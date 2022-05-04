被工作佔據致生活失衡　放假也提不起勁　3原則把日子過得更精緻

每天都處於厭世狀態，平時有忙不完的工作，一直想做的事情又沒辦法去做，一到假日放假的時候又提不起動力做任何事，這樣周而復始的循環會導致內心壓力遽增，甚至自我譴責、對自己失望，形成嚴重的惡性循環。



而這種狀況出現很有可能就是工作和生活失去平衡，一旦天秤失衡，對生活就會失去熱忱與期待，日復一日不知道自己為了什麼而努力著，若要重新找回平衡可參考以下 3 原則，重新燃起對生活的熱情。

1. 區分上下班時間，建立生活的原則

「在該工作的時候工作，該休息的時候休息」，這句話看起來理所當然，但要做到卻不容易，也許是爆量的工作、太強的責任感、過於方便的通訊軟體，以及無遠弗屆的網際網路，現在做任何事情都可以突破距離限制，讓老闆隨時隨地可以找到你、在任何地方都能夠隨時處理公事，一不小心就會用下班時間工作，當工作佔了太大部分，失去自己的休息時間，一切就開始失衡。

若要改善這個狀況，可以先檢視自己的工作狀況，為什麼總是無法在上班時間就完成，是因為自己的效率不佳？或是工作安排不合理？抑或是慣老闆總是喜歡在下班時間打擾？找出原因後便可以思考是否可以溝通或解決，而在這過程中最重要的就是堅持自己的原則，千萬別認為破例在下班時間工作一次兩次無傷大雅，長期下來仍然沒有解決任何問題。

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2. 培養自己的興趣，找尋生活重心

人人都嚮往興趣可以成為工作，並不是每個人都能找到符合自己興趣的工作，但不代表在工作之餘不能擁有其他興趣，生活最怕的就是只有工作，工作雖然是生活的一部分，但不應該是全部，一成不變的生活雖然穩定卻缺少刺激，在工作時不僅沒有靈感，也會造成效率低落的問題。因此不管是多小的喜好，像是靜態的閱讀一本書、看電影、打電動，或是動態的園藝、烹飪、爬山等，保持對生活中其他事物的喜好，找到除了工作以外的生活重心，也讓自己從無止境的工作中跳脫，找到工作與生活的平衡點。

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3. 適度將行程留白，用更多時間反求諸己

把所有空閒的時間都填滿並不一定就代表充實，反而會因為過度緊繃而失去了想要好好享受生活的本意。此外，雖然關心周遭所發生的事情是重要的，但也不應過度關注這些事物，過度在乎他人看法、想盡辦法滿足別人的期望和需求，這些都會使自己過度疲累與焦慮，最好的作法是適度的留時間給自己，靜下心來好好吃飯、好好休息，並且好好思考，才能讓生活找回屬於自己的平衡。

過去老一輩的思維大多是以工作為主，將人生最精華的時間都用在工作，忙得沒日沒夜，雖然賺了很多錢、給家人很好的物質生活，卻忽略了家庭關係、人際關係，這些失去的時間都是彌補不回來的，用盡全力在工作固然也是一種選擇，但努力工作的本質就是為了好好生活，因為工作而忽略了生活，讓自己過得疲憊、焦慮，那麼就本末倒置了。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】