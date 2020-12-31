Twins 不知不覺將要踏入20周年，當年阿Sa蔡卓妍與阿嬌鍾欣潼迷倒少男少女，是80、90後的青春回憶。 快邁向39+1的二人，近年樣貌、身形都成為討論話題，加上Twins合作一同拍攝纖體廣告，總有比較，最近二人再度同框，阿嬌的身形又被笑指是阿Sa的一倍。

Twins 踏入20周年 阿Sa阿嬌對比愈來愈大？

阿Sa蔡卓妍與阿嬌鍾欣潼早前在抖音上傳了一條短片，片中再次合體唱出經典名曲《下一站天后》提早慶祝20周年，二人更一同穿上白色服裝，阿Sa穿了一條斜肩小禮裙，露出香肩與性感鎖骨，阿嬌則以套裝示人，雖然回憶是美好，但大家難以不把焦點落在二人身材上，阿嬌比起阿Sa正正腫脹了1倍，以往的瓜子臉也不見了，不知是白色服裝影響還是打燈問題。

不過，阿嬌已不是第一次被指身形腫脹，有網民更直接留言指她「走樣又發福」，懷疑不是阿嬌本人，阿嬌卻大方直認自己要減肥了：「大家都說我胖了，我有很認真在減肥啦！給我點時間哈哈！」

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▼▼▼按圖回顧Twins 成長照片▼▼▼

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阿Sa永遠不會與「肥」掛鉤，全因她努力做運動。（choisaaaa＠instagram）

阿Sa自認「吃貨」 食量正常靠做Zumba保持身材？

相反，阿Sa 除了出道時被指「包包臉」，長年身材都是纖瘦的，臉也瘦了不少，阿Sa自認是一名「吃貨」，喜歡食，甚少會為了減肥而去節食，因此便要靠運動去抵消卡路里：「我沒怎樣節食，發現節食能令人瘦，人卻變得沒精神、很疲累似的，皮膚狀態亦不太好，所以我現在會維持正常食量，寧願多做運動。」

阿Sa除了在Instagram上分享她的美食之餘，也會上傳她的運動清單，最近她便愛上跳Zumba，透過帶氧健身舞蹈，可以消耗卡路里，達修身效果，又為減肥增添趣味，楊丞琳、小S都是Zumba的愛好者；阿Sa指過程都是辛苦的，但她會想着︰「不可以停的，一停就會肥。我要靚﹗我要靚﹗我要靚﹗」

在西班牙文中，「Zumba」有着「律動得像蜜蜂的翅膀一樣快」的意思，透過將拉丁系的音樂和舞蹈結合，達至減肥和鍛鍊身體線條；根據美國威斯康星大學（University of Wisconsin-La）運動科學部的研究發現，約40分鐘的Zumba堂，平均可以消耗369卡路里，即平均每分鐘消耗9.5卡路里，研究人員指消脂效果比同時間的慢跑更。

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（資料來源：University of Wisconsin-La、流金頌）

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