MUJI公認3大「神級好物」這件用10年以上、循環扇5大神奇用法！

【MUJI無印良品好物推薦】MUJI無印良品好物眾多，因此不少港人也愛到MUJI購入心水好物，簡潔又實用。不過說到MUJI的「神級好物」的話大家又會想到甚麼呢？文具？零食？還是化妝品護膚品呢？日前有台灣人在網上詢問「無印迷」MUJI中好用兼CP值極高的產品，結果有3大「神級好物」被公認是MUJI必買好物，甚至有人已使用超過十年！



MUJI無印良品「神級好物」1. 風扇（低噪音大風量型）$590

其中一樣網友大推的MUJI無印良品「神級好物」便是風扇！不少台灣網友極力推薦，不少人表示：「風扇很耐用」、「推風扇安靜且風速很不錯」、「循環扇不錯啊」，可見深得無印愛好者們的歡心。其實MUJI的風扇還有很多好處，不但有助空氣循環、調節室內溫差、減少潮濕感等優點，更可提升電器效能。另外，MUJI日本官方網站更分享了它的5大神奇用法，可根據需求改變風扇的擺法達到想要的目的。

【MUJI無印良品好物推薦】MUJI無印良品「神級好物」1. 風扇（低噪音大風量型）$590（MUJI官網）

【MUJI無印良品好物推薦】其中一樣網友大推的MUJI無印良品「神級好物」便是風扇！（低噪音大風量型）$590（MUJI官網）

夏季使用MUJI風扇：不開冷氣時

假如在夏日想在沒有開冷氣時驅散房內的熱氣，可以在白天的高溫熱量仍然留在房間裡時打開窗戶和門，然後在窗戶附近擺放風扇，讓它向窗外送風。循環風扇的送風會使室內產生負壓力，從而有效地讓新鮮空氣從門外進入。

【MUJI無印良品好物推薦】夏季使用MUJI風扇：不開冷氣時（MUJI官網）

夏季使用MUJI風扇：輔助冷氣製冷時

夏天時冷氣開太大時電費會十分昂貴又不環保，只要把風扇擺放在冷氣機同一面牆的另一側，然後以45度斜角朝向房間的中心方向送風即可。此擺法可防止冷空氣滯留在地板上，使房間保持均勻冷卻，有效降低房間溫度又大大節省了電力。

【MUJI無印良品好物推薦】夏季使用MUJI風扇：輔助冷氣製冷時（MUJI官網）

在換季和雨季使用MUJI風扇：保持空氣流通

想保持空氣流通，可以將風扇放在房間內直線距離最長的角落裡。無需直接將風向對正身體，充分利用循環扇的送風距離，從而達到空氣循環的最佳效果，非常適合換季和梅雨季時使用。

【MUJI無印良品好物推薦】在換季和雨季使用MUJI風扇：保持空氣流通（MUJI官網）

【MUJI無印良品好物推薦】想保持空氣流通，可以將風扇放在房間內直線距離最長的角落裡。（MUJI官網）

睡覺時使用MUJI風扇：睡前

睡前可將風扇放在床尾正前方，向地板平行吹氣，並通過床下將風送至天花板表面，可以減少房間的溫度的不均勻性，而且不會在睡覺時將風直接吹向身體。

【MUJI無印良品好物推薦】睡覺時使用MUJI風扇：睡前（MUJI官網）

冬季使用MUJI風扇：加熱輔助

將MUJI風扇放在加熱設備的對角線上，並以45度角傾斜朝房間中心送風。可以減少暖氣在天花板上滯留，改善房間溫度的不均勻性，達到最佳的加熱效果，可節約電力，既省電又節能。

【MUJI無印良品好物推薦】冬季使用MUJI風扇：加熱輔助（MUJI官網）

MUJI無印良品「神級好物」2. 舒適豆袋梳化（懶人沙發）$980

舒適豆袋梳化又稱「懶骨頭沙發」或「懶人沙發」，由於使用不易變形的針織布料與內裡的微細粒子，用家可配合坐臥時的姿勢隨意改變沙發的形狀。有台灣網友盛讚「懶骨頭滿耐用」、「懶骨頭現在三個服役中，不過懶骨頭不算cp值高的產品，頂多算物有所值」、「懶骨頭沙發最高」，不少用家不只入手一個，更多人是購買3或4個以上，確實蠻受歡迎！

【MUJI無印良品好物推薦】舒適豆袋梳化（懶人沙發）$980（MUJI官網）

懶人沙發還有柔軟面和硬挺面這兩面，將它橫放時可當作沙發使用，肩膀到腰部都全部被包覆，非常適合坐在上面閱讀。將它縱放後可以躺臥在變成圓形的沙發上面，午睡時使用便再好不過了！

【MUJI無印良品好物推薦】懶人沙發還有分柔軟面和硬挺面。將它縱放後可以躺臥在變成圓形的沙發上面，午睡時使用便再好不過了！（MUJI官網）

【MUJI無印良品好物推薦】將它橫放時可當作沙發使用，肩膀到腰部都全部被包覆，非常適合坐在上面閱讀。（MUJI官網）

MUJI無印良品「神級好物」3. 床褥 $1,800-$7,800 / 床笠 $100-$180

MUJI的第三樣「神級好物」竟是床褥和床笠，MUJI的風扇和懶人沙發本來都可以說是小有名氣，但床褥及床笠卻甚少有香港人提及。不過不少台灣網民大讚MUJI的床褥和床笠非常好用，更直言：「床包（床笠）前前後後買了十幾個」、「床墊我用十年」、「床墊（日製）和床包（床笠）都超讚」等。

【MUJI無印良品好物推薦】床褥 $1,800-$7,800（MUJI官網）