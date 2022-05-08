哪些星座女最食得住男人？山羊EQ高最懂攻心計　男人甘心聽晒佢話

女人有時候還是要強硬一些比較好，因為你若是表現得太柔弱，那麼人家就會把你拿捏得死死的。男人非但不會很在乎你，有時候還會給你臉色看。



所以平日裏還是要多多學習十二星座中的這些女生，她們就能夠鎮得住男人。今天就讓我們一起來看看，她們到底都是怎麼做到的吧？

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白羊女

面對男人時，你若是想要採用一哭二鬧三上吊的方式來征服他們，那還是想太多了。因為男人或許一次兩次能夠接受你這樣的舉動，但是次數多了，他們也會厭煩的。而白羊女之所以能夠輕易的鎮壓住男人，就是因為她們平日裏從不哭鬧。一旦覺得委屈，她們就會擺出陰森森的氣場來。於是男人在看到後，立馬就會感覺很心虛，壓根不會再想著要去跟白羊女爭辯一二的，而是會老實交代。

雙子女

很多男人就是愛狡辯，你若說他們哪裏做得不對或是不好，他們能夠給你找出很多的藉口跟理由來，反正你別指望著他們能夠痛痛快快的就承認的。不過這些招數對付其他的女生還可以，或許那些女生就被蒙過去了。而在雙子女面前，男人就會一下子弱下去了。因為雙子女是那麼的有理有據，她們說的話都是很在理的，以至於男人根本就沒法在她們面前狡辯。

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天蠍女

天蠍女從來不用看男人臉色，就是因為她們各方面實力都不會比男人差。女人若是太依靠男人了，那麼就會被對方給壓制得死死的。尤其是在要錢的時候，就要看人臉色了。但是天蠍女就不同了，她們自己的賺錢能力甚至比男人還要強。所以她們非但不用對方幫忙，反而時常都會幫對方解決一些難題，這樣的天蠍女是完完全全能夠鎮壓得住男人的，經常是男人要看她們的臉色。

山羊女

有的女人是靠武力或霸道來壓制男人的，這樣的壓制不會太持久，反而會讓對方越發的想要遠離自己。而山羊女就不同了，她們會讓男人心甘情願的守在自己身邊，而且還會很聽自己的話。這就是因為山羊女一直是情商很高的那種人，她們知道怎麼拿捏男人的短處，也知道在什麼樣的關鍵時刻裏要給男人一顆糖吃。就是這樣的進退自如，讓山羊女能夠很成功的鎮住男人。

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