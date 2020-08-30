迪士尼愛情觀是戀愛毒藥？婚姻專家：白雪公主與小矮人更適合結婚

公主與王子只見一次面就知道彼此是真愛， 在現實世界根本不可能， 婚姻心理治療師也直白的說：連小矮人都比王子了解白雪公主！ 迪士尼公主的故事總讓我們對於愛情、婚姻有不切實際的嚮往， 還有哪些迪士尼故事讓你覺得超不合理呢？

Laura Heck是位婚姻心理治療師，也是位主持人，與另外一位諮商師Zach Brittle共同探討經典迪士尼電影中的戀愛關係，包括《魔雪奇緣》、《白雪公主》、《小美人魚》、《美女與野獸》等，浪漫的迪士尼故事背後，其實是不切實際的戀愛關係，來看看專家怎麼分析。

按圖看婚姻心理治療師怎麼分析迪士尼故事的愛情▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「白雪公主與王子根本不是真愛！婚姻心理治療師解析迪士尼電影：小矮人更了解她】