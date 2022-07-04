最美經理人霍汶希北上當開荒牛　為愛女甘願戒20年煙癮做單親媽

著名經理人霍汶希（Mani）效力英皇娛樂十多年，親手捧紅容祖兒、謝霆鋒、Twins等藝人，被稱為「最美金牌經理人」。在香港成功打出一片天後，霍汶希卻選擇當「開荒牛」，由零開始北上發展，為英皇開拓內地市場，移居北京11年。在女強人的背後，霍汶希更是一位單親媽媽，育有一女Honey，更為了愛女戒掉20年煙癮、跪地叩頭救女？



霍汶希（Mani）在擔任經理人前曾經當廣告模特兒，曾拍超過50個廣告，美貌絕對不輸一眾女明星，因此在轉任經理人後有「最美經理人」之稱。霍汶希加入英皇娛樂後經她栽培捧紅的藝人都成為了娛樂圈的巨星，例如容祖兒、謝霆鋒、Twins等，工作能力有目共睹，被喻為英皇的「金牌經理人」，更成為了英皇娛樂藝人管理部總監及唱片部總監，用實力說話，晉升成為英皇高層。

著名經理人霍汶希（Mani）效力英皇娛樂十多年，親手捧紅容祖兒、謝霆鋒、Twins等藝人。（IG：@choisaaaa）

身為英皇高層，霍汶希早在香港市場做得風山水起，但勇於突破的她卻不甘於現狀，希望可以擴展事業版圖，到更大的市場發展，將香港的文化與內地融合，於是2011年決定北上發展，由零開始，為英皇當「開荒牛」，走到北京開拓內地市場，一走至今便「北漂」11年。

我好想去一個更加大嘅地方、更加大嘅市場，去睇吓人哋嘅文化，睇吓人哋嘅發展。我好希望將香港嘅文化，去同內地咁大嘅市場一齊融合交流，呢個係我好想做嘅嘢，咁就嚟咗北京。

霍汶希2011年決定北上發展，由零開始，為英皇當「開荒牛」。（FB@霍汶希）

霍汶希憶述，當年初到北京的辦公室時看著桌上什麼都沒有，只得一支筆，有感所有事都要重新開始，突然間很擔心自己到底有沒有能力可以從一支筆由零開始再度建立事業，曾經感到十分感慨和迷茫。不過她對自己的能力十分有信心，更願意由低做起，由金牌經理人變成「執頭執尾」的場記，從執垃圾到訂飯盒都事事親力親為，親身了解製作事務的實際運作。在北京打拼11年後，如今已成英皇娛樂集團的營運總裁，主理英皇於北京的事務，證明有能力有決心的人在哪裡都能打出一片天。

我張枱好乾淨、塵都冇，得一支筆，我突然間好感慨，你明唔明白呀？又覺得我有冇咁嘅能力可以從一支筆開始慢慢去建立？呢個時候我係有啲迷惘，但係我都仲係好有信心。

霍汶希由低做起，由金牌經理人變成「執頭執尾」的場記。（FB@霍汶希）

霍汶希成單親媽 為女狠戒20年煙癮

在女強人的背後，霍汶希同時亦是一位充滿母愛的單親媽媽。霍汶希於2013年的母親節突然自爆在2011年未婚懷孕，已成人母育有愛女Honey，不過已與女兒的生父分手，成為單親媽媽，母兼父職。即便是事業有成的女強人，霍汶希在愛女面前亦不禁流露出母愛的溫柔，更甘願為了女兒的健康狠戒20年煙癮，女兒勝過一切。

霍汶希甘願為了女兒的健康狠戒20年煙癮。（微博@霍汶希）

在霍汶希中港兩邊走的打拼時期，年幼的女兒因不適應北京的嚴寒天氣而發高燒，更嚴重到抽搐昏迷，瀕臨於瀕死邊緣。面對如此情境，再冷靜的女強人都不禁頓失方寸，失去理性痛哭跪求醫生拯救愛女：「那一刻我已失去平日的理性，只懂拉着醫生的手臂說：『請你救救我的寶貝！』看着Honey躺在急救病牀上，自己甚麼也幫不了她，我又急得流淚，那種彷徨無助，我從未試過。」同時，霍汶希更跑到北京的雍和宮向神明跪地叩頭祈求愛女能走過鬼門關，為了女兒不惜一切，最終愛女成功大步檻過。

下班後回到家就算只見到熟睡的Honey，無論工作有多辛苦，我也覺得是值得的。Honey把我的人生變得圓滿，我的生命因她完整，見到她我便快樂。

霍汶希曾跑到北京的雍和宮向神明跪地叩頭祈求愛女能走過鬼門關。（FB@霍汶希）

【霍汶希Q&A】