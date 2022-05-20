12星座時間觀念大踢爆！天蠍誓用盡每秒鐘　雙子時間都花在選擇上

養成正確的「時間觀念」是相當重要的，也是一種責任感問題，培養良好的時間觀，你會知道什麼時間應該做什麼事情，也會清楚了解期限到了若沒完成目標，可能會造成怎麼樣的後果......



其實每個人都應該有時間觀念，盡量做到不要讓人等待。沒有時間觀念體現在我們生活的點點滴滴，小到上課遲到，見朋友遲到，上班遲到，大到錯過人生最重要的一場考試，見客戶遲到，損害公司利益。時間觀念對我們每個人來說都很重要，大家都要重視起來，爭取在對的時間，做對的事情。那麼十二星座有沒有時間觀念呢？下面就讓我們一起去看看吧。

來看看十二星座的人都會有怎樣的時間觀念？上升星座也需要參考喔。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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上升白羊座、太陽白羊座的時間觀念

白羊座生性樂觀，充滿熱情和活力，凡事勇敢衝第一，他們不害怕失敗，只害怕從沒踏出去闖，即便遇到困難，帶著熱情與衝勁勇往直前，正向面對問題，並且永遠相信「難題都會過去，一切都會好起來」。

白羊座的人是一個比較衝動的人，白羊座的人的性子特別急，白羊座的人做事情的時候往往是講究快速完成。因此白羊座的人做事情的時候不太會顧到精熙謹慎，也由於本性較為衝動加上脾氣差，所以時間往往丟在後面，導致不知不覺地浪費時間。所以白羊座的人時間觀念不是很強。

上升金牛座、太陽金牛座的時間觀念

金牛座有著過於常人的堅持和毅力，當他們決定要做一件事，就會對於達到目標非常執著。雖然金牛座常被認為是懶散的星座，但其實他們很有原則且極其自律，對自己的要求相當高！

金牛座的人是十二星座中時間觀念最強的一個，他們對財富有著強烈的渴望因而形成了良好的時間觀念。金牛座的人很喜歡進行各種各樣的投資，他們喜歡在最有限時間裡做最有用途的事。對於他們來說事關重要，因此金牛座的人來講，時間是金，一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰，失去了就是沒有了。

上升雙子座、太陽雙子座的時間觀念

雙子座內心其實住著一個天使和一個惡魔，每當面對抉擇時，天使和惡魔就會開始交戰，讓他們不知道要選擇哪一個才好，同時也害怕做出決定之後會後悔，所以常常陷入選擇障礙的旋渦當中。

雙子座的人是一個很熱情的人，雙子座的人做事情往往都是三分鐘熱度，因此不太專一的雙子座人時間利用起來稍弱。雙子座的人會花很多時間用在熱愛自己喜歡的新鮮事物上，但是又會使用點小聰明讓時間不流得那麼快。他們的時間都在和自己熱愛的事物上做墊襯。因此雙子座的人利用時間較其他星座要弱。

上升巨蟹座、太陽巨蟹座的時間觀念

巨蟹是個心思細膩的星座，內心情感豐富的他們，常因為對方的一句無心之言，而被影響情緒，對於別人做的事也容易過度解讀，但多半只是自己想太多了。

善良的巨蟹座非常執著，他們總能夠很安穩的過生活，如果有一天自己的事情沒有完成，他們就會感到十分的不安，所以對於巨蟹座的人來講是不能夠隨便浪費時間的。另外，在時間一分一秒的過去中事情沒有完成時巨蟹座的人們急促的心理就會加快他們充分利用時間堅持到底的完成。

上升獅子座、太陽獅子座的時間觀念

獅子座是個自尊心很強的星座。他們希望自己在他人的眼中是形象完美的成功者，不希望別人對他們表現出失望的神情，但也因此容易不小心活在他人的期望裡而感到壓力。

執著的獅子座是一個很有時間觀念的人，和他們約會時不僅僅會要求對方早到，而且自己也會很早來到約定地點。獅子座的人不喜歡別人說自己整天無所事事浪費時間，他們很在乎別人的看法，所以他們也會學著別人那樣把時間用起來，因此說獅子座的人的時間觀念是比較強的。

上升處女座、太陽處女座的時間觀念

處女座冷靜沈著、細心溫柔，他們外表看似從容自在，但其實對於每件事情都相當小心謹慎，所以做起事來也對自己非常要求，近乎頑固地追求完美，只是因為內心敏感、害怕受傷。

處女座的人是一個很受信用的人，他們很現實不喜歡欺騙別人，同時也不喜歡被人欺騙。處女座的人是一個很守時的人，他們是不會隨意浪費時間的。無論是在工作中還是在生活上，處女座的人都會充分利用時間來做一些自己認為有價值的事情來充實自己，這樣不僅僅能夠讓處女座的人每天都過得很充實，而且也讓他們能夠不斷的提升自己。

