大S｜汪小菲曝大S濫藥後火速刪文兼道歉 5大情緒化星座巨蟹易失控

【大S汪小菲｜汪小菲星座｜12星座】台灣女星大S（徐熙媛）縱然與前夫汪小菲已離婚，甚至在3月突然宣布與舊愛具俊曄閃婚，但大S與汪小菲的離婚風波仍成為大眾茶餘飯話題。早前汪小菲更突然曝出大S長期服用違禁藥物、精神出現狀況。後來汪小菲又如情緒衝動去火速刪文，其行為更引起城中熱話。不少網民更羅列「情緒化星座頭5大排名」，發現屬巨蟹座的汪小菲竟是排行首位，平日情緒很敏感，容易被人影響，顯得很暴躁又易怒？



早前大S（徐熙媛）宣布與舊愛具俊曄閃婚時，哄動全城。大S前夫汪小菲亦頻頻被傳媒爆出與25歲的中國女星張穎穎外出照片，更被指婚內出軌她人，以致離婚，而大S亦透露傳媒表示會祝福前夫汪小菲的戀情。

【大S汪小菲｜汪小菲星座】早前汪小菲更突然曝出大S長期服用違禁藥物、精神出現狀況。後來汪小菲又如情緒衝動去火速刪文，其行為更引起城中熱話。(大S@微博)

當眾人以為離婚的他們會在新愛情獲得快樂，再無交集之際，大S前夫汪小菲卻突然在微博發文否認婚前出軌，更長文批評大S曾長期服用違禁藥物，甚至有幾次精神出現狀況，而台灣資深記者葛斯齊亦公開直播汪小菲同張穎穎在婚內出軌的證據。

其後記者葛斯齊接受傳媒訪問時提到汪小菲已向大S與大S母親道歉，汪小菲更火速刪文，更發長文道歉聲明，表示自己作出了一生中最後悔的一件事：「做錯了就要認，40歲的人，說出不負責任的話，大家嘲也是應該的，網上所有的批評和嘲諷我都接受，讓網友們看笑話了。我希望在之後的時間裏我能夠盡量彌補這些傷害，除了孩子的相關事宜外，也不會再打擾到熙媛的生活。小菲。」等。不少網民看見聲明也翻出大S曾參與節目《幸福三重奏》時，很直白對汪小菲說：「你控制不了自己的情緒，你冷靜不下來，你很容易暴怒，暴怒你就牽扯別人。」

【大S汪小菲｜汪小菲星座】大S前夫汪小菲亦頻頻被傳媒曝出與25歲的中國女星張穎穎外出照片，更被指婚內出軌她人，以致離婚，而大S亦透露傳媒表示會祝福前夫汪小菲的戀情。(大S@微博)

這一針見血的見解無疑是符合屬巨蟹座的汪小菲，是擁有「情緒化」脾氣的特點。而網民羅列的「5大情緒化星座排名」中，心思細膩的巨蟹座，雖然平日有強烈想保護或照顧他人的慾望，但卻容易感受到別人的情緒，容易變得情緒化，不可理喻？以下情緒化星座頭5大排名」，究竟還有哪一些星座上榜？

【大S汪小菲｜12星座】最情緒化星座第5位：天秤座

平日大家幾乎很難看見天秤座抓狂的模樣，因為天秤座擅長人際關係，可妥善處理各種人之間的問題，也甚少會出現不當出軌的行為。不過，別以為天秤座沒有個性，外柔內剛正好是天秤座的真實性格，因為他不喜歡跟人家硬碰硬，天秤座是不難對話，但有時卻令人不自覺踏中天秤座的底線，令人難以招架。

【大S汪小菲｜汪小菲星座】天蠍座待人總是溫柔又可靠，讓人感到慷慨跟親切，有時亦會有獨立又熱情的一面，而天蠍座是會記得別人善意的對待，也會嘗試好好回報對方。chenyihan1112@IG)

【大S汪小菲｜12星座】最情緒化星座第4位：天蠍座

天蠍座待人總是溫柔又可靠，讓人感到慷慨跟親切，有時亦會有獨立、展現熱情的一面，而天蠍座是會記得別人善意的對待，也會嘗試好好回報對方。但愛越深，恨也越深，天蠍座也不曾忘記別人帶來的傷害，因為天蠍座望保護自己時，也會擔心自己被人看透一切，所以有人不識相要擠破天蠍座的保護牆時，天蠍座亦會不顧一切去抗衡到底。

【大S汪小菲｜汪小菲星座】雙子座是公認反應快、又聰明的星座。而雙子座如一個面具下藏著兩個靈魂，有著可愛天真一面，但亦有魔鬼般駭人的一面。(張柏芝@微博)

【大S汪小菲｜12星座】最情緒化星座第3位：雙子座

雙子座是公認反應快又聰明的星座，而雙子座如一個面具下藏著兩個靈魂，有著可愛天真一面，但亦有魔鬼般駭人的一面。善於在變化中求生存的雙子座，造就他們能夠擁有獨特的個性，令別人很容易不自覺想靠近你，但亦因為這樣令自己任性得像被寵壞的貓，容易讓人又愛又恨。

【大S汪小菲｜汪小菲星座】雙魚座的人心思細膩，容易與他人融洽相處，擁有廣大胸懷的他，很容易為他人設想而成全別人。(angelababyct@IG)

【大S汪小菲｜12星座】最情緒化星座第2位：雙魚座

雙魚座的人心思細膩，容易與他人融洽相處，擁有廣大胸懷的他，很容易為他人設想而成全別人，甚至因為富有愛心與慈悲心令雙魚座的情緒，易受周遭環境的變動而有感而發，讓自己陷入犧牲或被害者的情結中，讓眼淚成為最好的發洩，有時也會令他人覺得雙魚座是不是水造的。

【大S汪小菲｜汪小菲星座】巨蟹座內心世界心思細膩，情緒被敏感易因他人的一點風吹草動而受到影響，更有一種強烈想保護或照顧他人的慾望。(汪小菲@微博)

【大S汪小菲｜12星座】最情緒化星座第1位：巨蟹座

巨蟹座內心世界心思細膩，情緒被敏感易因他人的一點風吹草動而受到影響，更有一種強烈想保護或照顧他人的慾望，但樂於助人的巨蟹座看似內斂害羞，但內心其實極需大量的安全感。巨蟹座在缺乏時便會情緒變得暴躁易怒，主要原因也是因內心複雜、難以捉摸和脆弱，令他們在深處的恐懼、不願面對的黑暗面被勾起時，令巨蟹座不易相信別人，甚至連自己都不相信時，巨蟹座便會徹底失控。

大S汪小菲｜最情緒化12星座5大排名 Q&A