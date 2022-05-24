天生自帶富貴命的3大星座：天蠍同錢有緣自細有抽獎運但難發達？

每個人都希望可以一夜致富、享受財富自由，不用再過著每到月底就「吃土」的人生。星座專家「觸mii」對此表示，其實有3個星座天生就與財神爺相當有緣，堪稱自帶富貴基因，只要能夠把握正確的發財機會，就有望成為令人稱羨的小富翁。



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第三名：雙子座

雙子座一直以來都是既聰慧又理性的星座，在理財方面更是可圈可點。雖然雙子座的朋友在年輕時尚未展現富貴基因，不過隨著年齡增長，他們的生意頭腦與人脈都會開始爆發，並逐漸為自己帶來收入。另外，雙子座即使發大財、有所成就，但他們仍會努力不懈地奮鬥。

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第二名：獅子座

獅子座最大的特色就是喜歡在人群中擺架子，不論從事哪方面的工作，獅子座的朋友都會想盡辦法從外觀上包裝自己，吸引他人的目光。不過，並不是所有人都出身有錢人家，故獅子座們會為了獲得物質上的慾望，增加自己的賺錢動力，加上本身又有強大的事業心，故收入也會隨著奮鬥逐漸看漲。

第一名：天蠍座

天蠍座與雙子座一樣都有著冷靜的頭腦，但天蠍座從小就與金錢有緣，很可能是出門撿到錢、買彩券意外中獎，或是在缺錢時獲得援助。天蠍座發大財的機率雖然不高，但他們只要具有毅力，並培養犀利的眼光，就能享有一手好牌，也能讓錢財連綿不絕地進入荷包。

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