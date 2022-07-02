林欣彤不慣當公眾人物成抑鬱　曾被禁認愛新戀情曝光：很愛男朋友

【林欣彤Mag｜Gentlewomen】林欣彤（Mag）當年以《超級巨聲2》冠軍姿態入行，有「小巨肺」之稱，一夜間，由學生變成爆紅的公眾人物。「歌手」是她人生第一份正職，曾被捧上天，也曾因而得情緒病、失聲令事業浮浮沉沉，林欣彤終在2021年年尾首奪「叱咤樂壇女歌手--銅獎」：「標準不是只有一個，每個人對於成功、快樂的定義都不同，了解自己是非常重要。」



林欣彤（Mag）以《超級巨聲2》冠軍姿態入行。（黃寶瑩攝）

「公眾人物」不易做曾質疑自己：目標愈高氣力愈大

作為歌手，林欣彤（Mag）小時候卻不敢把「歌手」視為夢想：「小時候較實制，覺得做歌手好虛浮，雖然小時候已經經常練歌，老師、朋友也覺得我有天份，可以做歌手。」熱愛唱歌的她，最後決定中學畢業前試試，一完歌手夢，因而參加了《超級巨聲2》，抱着「唱得一首就一首」的心態，憑着實力一步一步奪得冠軍寶座：「我就當達成自己想做的事，唱歌給很多人聽，沒有想過因為而入行。」

當時媒體熱烈追訪林欣彤，她也擁有不少支持者，一切的追捧、名銜卻令她忌諱，甚至患上情緒病：「剛完成比賽的兩、三年，上台表演前主持人介紹我出場便說：『有請小巨肺』，我便心想：『唉，我待會一定要唱得爆啲，要不然配不上這名銜。』」

林欣彤（Mag）談及當年的壓力。（黃寶瑩攝）

「當時我給自己很大壓力，很多人追訪自己，完全沒有私人空間，我沒想過是這樣；但大家覺得我不應有壓力、不快樂，令到我比較孤獨，很多人會說：『你已經很幸福』，我不是說自己不幸福，而我只是有些事感到無助。」

在林欣彤漸漸不敢分享自己的時候，陳慧敏出現：「原來有人撐住我，我覺得她很強大，她是一個好的聆聽者，就算我還是要處理自己的事，但有一個人被我依賴。」

林欣彤也質疑自己，是否不適合當歌手、當公眾人物，後來她發現：「我想我做到的事是有難度，而目標愈高愈遠，難度就愈要氣力。」

她形容，每一個歌手都是由普通人開始，到今時今日大家覺得他們不普通：「小時候想得狹窄些，歌手只是唱歌，而我入行也是為了不斷唱歌，事實不單這樣；雖然很多難事，但這身分給我好想變成一個更好多人。」她也大讚同行朋友，都是她好好學習的對象：「陳蕾終於自己，相當勇敢，她非常清楚自己想要甚麼，然後做自己熱愛的事、相信自己做的事；我也非常欣賞Joyce（鄭欣宜），她也是一個勇敢的人。」

從20歲初出茅廬、弱不禁風的少女，到31歲明白事理、百鍊成鋼的輕熟女，林欣彤在慢慢拿捏如何當一何公眾人物：「我曾經迷失，甚至現在都要提醒自己，做一個自己喜歡的自己重要過別人喜歡的自己。」

林欣彤（Mag）的戀愛一直都是焦點。（黃寶瑩攝）

明星拍拖是禁忌？

成為公眾人物就如默認失去私生活的權利，林欣彤緋聞不斷，不敢認愛，這都是當歌手應要付出的代價？

「以前公司禁止我說談戀愛，我拍拖沒有錯，不知為何當時變成一個彌天大罪。」直到現在，林欣彤的感情世界也是焦點之一，曾否認戀情，又曾公開與前男友不健康的關係，到現在大方承認新戀情，她坦白小時是不懂處理：「以前好像控制不到自己，曾經覺得對方感受要放第一，要滿足他，但我好像愈來愈迷失，愈來愈退步。」，「我很多時收收埋埋，覺得自己處理就算，覺得愛情是犧牲出來，有些事由我妥協、犧牲；現在覺得是配合出來，而溝通很重要。」

林欣彤指，女生都愛隱藏情緒，希望對方可以明白自己內心，她也曾經這樣過：「現在發現原來好好表達自己是一種學問。」她又提醒女生，如果不斷試這方法愛人，最終都不快樂，過程也不快樂，經常患得患失，應該抽離分析一下自己是否快樂，便知道這方法是否正常：「每個人都應該對自己負責，無論有沒有伴侶，我現在也採取這個態度去戀愛。」

「錫自己的女人，才會特別耀眼，特別美，因為你自己是應該打理自己的人，你自己才最了解自己需要甚麼，由你照顧自己，不就是最應該、最好嗎？」

林欣彤（Mag）學懂好好戀愛。（黃寶瑩攝）

學懂好好戀愛一二事...

一段感情中，「開心」好像是最重要，但林欣彤說不單如此，而是如何與對方「由不開心也可以一齊變回開心」。

「在不快樂的時刻，我經常都會想自己一個，我覺得甚麼人都不想見，這一刻處理不到自己情緒；現在男朋友會給我空間冷靜自己，但不會是冷靜完繼續過我們的生活，而是跟我一起討論剛才發生的事，這樣便不會愈積愈多結。」

現任男友令林欣彤學習溝通，學習如何表達情緒，令她開始對愛情多了一份概念，也懂得如何愛人：「我都非常感激我以前所有的愛情，無論開心不開心，其實每一段關係我都學懂很多。」

過去林欣彤曾單身3年，嘗試結識對象，也曾沉澱自己，她發現要先好好照顧自己、了解自己，學懂自愛、對自己負責，便會開始了解自己需要甚麼人，就算與不上對象也不會害怕單身：「我好感激單身的日子，雖然有時會覺得寂寞，但是我也沒再怕單身，反而令我看清楚想要甚麼，寧缺勿濫這態度很重要。」

記者、造型：林珈希

編輯、統籌：翁冠燊

攝影：黃寶瑩

拍攝：葉思雅、麥超億

剪接：葉思雅

美術：賴文傑

髮型：Kelvin Ng@Leonardo_3 Hair Corner

服裝提供：YOOX、Max Mara、Iris & Ink

場地提供：The Time Studio

