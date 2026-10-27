小型婚禮｜23大婚宴場地/餐廳推薦：空中花園證婚套餐只需3.4萬起

【小型婚禮餐廳推薦/小型婚宴場地推薦】近年不少新人都放棄大排筵席婚禮，低調處理婚禮，轉為小型婚禮或派對式酒會 Cocktail Party。想無拘無束地度過幸福大日子，不妨選擇浪漫裝潢的特色餐廳去舉辦一場小型婚宴或派對，既可以節省時間與開支，又可以與親朋好友更親密接觸。（文中提及的價錢於各官網查詢為參考，實際收費以官網及截稿日期為準，詳情請與場地查詢。）



想尋覓心儀的婚禮場地，除了5星級酒店或高級會所，選擇雅致輕奢的特色餐廳或婚宴場地亦可以，以下有多個場地可供參考！

小型婚禮場地推介1. My Seasons四季薈My Day

精緻華麗裝潢 特色戶外證婚花園

想在繁華鬧市間感受仿如隔世的户外證婚，位於尖沙咀、地理位置優越的My Day會是個不錯選擇。My Day坐擁戶外證婚花園及宴會廳，能夠筵開8至18席或容納216位賓客，可以彈性配合不同新的需要。另外，場地主打精緻華麗裝潢，摩洛哥花磚及落地玻璃設計相襯出清新而夢幻的感覺，而全新設計的空中證婚花園，無論白天或夜晚都同樣別具特色。立即了解更多

除了婚宴場地，My Seasons設有自家品牌婚紗舖，是少有的全方位婚宴品牌。現時預訂場地即送My Wedding Solution專業婚禮服務計劃，並提供一站式婚禮及宴會服務 —— 由場地佈置、婚紗禮服、新娘化妝、攝錄影服務、律師證婚和不同的婚禮相關服務都能提供，以減少繁瑣協調，締造高質的婚禮。

小型婚禮場地推介｜My Seasons四季薈My Day

價錢：My Day 8 席中西式婚宴 HK$78,888起

可容納人數：216人

地址：尖沙咀美麗華廣場一期食四方6樓



小型婚禮場地推介2. My Seasons四季薈My Harbour

型格浪漫氛圍 復古英倫風裝潢

追求型格、浪漫氛圍的話，不妨選擇位於啟德郵輪碼頭頂層花園的My Harbour。My Harbour 能夠容納30至120人，裝潢主打復古英倫風格，細節處處：讓空間更顯寬敞、明亮的室內拱形天花設計，加上復古鎢絲燈泡等型格裝飾，無論想舉行那一款小型婚禮：中西式婚宴、自助餐或證婚酒會都可以！立即了解更多

除了婚宴場地，My Seasons設有自家品牌婚紗舖，是少有的全方位婚宴品牌。現時預訂場地即送My Wedding Solution專業婚禮服務計劃，並提供一站式婚禮及宴會服務 —— 由場地佈置、婚紗禮服、新娘化妝、攝錄影服務、律師證婚和不同的婚禮相關服務都能提供，以減少繁瑣協調，締造高質的婚禮。

小型婚禮場地推介｜My Seasons四季薈My Harbour

價錢：My Harbour 100人中西式婚宴 HK$63,888起

可容納人數：30人至120人

地址：啟德郵輪碼頭頂層花園



小型婚禮場地推介3. Lake House

小型婚禮亦想有仿如國外的感覺，選擇遠離喧囂的地點就最好不過。有「港版小瑞士」之稱的小白鷺餐廳 Lake House，一直都是打卡勝地，寬敞同時擁有室內外景的地點，這邊主打歐式純白風格裝潢，不單坐擁叢林自然風景，更可以選擇草地婚禮或獨特的湖畔婚禮，能夠打造高私隱度、獨特而浪漫的婚禮。

小型婚禮場地/餐廳推介｜Lake House

價錢：（另收加一費用）

－Waterfront 証婚套餐

（平日） HK$68,000起 （週末） HK$72,000起

－Billow婚宴套餐（証婚另作收費）

（平日）HK$96,000起 （週末）HK$128,000起

－Le Vow婚宴套餐（証婚另作收費）

（平日）HK$220,000起 （週末）HK$280,000起



可容納人數：

西式婚宴場地：Billow Restaurant約70人

証婚場地：空中平台約100人、湖中木台約80人

地址：新界大埔區滘紅林路2號



小型婚禮場地推介4. 瀚林廳/樂韻廳/畢加索廳/莫奈廳

想飽覽維港景致的話，位於海景嘉福洲際酒店內的四個婚宴場地會是個好選擇。場地靈活多元，適合舉行豪華盛大的中式傳統婚宴、西式的浪漫婚宴、溫馨感人的證婚儀式，簡約輕婚禮或酒會派對。酒店推出輕婚禮婚宴套餐，新人可享花藝佈置、鮮果忌廉蛋糕、住宿一晚等禮遇。

