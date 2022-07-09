日本迪士尼LinaBell精品率先睇　Pixar水花派對回歸香港迪士尼

【迪士尼／LinaBell】女生們一向都對迪士尼的奇妙世界非常著迷，日前，迪士尼就正式宣布Duffy系列卡通的最新成員LinaBell將於9月9日在香港迪士尼樂園登場，推出一系列LinaBell獨家主題商品、美食、娛樂以及酒店住宿體驗，日本迪士尼亦搶先曝光多款LinaBell精品，令一眾女生都非常期待。另外，香港迪士尼樂園亦由即日起推出「Pixar水花大街派對」等一系列暑假夏日主題活動，非常豐富。



Duffy與好友自於迪士尼登場以來一向都人氣高企，當中包括：Duffy、ShellieMay、Gelatoni、 StellaLou、‘Olu Mel以及 CookieAnn 6大角色，而最新成員LinaBell將於9月9日在香港迪士尼樂園登場。LinaBell是一隻粉紅色的小狐狸，擁有一雙明亮的大眼睛和一條毛茸茸的尾巴，喜歡拆解難題及謎團，常常拿起放大鏡到處探索、認識新事物。

【迪士尼／LinaBell】Duffy系列卡通加入最新成員LinaBell（迪士尼官方圖片）

香港迪士尼樂園表示，為慶祝LinaBell的登場，香港迪士尼將為粉絲們呈獻一系列全新獨有體驗。當中，LinaBell會於香港迪士尼樂園現身與一眾粉絲會面，更會有LinaBell主題美食，香港迪士尼樂園度假區的酒店亦會有全新的LinaBell房間佈置以及手作班。

【迪士尼／LinaBell】LinaBell將於9月9日在香港迪士尼樂園登場（迪士尼官方圖片）

至於女生最關注的LinaBell主題商品就會透過網上預購形式出售，詳情將於2022年8月內公布。雖然香港迪士尼尚未公布香港LinaBell主題商品款式，但日本東京迪士尼就搶先曝光了即將發售的LinaBell精品，當中包括公仔、頭箍、文具、水樽、毛巾、明信片等，可愛又實用。當中，粉紅色的大狐狸耳朵頭箍更配上蘭花裝飾，可以襯出一個少女感十足的迪士尼入園穿搭造型。

▼▼▼【按圖看】日本迪士尼LinaBell主題精品率先睇▼▼▼

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除了即將登場的LinaBell外，香港迪士尼樂園亦由即日起展開一連串暑假夏日主題活動。大受歡迎的「Pixar水花大街派對！」夏日巡遊表演現已回歸，《反斗奇兵》的胡迪、牧羊女寶貝、翠絲，《玩轉腦朋友》的阿樂與阿愁等人氣角色會登上噴水花車沿著美國小鎮大街與大家見面。而戶外音樂派對「迪士尼尋夢奇緣」將會推出全新夏日限定版，加入歌聲躍動、震撼壯觀的水柱、奇幻的泡泡為炎炎夏日消暑降溫。

【迪士尼／LinaBell】香港迪士尼樂園大受歡迎的「Pixar水花大街派對！」夏日巡遊表演現已回歸（迪士尼官方圖片）

另外，為慶祝《扮嘢小魔星》正踏入20周年，除了史迪仔將變身扮嘢小「壽」星外，安琪首次來到香港迪士尼樂園，史迪仔與妮露這對調皮又好動的夏威夷二人組亦會結伴登場。同時更有多款全新史迪仔主題甜品，例如：史迪仔軟雪糕杯、史迪仔朱古力冬甩、史迪仔藍莓朱古力撻、史迪仔曲奇棒棒糖等。樂園及酒店商店亦推出了超過100款的史迪仔主題商品，包括夏威夷恤衫、徽章、家品、毛公仔等，喜歡史迪仔的女生記得把握機會入手收藏。