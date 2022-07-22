3點證男生代言化妝品女生更受落？90年代「木村款」唇膏開啟先河

木村拓哉這個名字對一眾千禧後來說一定不陌生，但你又是否知道他風靡一時的原因？韓國美妝市場研究曾指出，女性對於男性代言美妝產品，有更高的包容和接受度。而木村拓哉則是90年代首位為唇膏代言的日本男明星，打開了男星作為彩妝護膚界代言的序幕。



木村拓哉於1996年出演的代表作之一《悠長假期》成為許多人心目中的經典，劇中木村飾演一名鋼琴家，當時不少男生也跟著木村學習鋼琴。不過木村的影響力又何止局限於男性，同年日本化妝品牌 Kanebo 破格地找了身為男生的木村代言旗下的唇膏。此舉在當代可謂十分大膽的決定，因為在那之前，大概沒有人想過女性專用的化妝品居然可以由男星代言。此廣告推出後轟動全日本，很多女性都指名要「木村款」的唇膏，反應非常熱烈。在銷量50萬枝就堪稱熱賣的那個年代，Kanebo在短短兩個月內賣出三百萬枝，可見木村當年的影響力實在非凡。

1996年木村拓哉為 Kanebo 唇膏代言 (取自Google圖片)

前年許光漢代言Bobbi Brown的情人節唇膏時，以男友視角呈現的影片亦引起熱烈迴響，人們更將元祖級彩妝代言男星拿來對比。

許光漢代言Bobbi Brown的情人節唇膏

走在街上，我們不時會看見教主 Anson Lo 代言的 Charlotte Tilbury 唇膏廣告牌，姜濤代言的 Estée Lauder 皇牌精華及粉底液，193@ERROR 代言的法國香水品牌 MAISON FRANCIS KURKDJIAN。

Anson Lo 為 Charlotte Tilbury 的唇膏代言 (官方圖片)

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男模代言的彩妝和護膚產品廣告無處不在，但是大部分使用美妝產品的顧客仍然是女性，到底男性代言美妝產品的趨勢歸因何在？以下歸納了幾點。

#1 吸睛力強

所謂異性相吸，女生看男生當然比看女生養眼，普遍為女性消費者的美妝界龍頭們也知道這一點。再者，女生崇拜的偶像明星大多都是男性，女性粉絲瘋狂熱愛偶像的程度也是超乎一般人的想像。即使是沒有化妝習慣的女生，也很有可能為支持偶像而購入他們家的產品。所以說，品牌們找來男明星接拍女性消費者主導的彩妝界廣告，還真不失為明智的市場策略之一。

#2 包容度高

大家都是女人，女人對女人當然比較苛刻。男生就不一樣了，面對乾乾淨淨的男生，女生一般不怎麼會挑剔。當男生代言美妝產品的時候，女生會有更高的包容和接受度，不太會質疑那些廣告硬照有「假相」或過分修圖後製的成分，反而會覺得男生塗上薄薄的胭脂完全沒有違和感，很可愛。

#3 打破性別定型

近年推動性別平等為大勢所趨，各行各業都紛紛從廣告入手，站出來表示他們的認同和主張。這樣一來能拓展受眾和顧客群以增加收益，亦對品牌形象經營百利而無一害。愛美是人的天性，並非女孩子專利。護膚和保養是每個人保持年輕的秘訣和課題，無分男女。保養得宜，從而獲得好心情，何樂而不為呢？