小型婚禮場地/餐廳推介｜瀚林廳/樂韻廳/畢加索廳/莫奈廳

價錢：（另收加一費用）

－輕婚禮婚宴套餐 （另收加一費用）

50人輕婚禮證婚及4席午宴套餐港幣$41,888起

50人輕婚禮證婚及4席晚宴套餐港幣$50,888起



地址：海景嘉福洲際酒店



小型婚禮場地推介5. Float Hong Kong 玻璃船

想婚禮與別不同？為另一半打造私人專屬維港海上婚禮，必定能製造難忘回憶。玻璃船由本地設計及建造，是一艘78呎長豪華玻璃遊艇，提供超過 3,000 平方呎的空間，最多可以容納120人。新人可選擇中環、觀塘、香港仔及鴨脷洲，作為登船和下船地點。玻璃船配備大面積落地玻璃與玻璃天花，室內位置亦可引入充足自然光，亦有專業影音設備，播放影片及音樂。另外設有戶外草地區域、露天酒吧、舞池、潛水平台。

小型婚禮場地/餐廳推介｜Float Hong Kong 玻璃船

價錢：HK$69,000（另收加一費用）

地址：可選擇中環、觀塘、香港仔及鴨脷洲，作為登船和下船地點。



小型婚禮場地推介6. 1937/1994私人貴賓廳

位於唯港薈Hotel Icon 28樓的1937及1994私人貴賓廳，設有大型落地玻璃，最多可容納約100人。1994私人宴會廳三面落地玻璃坐擁270度無邊際視野，將整個維多利亞港的壯麗景觀呈現眼前。1937私人宴會廳舒適氛圍和靈活空間設計，更備有4米闊LED螢幕及先進的視聽器材。酒店現時推出精品婚禮套餐，包括雙人入住CLUB 65海景套房一晚，並享用我們為您們精心準備的香檳、精美水果盤、花束及The Market 的雙人早餐。

小型婚禮場地/餐廳推介｜1937/1994私人貴賓廳

價錢：淨價港幣38,888元起 (兩小時)

地址：九龍尖沙咀東部科學館道17號



小型婚禮場地推介7. 好酒好蔡

餐廳坐擁270°維港景觀，連續八年蟬聯黑珍珠三鑽，主打高級的私房菜。餐廳室內裝潢由已故「上海灘」品牌創辦人鄧永鏘設計，精緻的佈置融合了中國古典的韻味和英式優雅的情調。餐廳設有不同房間類型，可舉辦小型私人活動、百人雞尾酒會等。另外，廚師團隊更可按新人口味需要，量身定制餐單。

小型婚禮場地/餐廳推介｜好酒好蔡

可容納人數：最多130人

價錢：需要直接向場地了解

地址：中環干諾道中3號中國建設銀行大廈5樓



小型婚禮場地推介8. 九龍香格里拉酒店宴會廳

坐擁維多利亞港壯麗景色的九龍香格里拉酒店，設有15 個宴會場地，傾向舉行小型婚禮的新人可以選擇大宴會廳、海景廳及九龍廳、蘭花廳。酒店婚禮午宴套餐可以靈活配合新人需要，可選五席十二位用中式宴會或六十人中西匯萃、西式午餐或自助午餐。計劃禮遇包括免費入住豪華海景蜜月客房一晚及於客房內或Café Kool享用雙人早餐、三磅鮮果忌廉蛋糕、主家免費泊車等，連飲品套餐只需HK$64,800元(另收加一)。

小型婚禮場地/餐廳推介｜九龍香格里拉酒店宴會廳

價錢：午宴套餐HK$64,800起 (另收加一)

地址：九龍尖沙咀東麼地道64號



小型婚禮場地推介9. 太平山餐廳

被列為香港二級古蹟、擁有百年歷史的太平山餐廳，是山頂地標之一，外形猶如一座隱世的歐陸小屋。由百年石磚古屋改裝，紅磚砌成的屋頂增加了整間餐廳的古樸感。店內採用溫馨又低調奢華的典型設計，中西合壁，毋須過多的裝飾佈置，也能舉辦一場童話般的婚禮。想舉辦婚禮的話，餐廳還設有室內、室外以及全場選擇，特別是以舒適庭院作設計概念的歐陸式露天花園，可飽覽迷人的太平山景色，增添浪漫氣氛。

