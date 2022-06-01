汪小菲不實指控大S　以「1行動」展現最佳前妻風範　被網讚情商高

汪小菲 大S｜近日，大S前夫汪小菲幾乎天天成為頭版的主角。自去年跟大S徐熙媛結束十年婚姻關係後，二人的一舉一動都成為媒體報導的對象。一直以來外界都把婚變矛頭指向大S，更搜集多個所謂大S的「公主病」證據，而導致汪小菲難以忍受終離婚。

直至早前大S宣佈閃嫁韓團酷龍成員具俊曄即時再被外界狠批，除了宣佈離婚消息外，大S就再沒有對前夫的狀況作出回應則表示自己會向對方送上最大祝福。相反汪小菲就流言四起，日前更大爆「大S長期以他人處方服用違禁藥物」，不斷暗傷前妻大S。昨日（31/5）有名資深記者葛斯齊聲稱掌握了汪小菲婚內出軌的「鐵證」，即時引來不少網民熱論。



>>>大S｜汪小菲曝大S濫藥後火速刪文兼道歉 5大情緒化星座巨蟹易失控<<<

汪小菲 大S｜大S跟前夫汪小菲昔日甜蜜。（WEIBO＠大S）

汪小菲 大S｜大S完全是敢愛敢恨的女人。（WEIBO＠大S）

大S曾因「剝蝦論」被批「公主病」

大S徐熙媛跟前夫汪小菲離婚後，不少網民列出一系列大S「公主病」事跡，當中最有名的一定是大S「剝蝦論」，大S曾在內地綜藝節目《幸福三重奏》表示：「我媽說過，吃蝦一定要男人幫你剝！」因此語出驚人的發言當時讓不少人同情汪小菲，其後再有一系列的事跡大眾都直批大S「好惡頂」。大S離婚106天，無預警與24年前舊愛韓團酷龍成員具俊曄登記結婚，即被不少人指二人將「閃婚閃離」。儘管如此，大S都一直低調過著自己的生活，從不提及或說前夫的不是。

>>>大S天秤女剝蝦論被評難服侍如女王？<<<

汪小菲 大S｜大S發表再婚聲明。（IG@hsushiyuan）

汪小菲 大S｜大S以粉絲身份與韓團「酷龍」成員具俊曄發展地下戀情，最後2人交往1年左右分手。（IG@DJKOO）

汪小菲出言中傷大S 爆出她服違禁藥品？

至於前夫汪小菲則不斷無風起浪，日前（30日）汪小菲突然於個人社交平台發文爆料指大S長期服違禁藥品，並要他每個月付100萬台幣：「她幾次精神出現狀況都是本人在旁搶救，就不多說了」

不過帖文很快被刪除，而台媒亦收到大S經紀人回應，表示大S從不做違法的事，藥品方面是因大S在誕了兒子後癲癇復發，才需長期服用吃治療藥物，而汪小菲口中的100萬台幣是自願負擔的家用，目前可見汪小菲刪除帖文的舉動不禁讓人覺得這是心虛的表現。而在昨日（31日）又被台灣資深記者葛斯齊爆出他婚內出軌的照片及聲稱汪小菲更把懷胎9月的大S推倒，讓不少網民難以相信。

記者葛斯齊揭汪小菲婚內出軌大S罪證

記者葛斯齊昨日（31日）在台灣開記者會時，向大家表示汪小菲跟大S及其家人們道歉。當時他再指出，自己掌握了汪小菲婚內出軌5個對象的照片，5位對象有圈內人，亦有圈外人。

直到昨晚直播時記者確確實實公開了3張照片及詳情。不過事件峰迴路轉，汪小菲突然透過社交平台發文道歉，表示：「我對熙媛，孩子們，徐媽媽深感愧疚。我昨天已經為自己不成熟不理智的行為向她們道歉。」、「除了孩子的相關事宜外，也不會再打擾到熙媛的生活。」

【汪小菲大S】台灣資深記者葛斯齊直播爆料（WEIBO＠寶二姨）

【汪小菲大S】汪小菲突然透過社交平台發文道歉。（WEIBO＠汪小菲 截圖）

大S被網民讚情商高 被封「最佳前妻」

事到如今，面對汪小菲一切的子虛烏有的爆料大S從不回應，對於前夫汪小菲的花邊新聞亦隻字不提，甚至到了現時被前夫汪小菲的誣蔑指控她都毫無回應，這種種行為表現正正是一位「有風度的前度」該有的行為，不打擾對方消失在對方的世界，大S絕對稱得上是一位「最佳前妻」代表。或許汪小菲原來是打算毀掉大S，如今卻弄巧成拙讓自己身敗名裂，反而讓大S顯得十分大體，情商十分高。

汪小菲、大S Q&A