【星座大小事】01TV邀請到神婆辦公室Celia幫我們分析獅子座的性格特點、愛情觀、事業，甚至隱藏的一面。獅子座爽朗又直接的個性，為他們帶來數之不盡的朋友。除此之外，身為「王者」的他們亦不時展現霸道的一面，如何和獅子座在專制中和平共處？即時點擊睇片！



淺談獅子座基本個性

獅子座個性陽光充沛、爽朗又直接，喜歡以「王者」姿態展現人前，渴望成為眾人目光，非常熱愛表現自己。因為比較自我中心，喜歡別人配合自己，有時顯得霸道。其實他們是個擔當、具領導能力強的人，常見到一些呼朋喚友的獅子座。由於他們個性個性單純而直接，亦充滿義氣，因此人緣非常好。獅子也是大方慷慨及光明正大的人，甚少做出背後做中傷別人的事，反而是喜歡憑實力與人正面交鋒，渴望贏得光彩得到榮耀。

在愛情中的態度及個性

平時的獅子座猶如「王者」成熟又穩重，內裡有著很孩子氣的一面，但又礙於面子不喜歡被指責他幼稚，因此只會信任及熟悉的人面前展現這幼稚的一面。獅子座在愛情中很看重「面子」，天生帶虛榮心，令他們在找尋另一半時，目標以「有頭有面」或是社會有地位為對象，令身邊人對他羨慕。獅子座最容易愛上不應該愛的人，越難越愛，勾起他們征服的慾望，愛得轟烈又浪漫才是他們所追求的，因而輕易陷入苦戀、多角戀等等不平凡的愛情。

由於獅子座是固定星座，因此在感情關係上亦像獅子般不愛變化，喜歡穩定的關係。太陽獅子座有為人所熟悉的鄭秀文，她與許志安情牽多年身邊亦鮮有緋聞，就像獅子座本身個性一樣，有著專一的一面。

在工作中的態度及表現/強項

相當有領導能力的獅子座，喜歡從中控制大局，最喜歡分配工作給身邊的人，希望被所有人欣賞他能力及領導才華。因為行動力強，習慣「少說話，多做事」在工作時的獅子顯得沉默寡言，向著目標進發直到完成，與他們放工後去 happy hour 放鬆自己的樣子完全相反。獅子座亦渴求聲譽和榮耀，同時追求實在的名成利就，頭上的光環是他們推動自己的動力。

說到在十二星座裡面經常跳槽的星座，獅子座一定是榜上有名。因為他們相信「一分耕耘、一分收獲」，付出了努力是值得得到應有回報或前景，不希望就此被抹殺了自己的功勞。

不為人知的陰暗面或地雷區

眾所周知獅子座不時會表現出橫蠻無理、霸道，他希望得到主導權，首先抓住對方的心，綁住對方，其實是因為他們不喜歡處於下風，亦因為沒安全感才變得專制無理。其實亦遇過內心非常脆弱的獅子座，非常在意別人的評價，有時很自卑又沒自信，更會質疑自己，受傷的時候會用尊嚴包裝自己，不讓別人發現自己的脆弱。另外因愛面子的關係，不管心裡多在乎對方，外表都還是裝作若無其事，吵架後萬一他沒有下台階，內心會非常心急煎熬，希望對方快快給他下台階和解。因此在十二個星座裡，我認為出現口是心非的情況獅子座是最為嚴重的。

***星座命理並非精密科學，內容只供參考！

嘉賓：神婆辦公室 Celia 統籌：葉思雅 美術：鄒嘉寶

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