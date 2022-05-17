Adele與男友共築愛巢　幸福得來不易！曾遭前男友背叛靠音樂療傷

Adele｜國際巨星 Adele 於2019年與前夫Simon Konecki離婚，在2021年認愛 NBA 球星 LeBron James 經理人 Rich Paul，令新戀情曝光，兩人拍拖近1年，日前又有好消息宣布！Adele在社交平台上傳了兩人的甜蜜合照，相中見到 Adele 與 Rich Paul 在白色大屋前手持鎖匙，宣布兩人合築愛巢，一眾粉絲都為兩人感到高興，更希望他們快點結婚！Adele 的人生過得並不順利，2歲被父親拋棄，愛情路上跌跌碰碰，更兩度患上抑鬱症，Adele今日所擁有的幸福得來不易，祝福她一直幸福下去啊！



Adele在社交平台上傳與男友的甜蜜合照，宣布兩人合築愛巢！（adele＠IG）

Adele｜2歲時被父親拋棄 靠母愛成就今日的自己

Adele 的童年過得並不愉快，爸爸在她小時候因有酗酒習慣經常對 Adele 媽媽拳打腳踢，在 Adele 2歲時已拋低了家庭遠走高飛，剩下她們兩母女相依為命，當時 Adele 媽媽只得20歲，但為了養活女兒只好到處打工，Adele 長大後回想起來，很感激媽媽給自己兩倍的愛，為她買來第一支結他及把她送到演藝學校，為她的音樂事業鋪路，成就了今日的國際巨星 Adele！

人生中最幸運是媽媽給我兩倍的愛，完整了我的人生。 Adele

在 Adele 2歲時，父親已拋低了家庭遠走高飛。（adele＠IG）

Adele｜因從小缺父愛而欠安全感 曾遭前男友背叛靠音樂療傷

面對著坎坷的童年，令從小到大都缺乏父愛的 Adele 在人際關係，特別是在愛情上都有欠安全感，也令她一直跌跌碰碰，經歷著坎坷情路。Adele 試過遭前男友背叛，曾撞見對方跟其他女人親熱，在他們分手後，前男友更立即跟第三者訂婚，當時 Adele 被傷得很深，所以將感受寫進在她的一首名作《Someone Like You》當中，將悲傷化為音樂，也藉著這首歌為自己療傷。《Someone Like You》紀錄了 Adele 被背叛的傷心故事，她在多次演唱時也忍不住落淚，即使他們已分手多年，但 Adele 也坦然這個男人對她的人生有很大的影響。

面對著坎坷的童年，令從小到大都缺乏父愛的 Adele 在人際關係，特別是在愛情上都有欠安全感。（adele＠IG）

名曲《Someone Like You》紀錄了 Adele 被背叛的傷心故事，她在多次演唱時也忍不住落淚。（gettyimages）

Adele｜曾兩度患上抑鬱

雖然 Adele 父親在她年紀還很小時已拋棄了她們，但 Adele 與爺爺奶奶的關係就反而很不錯，但在 Adele 10歲時，爺爺因病去世，Adele當時大受打擊，更因此而患上了抑鬱症，接受了很久的治療後才慢慢好了過來。但到了2012年，Adele 跟前夫誕下了兒子後又再度患上產後抑鬱，責怪自己「不是個稱職的母親」，但幸好後來她勇敢把感受說了出來，每星期抽時間讓自己做想做的事，最後也慢慢康復！

Adele曾兩度患抑鬱症。（adele＠IG）

Adele｜鼓勵粉絲要勇於做自己：最重要是自己開心

Adele成名後不斷有人批評她的身形， 但她並沒有因此而感沮喪，反而忠於自己堅決不減肥，「寧願和朋友去吃午餐，也不要去健身房」，這直率的個性也令 Adele 深受粉絲愛戴，也藉此鼓勵粉絲們要勇於做自己，不要受其他人的說話影響，最重要是自己開心！

不論你看起來如何，最重要是先讓自己快樂。 Adele

Adele 鼓勵粉絲們要勇於做自己，不要受其他人的說話影響，最重要是自己開心！（adele＠IG）

Adele｜為兒子激減100磅活出美麗人生

Adele 與前夫Simon Konecki相戀8年，於2012年未婚誕下兒子，之後在2016年才結婚。但在婚後3年，Adele 發現家庭生活令她開始失去了自己，最終離婚收場，婚姻失敗令 Adele 大受打擊，以煙酒糜爛的生活麻醉自己，直到後來她意識到要肩負起照顧兒子的責任，對兒子以身作則展示健康的生活，Adele 戒掉了煙酒等不良習慣，又開始運動與節食，用了2年時間激減了45kg，令她的健康及控制情緒的能力也有所改善，幫助 Adele 走出焦慮，活出更美麗的人生。

Adele 與前夫Simon Konecki 結婚3年，最終離婚收場。（gettyimages）

離婚2年後，Adele 認愛 NBA 球星 LeBron James 經理人 Rich Paul，相戀至今近1年，日前傳出兩人合築愛巢的好消息，粉絲們也替 Adele 感到高興，更希望兩人快點傳出婚訊，也祝福 Adele 繼續幸福下去！

Adele 認愛 NBA 球星 LeBron James 經理人 Rich Paul，相戀至今近1年，日前傳出兩人合築愛巢的好消息！（adele＠IG）