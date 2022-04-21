阿嬌鍾欣潼為選《乘風破浪的姐姐》瘦回全盛期：飲食餐單細節公開

【鍾欣潼減肥／阿嬌瘦身／乘風破浪的姐姐】鍾欣潼（阿嬌）早年曾因上節目時身形暴漲而引發熱議，當時她遭到不少網友抨擊，更有部分網友將她與蔡卓妍（阿Sa）作對比，直批她沒有做好身材管理！近日，有傳阿嬌鍾欣潼為了以最佳狀態參選內地真人騷《乘風破浪的姐姐》第三季而努力減磅，成功回到全盛時期！一起看看阿嬌鍾欣潼曾公開的女星獨家減肥法吧！



阿嬌鍾欣潼上年出演內地綜藝節目《怦然心動20歲》時因身形而成一時熱話，當時預告片中的阿嬌略顯圓潤，更有網民發現有雙下巴。當時未了解背後原因的網民便以此為樂，有人嘲笑她大走樣，也有人狠批她沒有女明星的自覺，沒有像同組合的蔡卓妍（阿Sa）一樣做好身形管理！不過也有網民感嘆美女果然是美女，即使胖了五官依然十分精緻，是確確實實的大美女。

【鍾欣潼減肥／阿嬌瘦身】阿嬌鍾欣潼上年出演內地綜藝節目《怦然心動20歲》時因身形而成一時熱話。（Youku《怦然心動20歲》截圖）

【鍾欣潼減肥／阿嬌瘦身】當時預告片中的阿嬌略顯圓潤。（Youku《怦然心動20歲》截圖）

蔡卓妍（阿Sa）揭暴漲背後有洋蔥

鍾欣潼（阿嬌）當時沒有作出過多的回應，不過好姊妹阿Sa在出席公開活動時有代阿嬌解答。阿Sa表示鍾欣潼（阿嬌）健康沒有問題，只是荷爾蒙失調，但因為怕她有壓力所以不能公開太多。最後得知阿嬌變胖真正原因的網友都表示心疼及理解她，不少人祝福她早日康復。

【鍾欣潼減肥／阿嬌瘦身】好姊妹阿Sa在出席公開活動時有代阿嬌解答，阿Sa表示阿嬌鍾欣潼健康沒有問題。（微博＠鍾欣潼）

鍾欣潼（阿嬌）為參加選秀節目努力減重 重回18歲全盛期

隨著時間流逝，阿嬌似乎荷爾蒙失調已漸漸康復，身形也肉眼可見般消瘦了不少。近日有傳阿嬌與阿Sa即將一同出戰內地真人騷《乘風破浪的姐姐》第三季，為了爭取入女團，阿嬌更是努力減重以保持最佳狀態。日前，她上傳了兩張自拍照，相中的她擁有絕美的瓜子臉，曾經掛在臉上的肉肉全都消失不見，獲網民大讚：「回到全盛期」、「完全不像41歲，像18歲！」、「簡直太美了」

【鍾欣潼減肥／阿嬌瘦身】近日有傳阿嬌與阿Sa即將一同出戰內地真人騷《乘風破浪的姐姐》第三季。（微博＠鍾欣潼）

【鍾欣潼減肥／阿嬌瘦身】為了爭取入女團阿嬌更是努力減重以保持最佳狀態。（微博＠鍾欣潼）

不過阿嬌則搞笑地寫道：「拍照角度很重要哈哈哈，45度拿捏了」。拍攝角度雖然可以顯瘦，但其實阿嬌為變瘦下了不少功夫，即看看她的瘦身秘訣吧！

阿嬌搞笑地寫道:「拍照角度很重要哈哈哈，45度拿捏了」（微博＠鍾欣潼）

鍾欣潼（阿嬌）「瘦身美顏飲水時間表」

鍾欣潼（阿嬌）不像蔡卓妍（阿Sa）一樣天生擁有不胖體質，她曾公開自己實測過有效的「去水腫飲水時間表」，而且可以變瘦，就連皮膚也會變好！主要是以下時間一定要記得喝水：

7時（起床後）喝有助排毒祛斑；9時（早飯後）喝有助提神醒腦；11時半（午飯前）喝有助增加飽腹感；下午1時（午飯後）再喝有助促進消化；下午3時（下午茶時間）喝可以降低吃零食的慾望；下午5時半（晚飯後）喝同樣可增加飽腹感；最後晚上8時渴了就可以喝。

以上時間可根據自己的生活作息調整，規律是起床後每隔不到兩小時就喝一次水，每次150至200毫升左右，不過阿嬌又提醒大家睡前2小時不要喝水，不然會水腫！

阿嬌曾公開自己實測過有效的「去水腫飲水時間表」（小紅書＠鍾欣潼）

鍾欣潼（阿嬌）5大極簡消水腫

另外，阿嬌對消水腫相當有心得，她還曾分享過５個極簡消水腫方法：分別是以冷水洗臉，連爽膚水也是放進雪櫃再拿出來用；睡前2小時會加入葡萄柚、茴香等精油浸浴；睡前貼腳貼袪濕，一整晚便把身體的濕氣排走；如上面所言，睡前2至3小時不要喝水；最後便是多吃消水腫的飲食，如芹菜、冬瓜、蘋果醋等。

阿嬌對消水腫相當有心得，她曾分享過５個極簡消水腫方法。（小紅書＠鍾欣潼）

鍾欣潼（阿嬌）葷素搭配 拒絕純素食減肥

鍾欣潼（阿嬌）早前曾分開了多張自己的「減肥餐」，相中可見阿嬌大多的「減肥餐」也是葷素搭配均衡，不會完全不吃肉和飯但絕對的「多菜少肉」，不過看起來也相當豐盛！例如她會食瘦肉、雞扒、紅米黑米糙米飯等搭配各種各樣的蔬菜。

▼▼▼【按圖看】鍾欣潼（阿嬌）葷素搭配「減肥餐」，主要是多菜少肉令她瘦身成功？▼▼▼

多菜少肉曾分享她不選擇純素食減肥的原因，她坦言純素食減肥確實能使體重下降，但卻可能會導致身體愈來愈虛弱，嚴重的甚至會面對脫髮、皮膚變鬆弛或停經等問題！她提及以下純素食減肥的缺點：

1. 缺乏蛋白質： 純素不是簡單的不吃肉，而是說連奶製品、蛋製品、蜂蜜都告別了，這樣就很難吃夠蛋白質。而缺乏蛋白質會使免疫力下降和缺乏精力。



2. 缺乏鐵質：植物裡的非亞鐵血紅素的鐵沒有肉裡面亞鐵血紅素的鐵好吸收。所以純素食很容易導致缺鐵，而缺鐵就會貧血，貧血對女生來說是很嚴重的事情。



3. 有時素菜的油鹽糖比葷菜還多：要素菜好吃便會多加調味，有時候吸收的油鹽糖也許會更多！