小型婚禮場地/餐廳推介｜太平山餐廳

價錢：需要直接向場地了解

可容納人數：

座席晚餐: 室内120人 室外200人 總數 320人

座席自助餐: 室内100人 室外150人 總數 250人

雞尾酒會: 室内150人 室外220人 總數 400人

地址：山頂山頂道121號



小型婚禮場地推介10. The Mira露天花園Vibes

位於The Mira Hong Kong 內的露天花園Vibes，庭園四周被綠意園林包圍，在茂綠景致環抱下，許下廝守一輩子的浪漫盟約，必定永誌難忘，非常適合舉辦浪漫、時尚的戶外婚禮、證婚儀式及雞尾酒會。證婚套餐由HK$35,888起，包括客房住宿一晚、場地使用時長2小時、免費租用婚禮用品、五層仿真蛋糕、香檳一瓶等。

小型婚禮場地/餐廳推介｜The Mira露天花園Vibes

價錢：證婚套餐HK$35,888起

地址：尖沙咀彌敦道 118-130 號 The Mira Hong Kong 5 樓



小型婚禮場地推介11. 國金軒The Mira

擔心家中長輩親戚不習慣西式餐點或自助式的Cocktail Party？其實小型婚宴都可以選擇高質中菜，可以選擇飽覽醉人九龍半島美景，將光彩陸離的香江景致盡收眼簾的國金軒 The Mira 。國金軒 The Mira 作為米芝蓮推介食府，以時尚、碧綠主調的室內裝潢，將當代粵菜融合現代元素並注入不同新意，大家因應人數自由選擇包廂、半場或全場。婚禮盛宴12位中式婚宴菜譜8席起，包括尊享祝酒香檳、The Mira新婚住宿一晚及結婚花車服務。

小型婚禮場地/餐廳推介｜國金軒The Mira

價錢：HK$13,888起，最少預計8圍

地址：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place, The Mira Hong Kong 3 樓



小型婚禮場地推介12. 國金軒 (中環)

有「名人飯堂」之稱的中環國金軒，裝潢典雅奢華，設有雙層高落地玻璃窗可飽覽維港景色，配以標誌性的三十六式烹調法古字壁畫，為婚禮更添華麗氣派。更貼心的是，場地提供訂製餐單服務，由傳奇名廚以優質食材打造精緻粵菜，為婚宴錦上添花。

小型婚禮場地/餐廳推介｜國金軒 (中環)

價錢：每席HK$12,888起

可容納人數：入座宴席12席，每席10位

地址：中環國際金融中心商場3樓3101店



小型婚禮場地推介13. 海岸扒房Sunset Grill

想要盡情享受浪漫氣氛，一地盡擁室內外環境的話，位於東涌，鄰近機場、港灣的海岸扒房就合適不過。餐廳景色怡人，落地玻璃能夠欣賞窗外大嶼山灣景、飛機升降以及醉人晚霞。餐廳內亦以時尚高雅格調打造，打卡亦相當出片，盡得味覺及視覺享受。

小型婚禮場地/餐廳推介｜海岸扒房Sunset Grill

價錢：需要直接向場地了解

可容納人數：80-90人

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店19樓海岸扒房 Sunset Grill



小型婚禮場地推介14. 柏寧酒店露天空中花園

海景婚禮絕對是不少女生的首選，而能夠俯瞰維多利亞公園或市區景致的柏寧酒店，既能欣賞到維港，亦可欣賞到高聳入雲的摩天大樓的全景。酒店設有專業婚禮顧問全程協助，十分貼心。

小型婚禮場地/餐廳推介｜柏寧酒店露天空中花園

價錢：空中花園證婚套餐HK$33,888起 (另收加一)

可容納人數：宴會最多132人，雞尾酒最多250人

地址：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店



小型婚禮場地推介15. TOWNPLACE本舍 FLAVOUR LOUNGE 共享廚房

一提到維港海岸，不少人都會聯想起尖沙咀、灣仔或西九海旁。想欣賞到更壯麗寬闊的海景，南昌最近有個隱世秘景TOWNPLACE本舍，更能夠享有270度海景！TOWNPLACE本舍中的空間結合了精緻材料與工業風飾面，由香港的建築設計團隊LAAB Architects精心設計。想要享有私密空間，除了酒店套房，具靈活彈性、愜意的 Flavour Lounge亦是個好選擇。此處設施完備，包括共享廚房、室內外派對空間以及空中草地，舉辦派對或輕婚禮就再也合適不過。

小型婚禮場地/餐廳推介｜TOWNPLACE本舍 FLAVOUR LOUNGE 共享廚房

價錢：需要直接向場地了解

地址：西九茘盈街10號



小型婚禮場地推介16. Maison Es

位於灣仔的Maison ES，是區內熱門法式復古主題餐廳之選，場地設計典雅浪漫，設置手工水晶吊燈、古董沙發、復古傢具及藝術畫等，整個感覺甜蜜又溫馨，適合舉行輕婚禮或小型派對。另外餐廳糅合中西精髓，以法國菜作主打基礎菜式，再加入亞洲元素，打造出驚喜又毫不違和fusion菜式。

