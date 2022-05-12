鍾麗淇罕有重提梁榮忠剖白當年情　愛女抗病之路慶幸丈夫陪闖難關

現年45歲的鍾麗淇（Margaret）自2006年開始淡出幕前轉做瑜伽導師，2010年升級成為人妻再做人母。大女Isabella出生後發現患上罕見基因病，當時更被醫生診斷活不過2歲。不過作為父母未能最後一刻又怎能放棄，多年間跟女兒多做治療，成功於6歲時扶著鐵架走路。另外，日前鍾麗淇被邀請接受香港電台節目《舊日的足跡》做訪問，大談個人的愛情觀及罕有地提及前度梁榮忠。



鍾麗淇跟梁榮忠合作劇集《刑事偵輯檔案》而相識。（TVB《刑事偵輯檔案》截圖）

鍾麗淇跟梁榮忠交往8年終分道揚鑣。（TVB《刑事偵輯檔案》截圖）

鍾麗淇重提跟梁榮忠昔日情：再見亦是朋友

近日，鍾麗淇（Margaret）接受車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》訪問，重提當年跟前度梁榮忠的8年情，初期二人感情相當穩定，直至2005年梁榮忠跟朱慧敏「車震事件」後二人因而分道揚鑣，其後於2008年離開大台，當年被指為避見舊愛，在節目上她首度澄清昔日的一切謠言。她表示當年離開大台全因「飛紙仔」，自己對工作事業相對充滿熱誠，「飛紙仔」使她演出時不明白劇情，而感到無趣終離巢，跟梁榮忠毫無關係。

鍾麗淇（Margaret）日前接受車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》訪問。（香港電台）

提及當年跟梁榮忠的8年情，鍾麗淇大方回應及表示至今跟對方亦有聯絡：「生日都會互相WhatsApp ，每樣嘢都係整定，事情發生之後，試過想補救，但其實唔可以勉強，我決定要向前行。我唔會怪佢，亦唔會覺得佢做錯事，呢條係佢嘅路，但選擇就係分開行，咁樣我會覺得舒服啲，我唔知佢嘅感覺，我要行自己嘅路。再見亦是朋友，我當佢係朋友，有乜嘢需要我會盡幫，不過就從未試過。我唔會block咗佢，因為我覺得佢唔係壞人，佢係一個好人。」

鍾麗淇當年離開大台全因「飛紙仔」，跟梁榮忠毫無關係。（ig@yogachung）

曾對愛情曾感恐懼 幸遇上真命天子

跟梁榮忠結束8年情回復單身後，鍾麗淇對愛情曾感到恐懼，甚至認為自己30歲已相當年老。幸得朋友當年友勸她把自己收起來，一年多於蘭桂坊遇見自己的真命天子中意混血兒Nardone Ruggero，大讚丈夫為人大方老實：「第一眼我以為佢比我年輕，我未必接受到。朋友搶咗佢嘅身份証嚟睇，佢真係大過我，我哋開始拍拖，佢好幽默、老實，我好信任佢。」交往多年於2010年決定跟對方結婚，更一圓母親的遺願。婚後幾個月後母親離世，鍾麗淇表示於夢中看到母親，夢中不繼跟母親訴說昔日往事，自己未鹿盡女兒的責任感到後悔，但母親從未責怪她。

鍾麗淇其後一年多於蘭桂坊遇見自己的真命天子。（ig@yogachung）

大女出生6個月後診斷患罕見病

一年後，鍾麗淇誕下大女Isabella，剛出生時跟其他BB無異，十分精靈可愛。直到六個月大時，大女Isabella有天突然發燒，並全身抽筋1至2小時，即時把女兒送院。一星期後再發燒抽筋，經過2個月測試後，診斷出女兒患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome）。疾病會讓她發展遲緩、四支無力，需要長時間進食藥物，當時醫生更斷言女兒無法走路。

鍾麗淇誕下大女Isabella，大女不幸診斷出患上罕見基因病。（ig@yogachung）

鍾麗淇跟丈夫互相扶持 不辭勞苦照顧患病女兒

對此，鍾麗淇跟丈夫從不埋怨，認為這是命運，完全接受上天安排的路，面對女兒的抗病之路夫婦二人一直互相扶持，更不辭勞苦照顧女兒。她更公開地感謝丈夫，表示這段路上沒有丈夫相信會難走幾千倍。對於二人而言絕對是一個大的考驗，同甘共苦一起走過難關相當不容易。

夫婦二人一直互相扶持，更不辭勞苦照顧女兒。（ig@yogachung）

直至今時今日永遠不會覺得他會放棄，亦不會令我失望，因為我知道儘管事情不成功，但明白他已經盡力。當我成為他的太太後，便感覺著大家一起行，你行得慢時，我就行得快一點，永遠保持著這平衡。 鍾麗淇

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