由蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）組成的Twins即將踏入20周年。二人一同成長，從懵懂少女變成現在的輕熟女。 蔡卓妍曾分享旁人總無法體會她們經歷的一切，唯獨只有「妳懂我，我懂妳。」；鍾欣潼在近日訪問中亦表示蔡卓妍像男朋友一樣，但原來二人歷經磨合才達成這樣的默契？

蔡卓妍和鍾欣潼早前為化妝品牌拍攝影片分享20周年感受。（巴黎欧莱雅微博影片截圖）

即將相伴而行20年 微小生活事更窩心

蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）早前為化妝品牌拍攝影片分享20周年感受，更演唱經典歌曲《下一站天后》，網民紛紛留言期待她們下次再開演唱會，希望她們能相親相愛的走下去。

走過20年頭，阿Sa和阿嬌的關係早如家人一樣，見證對方在事業、感情的高與低，除了間中在社交平台表達謝意，私下為對方做的事更窩心。就如阿嬌於11月從內地返港居家隔離14天，阿Sa不但在空閒時FaceTime，得悉對方想喝珍珠奶茶，便親自調製，並以粉紅色盒子包裝好送到阿嬌家門；阿嬌更在社交平台形容那是她喝過最感動的味道。

▼▼▼按圖看蔡卓妍為鍾欣潼送上珍珠奶茶驚喜的過程，二人在兩年前曾快閃日本？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

臉上從心而發的笑容則是最能呈現真正的反應。蔡卓妍和鍾欣潼於2018年18周年紀念時，蔡卓妍工作完畢後便到機場會合鍾欣潼，二人在日本度過了一趟快閃之旅。雖然一開始擺烏龍去錯酒店，但從她們所分享的影片中看到，二人無論走到哪，都是笑容滿臉，像是表達出一種「只要在她身邊，做甚麼也滿足」的感覺。

鍾欣潼於2018年12月結婚時曾直接將花球交予蔡卓妍，二人均曾經歷婚姻失敗，卻一直陪在彼此身邊。(Vcg)

一同成長 首次見面卻尷尬收場

眼前的蔡卓妍、鍾欣潼是這般的溫馨，鍾欣潼於2018年12月結婚時直接將花球交予蔡卓妍，希望對方也能盡快得到幸福；而蔡卓妍亦花上十萬元為阿嬌送上結婚蛋糕，展現當中深厚的閨密情。可是，二人的關係並不是如我們想像的一見如故，還是如普通人一樣，是經過不少磨擦、包容、經歷，才演變至今日默契十足的Twins。

蔡卓妍和鍾欣潼可謂南轅北轍的兩個人，無論是喜歡的事物、生活習慣以至性格都大為不同，一個愛色彩斑斕、一個愛黑白顏色；一個怕冷、一個怕熱；就連二人相識過程中也能看到她們的不同性格，二人第一次見面，竟尷尬收場？

▼▼▼按圖看蔡卓妍和鍾欣潼的認識過程，第一次見面，二人竟尷尬收場？▼▼▼

時間與經歷演變成深厚閨密情

鍾欣潼直率的性格更是二人在工作初期需磨合的地方，鍾欣潼較安靜，不懂得面對媒體的發問，很多時候都是由蔡卓妍解圍，蔡卓妍更於一次接受本地媒體訪問時，笑指對方有個花名為「台瘟絲姬」，直至鍾欣潼因蔡卓妍而慢慢由以前不喜歡說話，變到愈來愈多說話。也是此原因讓她們在其後的訪問中互相補位，在蔡卓妍想不到要說什麼時，鍾欣潼也會為她解圍。

其實你（蔡卓妍）改變了我很多，由我不喜歡彩色，只喜歡黑白變到整個人生愈來愈有色彩，愈來愈開心！ 鍾欣潼

性格一凹一凸 少不免遷就與犧牲

人與人之間總不會100%相似，兩個不同的個體，雙方總要作出遷就，才能成就一段健康的關係。雖然蔡卓妍在一次訪問中說過對方比較麻煩，不喜歡曬太陽，自己則較喜歡陽光與海灘，故心目中的最好旅行腳並不是鍾欣潼，而是容祖兒。

但二人就在2016年電視台節目《回味．Twins》特輯中，回顧2015年共同到馬爾代夫度假的點滴，那次更是一向不喜歡曬太陽的鍾欣潼為了蔡卓妍第一次到陽光與海灘的地方；蔡卓妍則因為鍾欣潼的遷就，而主動負責整個行程的安排，在其後也特意用這旅程拍下的照片製成了一本只屬於她們回憶的圖片集送給對方。

蔡卓妍曾分享旁人總無法體會她們經歷的一切，唯獨只有「妳懂我，我懂妳。」(choisaaaa@Instagram)

肯陪你的人很多，但肯陪你一直到最後的人很少。 蔡卓妍

關係長久秘訣：體恤個性互相遷就

蔡卓妍和鍾欣潼也試過遇到意見不合的時刻，鍾欣潼更曾在接受新城電台節目主持艾力專訪時提及：「我好清楚如果鬧交，Twins就會散，所以大家都會忍。」蔡卓妍亦曾在演唱會中對鍾欣潼說過：「有時我會堅持己見，但你都會忍讓。」

真正的閨密情誼與愛情一樣珍貴，世上哪有人沒情緒，當對方情緒來襲時，願意體恤、互讓一步，一凹一凸，關係自然昇華。

▼▼▼20年來，蔡卓妍和鍾欣潼都在身邊陪伴對方，你又記得幾多珍貴片段？▼▼▼

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