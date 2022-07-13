MUJI限時減價低至8折　10大服飾、草帽、野餐、防曬好物推薦

【MUJI優惠／好物】MUJI無印良品的產品出名好用，除了日常用品、文具等產品外，其實亦有不少冷門的夏日好物，例如野餐墊、食物盒、太陽帽等，非常適合夏天去野餐、郊遊、露營使用。另外，由即日起至8月14日，MUJI部分精選產品更會低至8折發售。



女生們近年都愛上了野餐，加上最近天氣晴朗，放假時不少人都會選擇到西九文化區、啟德郵輪碼頭等熱門地方野餐。MUJI有不少好物都適合女生們帶去野餐時使用，很多都簡約美觀又實用。野餐必備的PE野餐墊以耐用的聚乙烯素材製成，附有綁帶，方便攜帶，更有2個尺寸可以選擇。另外，野餐前亦可以將預先準備好的食物放進密封食物保存盒，食物盒以醫療機器用素材製成，耐熱耐冷又輕巧，透明盒身設計更方便識別內存食物。此外，更推介PE野餐墊袋，不但可以存放食物方便帶去野餐，更可將袋拉開拉鏈平鋪作野餐墊使用。

▼▼▼【按圖看】MUJI野餐好物推薦▼▼▼

炎炎夏日，女生們外出郊遊時都特別注重防曬，以免曬黑或中暑。MUJI亦推出了多款防曬用品，例如可調整式草織帽就以天然椰纖素材，以人手編織而成，不但可以調整帽圍尺寸，紫外線遮隔率達90％以上，而且草帽亦十分適合配襯不同的夏日造型，拍照亦非常上鏡。另外，聚酯纖維輕量晴雨兼用縮骨傘可遮隔93%紫外線，晴雨兼用，重量方面只有161克，非常輕巧，可以放入手袋，以備不時之需。如果行山需要長時間曝曬的話，亦可以使用速乾抗紫外線頸套，頸套具UPF50+防紫外線功能，保護面部及頸部肌膚，以免曬傷。

▼▼▼【按圖看】MUJI防曬、郊遊好物推薦▼▼▼

另外，由即日起至8月14日，MUJI全線都會舉行「輕鬆夏遊」優惠，多款指定精選夏日好物都會以優惠價發售，價錢低至8折，優惠產品包括：帽子、食物盒、服飾、行李箱等，最平由$4.5起就有交易。

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