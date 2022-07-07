50+張文慈感情隨緣不強求　抓緊事業黃金期活出單身女獨活哲學

【張文慈｜單身哲學】在傳統華人思想上，女生必須在所謂的「適婚年齡」結婚，否則會被視為異類及被標上「中女」、「剩女」的負面標籤。時代變遷加上科技日新月異，明明人類處於進步的環境下，思想卻依舊停留在原地。現今有不少女生亦會把婚姻當作終點，把人生所有心力都投注到婚姻中，然而事實是婚姻只是起點，至於能否白頭到老完全取決於雙方，與其強求婚姻，倒不如先享受一下單身生活，或許你會發現一個人都可以好充實好快樂！



【張文慈｜單身哲學】在傳統華人思想上，女生必須在所謂的「適婚年齡」結婚，否則會被視為異類及被標上「中女」、「剩女」的負面標籤。（WEIBO@張文慈）

近年不少藝人都北上發展，現年50歲張文慈自跟TVB完約後都北上發展演藝事業。日前，張文慈接受內地傳媒《南方週末》訪問談及感情狀況，她對於有關提問感到煩厭。張文慈直言每人的價值觀各有不同，對於她而言，結婚都不是女人一輩子的鐵飯碗，她堅拒隨便結婚，亦不會為結婚而結婚。

我50歲又如何，我沒結婚又如何？ 張文慈

【張文慈｜單身哲學】張文慈而言結婚都不是女人一輩子的鐵飯碗，她堅拒隨便結婚，亦不會為結婚而結婚。（WEIBO@圓小塔）

在張文慈眼中比起結婚，她對自己的演藝事業仍然充滿野心，訪問中大談自己從演員做到直播行業的心路歷程，一個階段踏入另一個階段，不但是生活上的改變，且坦然自己仍有更多學習的地方。在內地演藝圈是一個新人，一切都要重新再學起，張文慈認為比起從頭開始，更感恩今時今日自己的年齡仍有機會。

【張文慈｜單身哲學】在張文慈眼中比起結婚，她對自己的演藝事業仍然充滿野心。（WEIBO@張文慈）

這個年紀好感恩還有事做」。 張文慈

自小的經歷成就了今天的張文慈，所有的傷痛讓她變得堅強。1996年參加亞姐入行的張文慈多年來出演不同的電影及劇集，曾表示當年亞視倒閉是她最迷惘的時刻，眼見自己的工作愈來愈少，加上自己年紀。當年30多歲一事無成，未結婚亦擔負起養家的壓力，正走到窮途未路之際，學會調節心態放低身段，開始認清了人生總會有高有低的時候。其後過檔TVB，由《老表，畢業啦！》至《木棘証人》，憑住實力及努力由谷底反彈，被網民大讚魅力不減當年。

【張文慈｜單身哲學】1996年參加亞姐入行的張文慈多年來出演不同的電影及劇集。（WEIBO@張文慈）

因為我是一個演員，我相信我現時經歷之後，如果我把人生經歷放到演戲中，更具戲味。 張文慈

其實演戲即是人生，人生即是演戲。 張文慈

【張文慈｜單身哲學】張文慈如今練成刀槍不入的強大內心，跟她兒時的不愉快的經歷都有少許關係。（WEIBO@張文慈）

張文慈如今練成刀槍不入的強大內心，跟她兒時的不愉快的經歷都有少許關係。她早年接受傳媒訪問時，自小在單親家庭成長，父母離異後和姊姊、兩個弟弟跟着爸爸生活，由父親陪伴長大。自小在屋邨長大不幸遭到童黨欺凌，其後17歲時又遭到信任的男性朋友落藥以致失身，種種慘痛經歷她不曾埋怨，認為一切都是自己人生經歷的一部份，才讓自己學懂勇敢去面對。近年有信仰支持，使張文慈變得更正能量，以聖經金句「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑」提醒並支持自己。

女生在婚姻中總是容易失去自我，都會習慣性的把全部的喜怒哀樂都寄託在另一半身上，然而卻忘記了婚姻給不了自己精神的寄託，因此不要把所有的希望和未來都附加在另一半身上。女生要掌控自我人生的勇氣，無論單身與否，結婚與否，底氣都能讓你散發獨有魅力，這才讓自己處於一個最好的姿態。

【張文慈 Q&A】