黎姿50歲生日曬全家福　優雅老去獲得更多：加倍愛惜身邊人和事

黎姿於早前慶祝50歲生日，她在社交媒體上分享與丈夫、女兒與父母的合照，感嘆歲月飛逝，卻正面面對年華老去，寫：「特別是女士們，面對年紀增長總會有各種慨嘆、恐懼、抱怨......但很多時候我反而會逆向思考，覺得成長是個『獲得』的過程，不單只豐富了我的閱歷，讓我勇於面對新嘗試及挑戰。」



黎姿（Gigi ）的三代同堂全家福。（gigilai_official@IG）

黎姿踏入半百 優雅地老去：成長是個「獲得」的過程

退出娛樂圈13年的黎姿(Gigi / 黎珈而)，近日慶祝50歲生日，在IG上分享感慨，寫：

成長是個「獲得」的過程，教曉我要加倍愛惜身邊所有人和事物，感恩地過好每天。我還是喜歡豁達面對年齡的加持，所以不管到了幾多歲，每年生日我仍然會興奮地告訴大家：我又長大一歲了！ 黎姿

黎姿不單是3女的母親，也是女強人，帶領旗下的公司 CosMax上市，事業家庭兩得意的背後，是一段不容易的過往，釀出一套不一樣的人生哲學。

黎姿14歲便入行，幫補家計，也好讓弟弟專心讀書。（gigilai_official@IG）

黎姿的爺爺黎民偉是香港電影之父，在她出生前已過身，她跟着嫲嫲林楚楚長大，而她也是中國電影第一位女演員。自小嫲嫲便教她做事要一絲不苟，人生就是要不斷學習，至今她還是銘記在心。黎姿的童年並不容易，因父母要工作，她自小便擔起照顧弟弟的責任，後來更放棄學業，14歲便入行，幫補家計，也好讓弟弟專心讀書。

▼▼▼黎姿被封為「凍齡女神」，保養得宜▼▼▼

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黎姿演藝事業廿年來，曾演出多套膾炙人口的作品，弟弟黎嬰也學成歸來，成為皮膚專科醫生，卻在以為苦盡甘來之際，弟弟黎嬰卻遇上車禍，半身癱瘓，黎姿決定淡出娛樂圈並接手弟弟的醫美事業。黎姿在《志雲飯局》中接受訪問時指，雖然遭遇不幸，但還是十分感恩，而自己也只能遇強愈強，說：

於愛情、事業與家庭，我都似是有一個使命，要像士兵一般保護家人。 黎姿

黎姿在《志雲飯局》中接受訪問時指，雖然遭遇不幸，但還是十分感恩，而自己也只能遇強愈強。（gigilai_official@IG）

而她也曾在訪問中說到：

正因為「遇強越強」，再加上我的種種經歷，令我對人生的態度更加堅定。我常常對自己說，當遇上錯折或難過時，我會覺得這是上天給予我的「機會」，去學習反思自己的一言一行；藉着這個錯敗去。 黎姿

人生於很多人而言，是數字，踏入暮年，去日苦多；但對於黎姿而言，卻是一種經歷與學習，老去並不一定是件壞事。

黎姿在宣布退出演藝圈的同年，黎姿再宣佈與大她15歲的富豪馬廷強結婚。（黎姿＠微博）

黎姿嫁大15年富豪 黎姿：學懂接受最真的對方

在宣布退出演藝圈的同年，黎姿再宣佈與大她15歲的富商馬廷強結婚，有指當年馬廷強花了6年時間追求黎姿，也交往了7年才結婚。而她也曾在訪問中提到，當年她決定嫁給馬廷強，就是因為他在低谷時候給予無限支持，也為了她弟弟到處訪尋名醫，更有指當時他跟黎姿說：「不要做了，我會照顧你一輩子！」

當年不少報導傳出指黎姿嫁入豪門只是為了生計及報恩，但黎姿與丈夫多年來恩愛如昔，她曾在婚9周年時，在社交媒體上分享與老公馬廷強的結婚照說道：

是他願意和我一起慢慢變老，是他將我當成小孩子一樣永遠珍惜。 黎姿

她也曾在社交媒體上分享愛情與相處之道，她寫道：

一對夫婦的相處，沒可能每一刻都有觸電的心跳感覺。如果問我相處之道，我認為最重要是「真」。要學懂接受最真的對方，欣賞對方的優點，也要包容大家的不足，互相扶持。不介意在對方面前做最真實的自己，是倆個人相處最佳的狀態。結婚誓詞中一生一世的承諾，是要無條件接納對方獨有的一切。 黎姿

黎姿更領悟，愛情並不是一剎那的感覺，而是需要雙方用心經營，才能細水長流。黎姿現在總算苦盡甘來，豁達、剛中帶柔的智慧與人生與愛情哲學，絕對值得學習。

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