各種選秀節目和比賽，幾乎屢戰屢敗，有次參加美少女選拔，冠軍有幾萬票，而楊丞琳只有400多票，其中兩百票還是媽媽投的，讓她大受挫折。她又參加電視節目選秀，得到第4名，分數最爛的一位，回家不斷哭，「媽媽跟我說，沒關係，有一天你可能可以追上別人。」不久後，楊丞琳參加「健康美少女」選拔，在比賽中表演優異，成功晉級決賽。楊丞琳曾言事業心好強，忍耐力也非常強，努力賺錢養家：「努力不一定成功，不努力一定不會成功。」

楊丞琳於16歲正式出道，獲封「可愛教主」，「偶像派」形象更深入民心然而，她一直最想當唱跳歌手。(rainie77@Instagram)

獲封「可愛教主」 擺脫可愛定型：用最真實的自己令喜歡的人更喜歡

楊丞琳於16歲正式出道，以組合「4 in love」亮相，甜美童顏配上齊瀏海，娃娃聲線唱著甜蜜情歌，俘虜一眾少男少女，旋即人氣高企，獲封「可愛教主」。還記得她初出道幾年來港出席電視台活動，主持請她用一張報紙扮出可愛表情，她二話不說連環做出多個趣怪笑臉，融化人心，「偶像派」形象更深入民心。有人天生一副厭世臉，笑起來還是有距離感，有人天生微笑唇，隨時隨地都親和，楊丞琳的可愛大概是與生俱來。

當上偶像，楊丞琳賣力展顯她的可愛本領，別人以為她空有外表，是個一直會笑，無害感也沒唱功的人，然而，她一直最想當唱跳歌手。她不停練唱跳、拍劇、當綜藝節目主持，為可愛的外殼注入更多內涵，可是別人都好像看不見。

曾經有段時間，我很排斥別人說我可愛，我明明已沒有做可愛的事，為何還說可愛？ 楊丞琳

真實的楊丞琳是有個性又掘強的人，曾在專輯《刪·拾以後》梳理30+的人生。「從前我只知道自己不想要甚麼，現在才知道自己想要甚麼。」她想要展現最真實的自己，說出內心想法，那怕會嚇走本來喜歡她的人，都沒所謂。

我為什麼要讓所有人都喜歡我﹖其實有很多面他們看不見，我寧可真實表現全部的自己，然後讓喜歡我的人更喜歡我。 楊丞琳

▼▼▼【按圖看】楊丞琳入行20年的蛻變，從造型上也可看出她努力擺脫「可愛」，說她「轉型」，她曾回應其實是做回當下的自己。▼▼▼

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做自己也要學會顧及他人 高情商有溫度而不失自我

誰不想當個受歡迎的可愛女生？楊丞琳卻努力從這標籤中掙脫出來。「其實我本來就是一個蠻有個性的人，只是我笑起來確實看起來比較平易近人。」有時她大膽表達真正的自己，跟媒體講一些比較調侃的話，都常被誤會是在暗諷他人，「但其實我是在耍幽默。」

成長令楊丞琳覺悟，儘管表達自己，亦要顧及別人感受。「慢慢我學會表達自己之餘，別人聽起來也舒服。」

我這20年獲得的不是名或利，而是從一個倔強、理性然後不願示弱的自己，變成一個感性有溫度的人。 楊丞琳

早前楊丞琳被網民取笑她在《乘風破浪的姐姐2》中沒洗頭，她否認同時自嘲不愛洗頭又不讓人說，被指回應幽默。（Rainie77@IG）

在《乘風破浪的姐姐2》，楊丞琳對張栢芝的一番鼓勵，充分體現了她的成長。當張柏芝在小組練習小考時，因緊張而失誤，自責拖垮大家，楊丞琳直言：「確實拖後腿了，但不是責怪，是我們看見問題，接著去調整就好了。大家一清二楚妳有多努力、都知道妳花了時間、怎麼練的，所以我們要做的是『不要白費妳的努力』。」此話贏盡掌聲，被大讚高情商。既明確點出問題，同時加以鼓勵，令人舒服接受，更被激勵。

楊丞琳在《乘風破浪的姐姐2》，對張柏芝的一番鼓勵，被大讚高情商。（楊丞琳微博圖片）

她會支持別人，也是自己最大的支持者。楊丞琳曾言，克服迷失的方法，就是非常正面的看待每一個負面時刻，非常支持自己想做的事情，「任何人支持你的力量都沒辦法大過你自己。」回想她在《乘風破浪的姐姐2》獲第3名出道的感言，說自己因尷尬，沒在微博，或向明星朋友拉票，也許就是因為她從來都習慣自己支持自己，不靠別人。

「受歡迎」不是最可誇，做自己不討好誰仍受歡迎，才真正值得可誇。楊丞琳的外表有著女生想擁有的魅力，骨子裏的她更擁有女生需要學的態度。

資料來源：《一条》/《風傳媒》/《juksy》

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