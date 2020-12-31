木村拓哉家齊上榜？土屋太鳳被指裝幼稚　2020日本女生最討厭女星

工藤靜香當年因與木村拓哉無預警下宣布婚訊，雖然婚後工藤靜香猶如退出娛樂圈，但仍足足成為了日本女生最討厭女星20年；每年日本《週刊女性》都會選出「最討厭女星」，今年又會由誰奪冠？原因又會是甚麼？

2020年日本最討厭女星排行榜 「木村拓哉的女人」注定是日本女性公敵？

日本雜誌《週刊女性》每年也會公布「最討厭女星」名單，由2000名女讀者票選出來，她們並會說出該名女星不討好的原因，沒想到近期人氣日劇《今際之國的有栖》（又名《今際之國的闖關者》）中飾演攀岩高手的女主角土屋太鳳也入榜，而且由去年第17名躍升至第4名，列底2020年她犯了甚麼令女生都討厭的錯？

▼▼▼按圖即看《週刊女性》2020年日本最討厭女星排行榜，工藤靜香還在榜中嗎？▼▼▼

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（資料來源：《週刊女性》）

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