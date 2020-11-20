周杰倫、郭富城、木村拓哉可謂圈中婚後專一顧家的男星，木村拓哉便是當中的表表者。這位暖男爸爸於48歲生日當天被女兒心美稱讚「最佳爸爸」，多張從未曝光的溫馨家庭照成為網民焦點。

心美與光希在木村拓哉生日當天在Instagram上分享從未曝光的家庭照（IG@koki）

木村拓哉：亦父亦友的相處 最愛捉弄女兒

木村拓哉與工藤靜香結婚20年一直恩愛，自從一對女兒心美和光希相繼出道後，木村拓哉的形象從風靡萬千少女的男神，變成顧家好男人，他那不為人知的生活點滴相繼曝光，令他的人氣持續高企。在木村拓哉48歲生日那天，光希於IG上分享多張未曾曝光的家庭照，亦表示擁有如此優秀的爸爸，確實會如外界所說般，將來很難找到符合期望的另一半。

▼▼▼按圖看木村拓哉的溫馨家庭照，可見木村拓哉保養得宜▼▼▼

木村拓哉雖然甚少放閃，但私下與家人關係卻非常親密。他為女兒特地於家中設計了練唱室跟畫室，三人雖然擁有年齡差距，關係卻如朋友。光希於一次直播中透露爸爸其實很幼稚，因為自己很怕蟑螂，木村拓哉卻會抓着蟑螂笑着追她。心美則表示，木村拓哉會在她看動畫的時候，拿着遙控器威脅說「要關掉電視」，父女間的互動可愛又溫馨。

木村拓哉曾護妻與女兒冷戰1個月？

雖然木村拓哉寵愛女兒，但也曾為護妻而與女兒爭執。木村拓哉曾分享，一次工藤靜香在廚房開水喉清潔，水花濺到女兒，女兒問媽媽是否故意，工藤靜香表示誰會故意這樣做，木村拓哉見狀即為妻子抱不平，教訓女兒，更刻意把一杯水倒在水槽，說：「這就是故意。」結果父女冷戰1個月。常說：「女兒是丈夫的前世情人。」但工藤靜香在木村拓哉心中的地位，並沒因為誕下女兒而受動搖。

郭富城：從浪子變成新一代寵妻代表

郭富城戀上方媛後，一改低調形象，大方認愛。(葉志明攝)

郭富城在戀上方媛前曾與多位女星傳出緋聞，卻從未公開承認戀情，即使他與熊黛林交往7年，面對傳媒追問，亦僅以「好朋友」形容兩人關係。不過，與方媛交往時卻大方認愛，更不時放閃，一改以往的低調作風。有報導指，郭富城即使身體不適，他也先送方媛到髮型屋，自己再到診所，之後繼續陪太太購物。

面對傳媒追捕，他亦大方接受提問，表示對婚姻生活很滿意，自己亦變得更成熟，希望可以當一個很好的丈夫和爸爸。自從誕下女兒Chant後，郭富城經常把女兒掛在口邊，表示每次完成工作後只想盡快回家陪女兒，變成了顧家好爸爸。

▼▼▼按圖看郭富城的寵妻日常，一副有女萬事足的樣子▼▼▼

周杰倫：向昆凌承諾「我要先寵妳，再寵女兒」

周杰倫向昆凌承諾「我要先寵妳，再寵女兒」（IG@hannah_quinlivan）

周杰倫於婚後一改低調作風，先是開通個人IG，繼而經常於IG上放閃，有網民發現他最先的IG帳號「jay________chou」，在jay與chou中間留了8條底線是因為要與昆凌的帳號「hannahbananaq」一樣長。他經常與太太隔空放閃，每當昆凌更新帖文，周杰倫都會馬上按讚與留言，讓所有網民都能感受他們的恩愛。

即使工作再忙，周杰倫也會花時間陪伴另一半。昆凌到維也納錄製節目《奔跑吧兄弟》，他全程陪伴；昆凌因電影《天火（Skyfire）》參加第72屆康城影展紅地氈，他不但出動私人飛機，更親自陪太太到現場，當昆凌走上紅地氈時，周杰倫低調地躲在人群中默默地支持着昆凌。誕下女兒Hathaway與兒子Romeo後，周杰倫更把整個生活重心放於家庭上，經常於IG上分享生活點滴，一家四口非常融洽。

▼▼▼按圖看周杰倫一家四口的幸福生活，慈父的笑容一改從前冷酷的形象▼▼▼

▼▼▼同場加映：港姐冠軍馮盈盈曾於《#後生仔傾吓偈》中表示不少人認為選美是嫁入豪門的捷徑，歷年確是有不少港姐躋身上流，但與佘詩曼一樣，渴望簡單愛情的亦大有例子。（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼浪子回頭的鄭中基婚後成為住家暖爸，減少幕前演出，專注家庭。到底無賴如何變成暖男爸爸？（延伸閱讀）▼▼▼