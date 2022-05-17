Adele與男友共築愛巢 幸福得來不易！曾遭前男友背叛靠音樂療傷
Adele｜國際巨星 Adele 於2019年與前夫Simon Konecki離婚，在2021年認愛 NBA 球星 LeBron James 經理人 Rich Paul，令新戀情曝光，兩人拍拖近1年，日前又有好消息宣布！Adele在社交平台上傳了兩人的甜蜜合照，相中見到 Adele 與 Rich Paul 在白色大屋前手持鎖匙，宣布兩人合築愛巢，一眾粉絲都為兩人感到高興，更希望他們快點結婚！Adele 的人生過得並不順利，2歲被父親拋棄，愛情路上跌跌碰碰，更兩度患上抑鬱症，Adele今日所擁有的幸福得來不易，祝福她一直幸福下去啊！
Adele｜2歲時被父親拋棄 靠母愛成就今日的自己
Adele 的童年過得並不愉快，爸爸在她小時候因有酗酒習慣經常對 Adele 媽媽拳打腳踢，在 Adele 2歲時已拋低了家庭遠走高飛，剩下她們兩母女相依為命，當時 Adele 媽媽只得20歲，但為了養活女兒只好到處打工，Adele 長大後回想起來，很感激媽媽給自己兩倍的愛，為她買來第一支結他及把她送到演藝學校，為她的音樂事業鋪路，成就了今日的國際巨星 Adele！
人生中最幸運是媽媽給我兩倍的愛，完整了我的人生。
Adele｜因從小缺父愛而欠安全感 曾遭前男友背叛靠音樂療傷
面對著坎坷的童年，令從小到大都缺乏父愛的 Adele 在人際關係，特別是在愛情上都有欠安全感，也令她一直跌跌碰碰，經歷著坎坷情路。Adele 試過遭前男友背叛，曾撞見對方跟其他女人親熱，在他們分手後，前男友更立即跟第三者訂婚，當時 Adele 被傷得很深，所以將感受寫進在她的一首名作《Someone Like You》當中，將悲傷化為音樂，也藉著這首歌為自己療傷。《Someone Like You》紀錄了 Adele 被背叛的傷心故事，她在多次演唱時也忍不住落淚，即使他們已分手多年，但 Adele 也坦然這個男人對她的人生有很大的影響。
Adele｜曾兩度患上抑鬱
雖然 Adele 父親在她年紀還很小時已拋棄了她們，但 Adele 與爺爺奶奶的關係就反而很不錯，但在 Adele 10歲時，爺爺因病去世，Adele當時大受打擊，更因此而患上了抑鬱症，接受了很久的治療後才慢慢好了過來。但到了2012年，Adele 跟前夫誕下了兒子後又再度患上產後抑鬱，責怪自己「不是個稱職的母親」，但幸好後來她勇敢把感受說了出來，每星期抽時間讓自己做想做的事，最後也慢慢康復！
Adele｜鼓勵粉絲要勇於做自己：最重要是自己開心
Adele成名後不斷有人批評她的身形， 但她並沒有因此而感沮喪，反而忠於自己堅決不減肥，「寧願和朋友去吃午餐，也不要去健身房」，這直率的個性也令 Adele 深受粉絲愛戴，也藉此鼓勵粉絲們要勇於做自己，不要受其他人的說話影響，最重要是自己開心！
不論你看起來如何，最重要是先讓自己快樂。
Adele｜為兒子激減100磅活出美麗人生
Adele 與前夫Simon Konecki相戀8年，於2012年未婚誕下兒子，之後在2016年才結婚。但在婚後3年，Adele 發現家庭生活令她開始失去了自己，最終離婚收場，婚姻失敗令 Adele 大受打擊，以煙酒糜爛的生活麻醉自己，直到後來她意識到要肩負起照顧兒子的責任，對兒子以身作則展示健康的生活，Adele 戒掉了煙酒等不良習慣，又開始運動與節食，用了2年時間激減了45kg，令她的健康及控制情緒的能力也有所改善，幫助 Adele 走出焦慮，活出更美麗的人生。
離婚2年後，Adele 認愛 NBA 球星 LeBron James 經理人 Rich Paul，相戀至今近1年，日前傳出兩人合築愛巢的好消息，粉絲們也替 Adele 感到高興，更希望兩人快點傳出婚訊，也祝福 Adele 繼續幸福下去！
Adele 男友是誰？
Adele 於2021年認愛 NBA 球星 LeBron James 經理人 Rich Paul，兩人拍拖近一年。
Adele 與前夫在甚麼時候離婚？
Adele 與前夫 Simon Konecki 在2016年正式結婚，2019年離婚，育有一子。