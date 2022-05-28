乘風破浪3｜阿Sa阿嬌不願分房：安全感　Twins初見面卻尷尬收場？

乘風破浪3｜今季《乘風破浪3》演出喜賓陣容鼎盛，更有許多港人熟悉的女星參加，當中阿嬌（鍾欣潼）﹑阿Sa（蔡卓妍）更備受觸目，她們姊妹情深卻要在台上爭鬥，但節目台下便看出二人閨密情，阿嬌直認：「我跟她生活上的確是很親密，也沒有必要說要分開，就是安全感。」相識21年，假的真不了。



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今年是Twins出道21年。（choisaaaa@instagram）

Twins出道21年仍是形影不離：就是安全感

在《乘風破浪3》開場，蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）便一起牽手進場，後期阿嬌更透露答應參加節目全因為阿Sa：「因為祖兒去年來了嘛，她很辛苦還偷偷打電話來哭，因為阿Sa也參加了，她來我就來，她不來我就不來。」節目中難免會遇到好姐對決的時候，阿嬌表示：「應該大家也是想看我們自己比拼吧！」而阿Sa也早有心理準備，相信比賽絕不會影響到二人感情，更要求入住同一別墅。

事源，《乘風破浪3》的參加者會分別入住不同別墅，阿嬌第一時間Send Message通知（阿Sa），怎料阿Sa到達時別墅人數已滿，要另找一棟，而阿嬌亦一同與她離開，事後阿嬌直認二人不可分開：「我跟她生活上的確是很親密，也沒有必要說要分開，就是安全感。」在娛樂圈中能認識一生的好朋友，真是何其難得。

阿Sa、阿嬌是圈中因組合出道成為好朋友。（manifokfok＠instagram）

Twins一同成長 首次見面卻尷尬收場

眼前的阿Sa、阿嬌是這般的溫馨，可是，二人的關係並不是如我們想像的一見如故，還是如普通人一樣，是經過不少磨擦、包容、經歷，才演變至今日默契十足的Twins。

阿Sa和阿嬌可謂南轅北轍的兩個人，無論是喜歡的事物、生活習慣以至性格都大為不同，一個愛色彩斑斕、一個愛黑白顏色；一個怕冷、一個怕熱；就連二人相識過程中也能看到她們的不同性格，二人第一次見面，尷尬收場，二人在K房見面，阿Sa主動與阿嬌說話，指出她很面熟，阿嬌回答可能是因為自己拍過雜誌以致面熟，阿Sa則回答自己也拍過，希望能打開話題，怎料，阿嬌直接回答：「我沒看過。」 令對方尷尬。

阿嬌較安靜，不懂得面對媒體的發問，很多時候都是由阿Sa解圍。（choisaaaa@instagram）

時間與經歷令阿Sa、阿嬌演變成深厚閨密情

阿嬌直率的性格更是二人在工作初期需磨合的地方，阿嬌較安靜，不懂得面對媒體的發問，很多時候都是由阿Sa解圍，阿Sa更於一次接受本地媒體訪問時，笑指對方有個花名為「台瘟絲姬」，直至阿嬌因阿Sa而慢慢由以前不喜歡說話，變到愈來愈多說話。也是此原因讓她們在其後的訪問中互相補位，在阿Sa想不到要說什麼時，阿嬌也會為她解圍。

其實你（蔡卓妍）改變了我很多，由我不喜歡彩色，只喜歡黑白變到整個人生愈來愈有色彩，愈來愈開心！ 鍾欣潼

阿Sa、阿嬌性格一凹一凸 少不免遷就與犧牲

人與人之間總不會100%相似，兩個不同的個體，雙方總要作出遷就，才能成就一段健康的關係。雖然阿Sa在一次訪問中說過對方比較麻煩，不喜歡曬太陽，自己則較喜歡陽光與海灘，故心目中的最好旅行腳並不是鍾欣潼，而是容祖兒。

但二人就在2016年電視台節目《回味．Twins》特輯中，回顧2015年共同到馬爾代夫度假的點滴，那次更是一向不喜歡曬太陽的阿嬌為了阿Sa第一次到陽光與海灘的地方；阿Sa則因為阿嬌的遷就，而主動負責整個行程的安排，在其後也特意用這旅程拍下的照片製成了一本只屬於她們回憶的圖片集送給對方。

蔡卓妍曾分享旁人總無法體會她們經歷的一切，唯獨只有「妳懂我，我懂妳。」(choisaaaa@Instagram)

肯陪你的人很多，但肯陪你一直到最後的人很少。 蔡卓妍

TWINS關係長久秘訣：體恤個性互相遷就

阿Sa和阿嬌也試過遇到意見不合的時刻，阿嬌更曾在接受新城電台節目主持艾力專訪時提及：「我好清楚如果鬧交，Twins就會散，所以大家都會忍。」阿Sa亦曾在演唱會中對阿嬌說過：「有時我會堅持己見，但你都會忍讓。」

真正的閨密情誼與愛情一樣珍貴，世上哪有人沒情緒，當對方情緒來襲時，願意體恤、互讓一步，一凹一凸，關係自然昇華。

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