上升天秤座、太陽天秤座的時間觀念

對天秤座來說，最重要的事就是追求平衡，面對事情也希望追求公平，極力反對不公不義之事，但真實的世界其實很難達到完全的公平，這也讓天秤座時常感到心累。

天秤座的人是一個很喜歡追求平和生活的人，天秤座的人不善於把握時間，因為他們根本就沒有這個意識。天秤座的人時間不是他們想要控制的，因為經常地猶豫不決導致他們浪費許多時間在抉擇上，善於溝通交談卻不善於充分利用時間把握時機。天秤座的人特別喜歡交談，往往很多時候的時間就在無數次的交談流失自己卻沒有發現，因此說天秤座的人的時間觀念並不重。

上升天蠍座、太陽天蠍座的時間觀念

許多人對天蠍座的印象是愛記恨與善妒，但這些都源自於他們敏感的內心。天蠍座時常思考與反省，讓自己從錯誤中學習，避免未來不再犯錯，但他們也常自虐式地將錯誤歸在自己身上，導致心理壓力過大。

天蠍座的人通常被人稱之為是工作狂，對於工作，他們總是精力旺盛的想著如何把自己的工作做到最完美，因此在工作中，天蠍座的人總是能夠過得很充實。如果在工作中浪費時間，他們會感到十分可惜，因此天蠍座的人會努力做好自己要做的事情，會在很節約時間上達到目的去完成自己的目標。

上升人馬座、太陽人馬座的時間觀念

人馬座崇尚自由，喜歡無拘無束的感覺，一旦感覺被束縛，就會想要極力掙脫。而骨子裡的倔強也讓他們不輕易認輸，所以當有任務交付給人馬座時，放手讓他們去做吧！他們的創意可能會讓你驚艷喔！

人馬座的人是一個比較積極的人，他們做事情很主動，但是人馬座的人不會很在乎時間，而且完全不會把時間放在首要。首先是把自己的目的放在前面，喜歡最大愛好的冒險，意志力不強的他們時間觀念慢慢的。熱愛旅行的他們喜歡賞心悅目慢悠悠的生活在自己的世界裡，因此說人馬座的人的時間觀念並不是很重。

上升山羊座、太陽山羊座的時間觀念

山羊座是個腳踏實地的星座，做事情不喜歡漫無目的，總是先規劃而後實行，用自身的毅力努力向目標邁進。他們總是言出必行，因為堅持原則與紀律，所以會盡力完成答應別人的事，不食言而肥！

山羊座的人不僅有責任心而且很有耐心，他們很懂得利用完整自由的時間腳踏實地的工作，執著的他們忍耐力很強，即使沒有時間也會擠出時間很勤奮的去工作，時間都利用得很實在。責任感使山羊座的人對自己負責到底，當然會把時間很有用處的利用起來。因此說山羊座的人的時間觀念也是很強的。

上升水瓶座、太陽水瓶座的時間觀念

水瓶座的個性超級倔強，凡是他們認定的事情就不容易被人改變。而通常他們向身旁的人詢問意見時，內心也已有自己的打算，所以當別人與他看法相同時，他會更加肯定自己的決定；如果不同，他們還是會堅持照著自己的方向走。

水瓶座的人是一個很灑脫的人，他們很少會在意自己的時間。生活中，水瓶座的人幾乎是不看手錶不看日曆，他們總是活得自由自在。水瓶座的喜歡獨一無二的生活，個人主義色彩較強的他們不會在乎花多少時間在追求自己個人主義上，而是注重創新。因此水瓶座的人往往是十二星座中時間觀念最弱的人，放人鴿子是常態。

上升雙魚座、太陽雙魚座的時間觀念

雙魚座是個情感豐富、心思細膩的星座，常會太在意別人的評論而影響情緒，當面對到旁人對自己的負面評價，更會讓他們放在心上，進而不斷檢討自己，這也是他們非常需要旁人肯定的原因。

多愁善感的雙魚座人是一個很容易情緒化的人，他們通常會把時間浪費在他們的情緒當中。另外，雙魚座的人很有愛心，心地很善良，甚至不惜犧牲自己的時間去幫助別人，時間觀念很弱，不會精打細算時間的雙魚經常會把自己的時間花在別人身上，他們時間利用起來時比較弱的，因此說雙魚座的人時間觀念並不是很重。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】