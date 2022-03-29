女人不可省略對自己的6項投資　把自己變成人生勝利組不做黃面婆

現在這個世界，當女人可真不容易。聰明的女人，就應該對自己大方、要捨得給自己花錢，如果你捨不得吃、捨不得穿、捨不得買，一旦熬成了黃臉婆那可就悲哀了！



不論你是單身或已婚，都一定要捨得給自己投資，錢是自己賺的，身體也是自己的，更要懂得愛惜自己。當你有了不老容顏，並擁有創造財富的能力和智慧時，就會變得很有安全感，一起來做更好的自己吧！

女人的終身事業又豈止減肥一項，6個不能省略的自我投資讓你活出自信美麗！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

1. 投資自己的臉

顏值的重要性，應該無人不知曉吧！身在這個看臉的世界，投資自己的臉的錢絕對不能少！買適合自己的護膚品和化妝品，不是越貴越好，也不要貪圖便宜買到不適合自己膚質的產品，導致越用越糟糕。要捨得給自己做每天基本的保養，並定期去美容院做臉部深層護理，時刻保持最好的狀態，而不是要出席重要場合的時候才來臨時抱佛腳。

2. 投資自己的身體

健康的體魄遠比龐大的財富來得更重要，女生一定要捨得在健康上投資，無論哪個年齡層的女人，都要懂得運動的重要性。一星期花至少兩三天來運動吧！哪怕是瑜伽、跑步、游泳、健康舞等；學會做健康的飲食，少點外賣，自己做飯比外食來的更健康；學會養生之道，學做養生茶、泡腳、睡前拉筋等，總之有益健康的，做就對了。

3. 投資自己的形象

你的衣著品味，就是你行走的卡片。女為悅己者容，精心的打扮自己，會讓你更有自信。不要盲目跟從流行，買適合自己的衣服，找準適合自己的風格。美，是一輩子的事，別結了婚就認為不需要打扮自己。

同場加映：5個建立自信的儀容小細節 外貌平凡卻令人很想接近 變身萬人迷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

4. 投資自己的事業

女生要捨得投資在自己的事業上，無論你未婚已婚，有或沒有孩子。有事業，才有緊握自己的底線，多學習工作上的技能，提升自己的能力，也可以報讀一些培訓課程，或參加專業技能考試。現在的社會，女人只有在人格和經濟上獨立，才能獲得真正的安全感、走得更遠。

5. 投資興趣愛好

無論到了那個年紀，女生都要有自己的興趣愛好，學樂器、烹飪、跳舞、練瑜伽等，學會培養自己的興趣，也給生活充充電。有時候興趣也能為你帶來意想不到的收穫，不但能夠讓你解壓、舒緩情緒，甚至還可以為自己帶來額外的收入，讓生活變得更精彩。

6. 投資自己的內在

除了外在的重要性，內在也不容忽視，雖然身在這個看臉的世界，但培養氣質和性格也很重要。三毛曾經說過，讀書多了，容顏自然改變。無論生活多繁忙，睡前也好，周末也好，抽一點時間看看書，吸收書中的知識，享受屬於自己的時光。

人生無常，對自己好一點，把日子過成自己想要的樣子，不香嗎？

同場加映：心理測驗｜你挑選哪隻招財貓放睡房？想提升運氣先要整理好這地方（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

同場加映：「原子習慣」4步徹底改變人生：想減肥成功 目標不是腹肌與磅數?（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

【本文獲「Goody25」授權轉載。】