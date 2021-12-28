楊丞琳｜結婚不將就　遇李榮浩變依賴 ：我願意在他面前示弱

【很高興認識你｜楊丞琳】近日楊丞琳到由周迅和柳翰雅主持的內地綜藝節目《很高興認識你》當嘉賓，她在節目中大談與李榮浩的相處點滴與愛情觀，指結婚絕不能將就、不可找一個「還可以」的人，更回憶指很滿意李榮浩的驚喜求婚。



楊丞琳｜楊丞琳在節目中大談與李榮浩的相處點滴與愛情觀。（rainie77@IG）

結婚不能找一個「還好」的人：我願意在他面前示弱

楊丞琳與李榮浩雖然因工作時時分隔兩地，但二人常常隔空放閃。楊丞琳近日就在綜藝節目《很高興認識你》中大談與李榮浩的相處點滴。她就指，李榮浩的細心最能打動她，指遠距離的戀愛，雙方都需要付出，她在節目中表示：「而且我很喜歡他的地方是他很男人，可是他可以心很細。而且我很喜歡就是對方是那一種，記得你喜歡吃甚麼東西，而且那種記是很自然的，就算你沒吃過，他也可以很確定這個味道，你一定喜歡。然後到一個餐廳就由對方來決定菜是甚麼。」

被問到，她是不是依賴型的伴侶，楊丞琳就甜蜜表示，指自己過去不是，但就說：「但是他會讓我依賴跟我會願意在他面前示弱。」更分享自己決定結婚，必需確保對方是自己喜歡她一輩子的人，並不是一位「還好」的人。

楊丞琳成熟女人不忍氣呑聲，點撃看不拖拉愛情金句:

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滿意求婚時刻：原來我可以是個可以激動的人

楊丞琳坦言自己並不善於跟大家分享太多關於感情的事，於2020年曾公開求婚影片。影片中，楊丞琳正於酒店的床上準備發文為李榮浩送上生日祝福，突然一眾親友捧着蛋糕、鮮花與香檳出現。穿着睡衣，頭上還夾住兩隻大髮夾，素顏的楊丞琳先是驚訝，然後便明白這是求婚的節奏，立刻掩臉大叫：「我好醜。」直至李榮浩單膝跪着，拿出戒指時，問：「嫁給我好不好」，她激動得只懂點頭，哭得說不出話來。

楊丞琳｜李榮浩當年單膝跪着，拿出戒指時，問：「嫁給我好不好」，她激動得只懂點頭，哭得說不出話來。（影片截圖）

事隔兩年回憶這場求婚，楊丞琳指自己十分滿意。她說：「因為我很敏感要給我驚喜很難，如果你有一些甚麼動靜的話，我就會覺得今天這個人怎麼了，中間他媽媽打電話的時候，還很大聲說『求了沒』甚麼之類的，我在旁邊他超怕我聽到，差點被破壞。我也萬萬沒有想到我的反應很大⋯⋯原來我也可以是個激動的人。」