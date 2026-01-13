人情公價2026｜結婚人情5大禁忌！酒店/酒樓/午宴/輕婚禮金額一覽

【人情公價2026/婚禮人情】雖然2026年並非傳統的嫁娶好年，不過仍有不少準新人考慮今年結婚。當收到閏密好友、同事或親戚的「紅色炸彈」，相信大家都會有所疑問，到底應該送上多少人情禮金才算合適的祝福呢？以下將為你解構人情禮金的注意事項，以及最新的香港婚禮人情公價預測，讓你能夠輕鬆送上最合適的祝福！



結婚人情禮金金額準則？

收到囍帖當然替一對準新人高興，回禮除了代表一份祝福心意，更需要考慮自己的收入，量入為出，以免弄巧反拙形成負擔。普遍大家包結婚人情禮金時，除了參考人情公價，亦會考慮如與新人的交情關係、是否婚禮的幕後功臣之一（兄弟姊妹團）以及自己有否出席婚禮等實際的現實情況。

人情公價2026｜酒店/酒樓/午宴/輕婚禮金額一覽（freepik）

根據近年的市場調查，人情公價升幅平緩，大家可以參考往年的香港婚禮人情公價表：

2026香港婚禮人情公價預測



高級酒店午宴/晚宴：HK$1,500

一般酒店午宴/晚宴：HK$1,200

特色婚宴場地、私人會所午宴/晚宴：HK$1,000

酒樓、西餐廳及酒會午間婚宴：HK$800

只出席雞尾酒會：HK$600

只出席簽紙儀式：HK$300-500

只派餅卡而無邀請出席婚禮/婚宴：HK$300



2025香港婚禮人情公價



高級酒店午宴/晚宴：HK$1,200-HK$1,500

一般酒店午宴/晚宴：HK$1,000-HK$1,200

特色婚宴場地、私人會所午宴/晚宴：HK$1,000

酒樓、西餐廳及酒會午間婚宴：HK$800

只出席雞尾酒會：HK$600

只出席簽紙儀式：HK$300-500

只派餅卡而無邀請出席婚禮/婚宴：HK$300



結婚人情禮金有什麼禁忌？

除了禮金金額是一門得體的學問外，包人情時亦有一些相對的注意事項，大家亦可以從中參考，以免犯了無知的錯！

結婚人情禮金5大禁忌！（freepik）

結婚人情禮金禁忌｜利是封顏色

雖然近年興起電子人情的做法，不少人仍會想親手遞交人情，向一對新人表達祝福之情。給予祝福時，大家首選可以採用印有「囍」字與喜慶顏色的利是封，例如不出錯的紅色、金色與橘色色調，另外代表生命力與和平安定的藍綠色調亦是近年大熱選擇。

而曾被視為婚禮的禁忌顏色，例如黑、白色調，因容易與喪禮聯繫在一起，普遍不多人選擇，不過近年這種看法亦逐漸改變，如果主人家不介意或是新式婚禮才建議採用。

結婚人情禮金禁忌｜選用全新利是封

除了顏色需注意，利是封亦應該避免重用環保或有使用痕跡，另外太花俏的款式亦應避免，例如具有賀年、卡通圖案、生肖款式等，因為送上人情時普遍會遵循傳統格式，於封面上寫上祝福語和署名。 想知道人情利是封上應該寫什麼？這邊有人情利是封格式教學！

結婚人情禮金禁忌｜ 禮金金額需吉祥數字

人情禮金按「人頭」為單位，如果是攜眷出席或闔府統請的話，需要準備同等人數的人情量。若同行者有嬰孩的話，可以多除少補取一個吉祥的數字。

人情金額必須選擇代表成雙成對的雙數尾的金額，例如HK$800、HK$1,200和HK$1,500，又或者有喜慶意頭的整數金額，例如代表發財「8」，代表長久的「9」。 特別需要避免單數或帶有「4」的金額。

結婚人情禮金禁忌｜ 人情利是封毋須封口

除了方便主人家核對點數，更是顯示出對新人的尊重和祝福的誠意，所有無需利用膠水或膠紙固定人情利是封的封口，只需按利是封原有的設計摺好便可。

結婚人情禮金禁忌｜ 避免婚禮中段交付人情

普遍婚宴簽到位置，有設置集中收人情的位置，最好有婚禮開始前或婚禮結束時交予人情，特別不建議在敬酒或婚禮中段交付人情，主人家未必能夠有空之餘，亦以免混亂或弄失。