小型婚禮場地/餐廳推介｜Maison Es

可容納人數：80-150人

價錢：需要直接向場地了解

地址：灣仔電氣街1號恆德大廈UG樓B號舖



小型婚禮場地推介17. BISTRO 1979

位於Hotel ICON 唯港薈的BISTRO 1979，主打西式和中式美饌，菜單由酒店屢獲殊榮的宴會團隊設計，場地設計摩登時尚，設有私人貴賓廳及時尚酒吧，私隱度極高，是舉辦小型宴會的理想之選。

小型婚禮場地/餐廳推介｜BISTRO 1979



價錢：午宴每席HK$12,888(另收加一) (另收加一)

可容納人數：高達60人

地址：紅磡科學館道17號香港理工大學酒店及旅遊管理學院TH B219室



小型婚禮場地推介18. 明閣(香港康得思酒店)

屢獲殊榮的高級中菜食府明閣，以經典粵菜、點心聞名，因此婚宴菜式亦有一定的質素保證。場地裝潢高貴雅緻，設有五間私人廂房，十分適合舉辦溫馨的小型婚禮。

小型婚禮場地/餐廳推介｜明閣(香港康得思酒店)

價錢：每席HK$9,988起(另收加一)

可容納人數：144人

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓



小型婚禮場地推介19. 都爹利會館

場地由著名室內設計師傅厚民設計，靈感源自嶺南建築風格和 1920 年代的碉樓，融合中國傳統室內設計、西方建築風格及港風元素。菜式由行政主廚陳佑良師傅的執掌，精心設計每道粵式美饌，在這雅緻的空間下用餐，絕對是獨一無二的用餐體驗。

小型婚禮場地/餐廳推介｜都爹利會館



價錢：需直接向場地查詢

可容納人數：10-450人

地址：中環都爹利街 1 號 3 & 4F



小型婚禮場地推介20. 富衛1881公館

前身是香港水警總部，擁有過百年歷史，除了擁有典雅花園、特色餐廳之外，更設有酒店套房及多個室內婚禮場地，包括最適合舉辦小型聚會的茶居；可容納約 16 席、適合舉行證婚儀式的中庭；綠意盎然的戶外空間「Moon Garden」、古典氣息濃郁的香檳廊等。加上坐擁維多利亞港景致，交通便行及周邊配套完善，因此成為熱門小型婚宴地點之一。

小型婚禮場地/餐廳推介｜富衛1881公館



價錢：需直接向場地查詢

可容納人數：茶居約20人；中庭約150人；Moon Garden約64人；香檳廊需直接向場地查詢

地址：尖沙咀廣東道2A號



小型婚禮場地推介21. 明閣（灣仔）

如果家中長輩較多，想迎合他們的中菜胃口，又擔心中式食府會過於傳統？明閣以現代極簡主義裝潢，逾12,000平方呎的寬敞空間以及大型玻璃窗，空間感十足。餐廳的傳統粵菜技藝，更曾多次獲得《香港澳門米芝蓮》榮譽，相信能夠讓婚宴上每個人都得到滿足的中菜美食體驗。

小型婚禮場地/餐廳推介｜明閣（灣仔）



價錢：需直接向場地查詢

可容納人數：10圍

地址：香港灣仔港灣道23號鷹君中心2樓



小型婚禮場地推介22.WATERMARK

想要海天一色同時兼備方便性的話，不妨選擇位於尖沙咀、匯聚環球優質海鮮的WATERMARK。餐廳佔地3,300平方呎，加上三面環海的落地玻璃設計，採光與空間感極佳。無論是派對式酒會 Cocktail Party，或是小型晚宴，都能盡享浪漫的270度維港景致。

小型婚禮場地/餐廳推介｜WATERMARK

價錢：需直接向場地查詢

可容納人數：宴會上限150人、雞尾酒會上限300人

地址：香港中環7號天星碼頭平台L號舖



小型婚禮場地推介23.Greater China Club 大公館

由屢獲殊榮的烹飪團隊主理料理，將傳統粵菜以全新形象示人，以巧手點心、廣東菜式及手工火鍋聞名。場地提供自選菜單服務，並設有7間不同大小的貴賓房，房間打通後可容納最多15席、每席12人。

小型婚禮場地/餐廳推介｜Greater China Club 大公館

價錢：每席HK$10,888起 (另收加一) ；證婚套餐HK$25,000起 (另收加一)

可容納人數：婚宴180人

地址：九龍荔枝角長義街9號D2 Place ONE 10樓A號舖

