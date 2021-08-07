容祖兒大讚阿嬌送LV手袋　6款最愛名牌細手袋公開　實用度太驚喜?

【容祖兒／名牌手袋】近年時尚界迷你手袋當道，CHANEL、DIOR等品牌均將其經典款式推出Mini，甚至是Micro版本；細手袋看似不實用，令不少女生卻步。不過，近日容祖兒（Joey）就於小紅書分享自己使用率較高的6款細手袋，按需要「斷捨離」，只放真正需要之物件，同樣可以非常實用。



【容祖兒／名牌手袋】容祖兒認為細手袋百搭程度非常高，隨意配襯T-Shirt或背心就能營造出夏日感。(yungchoyee@Instagram)

容祖兒小紅書分享最愛名牌細手袋 對實用度大感驚喜

容祖兒（Joey）在小紅書分享指，從前沒太多安全感，會攜帶許多物件出去；但人愈大愈發現真正需要的不多，有時候只帶1支唇膏、紙巾、信用卡已足夠，自今年開始轉投細手袋懷抱後，更發覺原來真的不用帶這麼多物件出門；她在影片中更分享自己會擺放唇膏、眼藥水、酒精紙、紙巾、護手霜、鏡子於細手袋內，對於其實用度感到非常驚喜。

【容祖兒／名牌手袋】容祖兒分享自己會擺放唇膏、眼藥水、酒精紙、紙巾、護手霜、鏡子於細手袋內，對於其實用度感到非常驚喜。（容祖兒小紅書截圖）

容祖兒6款愛用小手袋公開 哪手袋每天使用？

容祖兒（Joey）介紹了自己使用率較高的6個手袋款式。其中，容祖兒特別推介Hermès黃色Mini Lindy，先是黃色能點亮平日暗沉的造型，另外基於手袋皮質柔軟，變相有更多空間擺放更多物件，不過卻非常輕身。

容祖兒亦喜歡鍾欣潼（阿嬌）贈送予她的Louis Vuitton Vanity PM，認為這手袋實用度非常高，故她最近每天使用；容祖兒更認為細手袋十分百搭好襯，隨意配襯T-Shirt或背心就能營造出夏日感。考慮入手細手袋的女生，或能參考一下容祖兒的心水之選。

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▼▼▼同場加映｜容祖兒平日多在社交平台分享工作照、運動日常以及旅行照，當中無意曬出她所擁有的手袋款式。比起黑色手袋，容祖兒似乎更鍾情於紅色手袋，當中兩款LOEWE IT Bag：GATE Bag與Puzzle Bag為她所愛.，按圖看容祖兒6個愛用紅色手袋。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜容祖兒不時到處工作，都帶上媽媽買給她的行李箱，已用了5至6年，小小一個卻容量驚人，能裝下非常多的物件。容祖兒把行李箱全部的物件都翻開來，逐一介紹，當中美容儀是她近來極度需要？按圖看容祖兒出Trip時隨身物。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜陳靜（Dada）在社交平台分享新居裝潢時，意外將擺放眾多Hermès以及CHANEL手袋的手袋櫃曝光，按圖看陳靜（Dada）10款愛用名牌手袋，愛買同款不同色Hermès，CHANEL Classic Flap Bag沒入手黑色，反而購入淺藍色鱷魚皮？▼▼▼