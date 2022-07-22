金像影后劉雅瑟半紅不黑18年　拍《智齒》前差點息影回鄉開淘寶店

從選秀偶像默默走到金像獎影后。



上週日（17日）第40屆香港電影金像獎頒獎，最讓人驚喜的是劉雅瑟打敗鞏俐、吳君如和周秀娜，憑《智齒》拿下了最佳女主角獎。

第40屆香港電影金像獎最佳女主角 - 劉雅瑟（IG@liuyase）

她89年生，今年33歲，是來自內地的第九位金像獎影后。頒獎台上劉雅瑟說：

我覺得電影給了我一束光，讓我走到這個地方。 劉雅瑟

而在接拍《智齒》之前，她差一點就因為無片可拍放棄演戲了。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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劉雅瑟的演員之路起點不低，但並不順利。16年前處女作就參選了東京國際電影節，但之後長期接不到工作讓她甚至打算回老家開淘寶店。

《致青春》裏的朱小北讓她被人記住，但好景不長又沒聲音了。2019年參加《演員請就位》時，她的海報上寫着，「還沒走紅就過氣？我不服氣。」這股屢敗屢戰的不服氣，讓她成為了《智齒》裏的王桃，成為了橫空出世的新一代影后。

01 曇花一現的選秀偶像

認識劉雅瑟的不多，更多人也許會熟悉她另一個名字：「劉欣」。2004年，還在唸高中的劉欣參加了湖南電視台的選秀節目《明星學院》。雖然唱歌跑調，沒接受過正統的偶像訓練，但青澀的劉欣很有觀眾緣，拿下了節目的季軍和人氣王。很快，她被湖南電視台推上了數個當紅的綜藝節目，還給了她當主持人的機會。看着如今演技純熟、在頒獎台上落落大方的劉雅瑟，你可能很難想象她假小子模樣、在台上又唱又跳的樣子。

如今有人説劉欣是中性風選秀偶像第一人，也許確實如此，但緊接着05年《超級女聲》大紅，劉欣的光芒很快被後來者掩蓋了。《明星學院》餘温尚在時，劉雅瑟接到了自己第一部片約，《十三棵泡桐》。這是一部小成本的青春片，流傳不廣，但業內評價並不低。還拿到了第十九屆東京國際電影節主競賽單元的評委會大獎。

劉欣扮演的女高中生何風，看上去叛逆頑劣，內心卻因為母親缺位、父親家暴，極度渴望安全和愛護。當時只有17歲又在娛樂圈過早體驗了酸甜苦辣的劉欣，特別精準地找到了何風身上那股浮躁和脆弱感，在一眾角色裏特別突出。有人看過《十三棵泡桐》之後，還想找她的其他片子看，「有誰知道飾演何風的劉欣還有別的作品嗎？」演技的天賦早早在劉欣身上顯露。

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02 接不到工作差點回老家開淘寶店

演藝圈是一個既看實力又看運氣的地方，有時候運氣甚至遠比實力重要。在交出了不錯的處女作之後，運氣之神沒有繼續眷顧她。沒有片約，演員之路走不通，只能走回老路。

2007年，劉雅瑟在《我型我秀》拿下全國冠軍，加入OP組合出道，但水花寥寥。2009年第三次選秀，她回到湖南，選擇了老東家的《超級女聲》，可惜這一次僅僅止步60強。按照今天的説法，劉雅瑟是徹徹底底的「選秀回鍋肉」，在不同的選秀節目裏摸爬滾打，等一個一飛沖天的機會。沒有人會想到，未來有一天，她會憑演技拿下國內影壇含金量最高的影后獎盃之一。

那些年，劉雅瑟是真正的娛樂圈打工人，常常接不到任何工作。別人問她，你這些年做了什麼，她無奈地承認：我在浪費時間、浪費青春，什麼都沒做。唯一做的就是生存。而最讓她難過的不是沒賺到錢，而是自己在外漂泊一事無成，也沒有時間去陪伴父母。

在《十三棵泡桐》6年之後，劉雅瑟才終於接到了第二個有亮點的角色，《致我們終將逝去的青春》裏的朱小北。當時她告訴導演趙薇，「我都準備回湖南開淘寶店了。」朱小北這個角色家境貧困，父母雙亡，好不容易考上大學，卻被誣陷偷竊開除。離校之前，小北在學校超市大鬧了一場。這是當年我印象最深刻的一場戲。朱小北那股觸底反彈的情緒，那股難言的痛苦憤懣，與劉雅瑟身上那股極強的爆發力不謀而合。你會意識到這個演員，天生就擅長傳遞爆裂的情緒。

《致我們終將逝去的青春》雖然口碑兩極，但拿到了7.26億的高票房，金馬金像金雞百花全都斬獲了獎項，到今天都依然是最成功的青春愛情片之一。作為配角的劉雅瑟雖然不像幾位主演一樣迅速走紅，但也有了不少片約。不僅很快在《等風來》裏接到了女二號一角，還陸續參演了《愛情進化論》、《匆匆那年》、《失孤》、《雲之凡》、《青丘狐傳説》多部作品。

雖然工作暫時不愁了，但此時劉雅瑟還被困在「學生氣質」、「可愛」、「古靈精怪」這樣同質化的角色性格里。但好景不長，她還沒來得及憂愁戲路的狹窄，就又開始面臨「開不了張」的困窘。

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03 拍《智齒》遍體鱗傷殺青卻無限惆悵

正當劉雅瑟第二次考慮放棄時，一個偶然的機會，有位不太熟悉的朋友給她推來一份劇組資料。項目保密，導演保密，只有角色信息。劉雅瑟立刻被裏面的描述吸引了，蹲了兩個月，才在北京見到了導演鄭保瑞。此時鄭保瑞依然不告訴她是什麼片子，也沒有正式試鏡，只是和她聊了聊過去的經歷，不過半小時，他就選中沒名氣的劉雅瑟擔當《智齒》的女主角王桃。

王桃是個一事無成的小混混，因意外開車撞死了人，為了贖罪甘當警察的線人，卻遭遇了一系列極端悲劇。這個人可悲又可憐，既膽大又恐懼，住在垃圾堆裏和老鼠為鄰、被追殺、被瘋狂毆打、被強暴、時時刻刻處在崩潰的邊緣......不得不佩服鄭保瑞選人眼光毒辣。

劉雅瑟説得上是《智齒》裏最大的看點。從絕望又頑強的眼神，到遍體鱗傷卻能盛下一切痛苦的身體，她已經化為掙扎本身。底層邊緣人之殤，就刻在她和她所在的垃圾場之上。《智齒》改編自雷米的小説，講述的是一起遲遲無法偵破的連環兇殺案引發的一系列慘劇。尺度極大，不僅沒能上內地院線，在香港地區也只上了網絡平台。

在鄭保瑞的要求下，劉雅瑟先是聽了《智齒》的有聲書，書中的王桃並沒有那麼多戲份。但到了開拍前，她拿到分場大綱才發現，「王桃」被鄭保瑞進一步挖掘，變成了整部電影裏極其關鍵的人物。原本較為正常的經歷，也被強化了。被委以重任的劉雅瑟早早來到香港，跑去深水埗觀察那些社會邊緣人的生活狀態，感受他們的冷漠、頑強和掙扎。

進組的第一場戲，劉雅瑟和對手戲演員林家棟説，我們來真的（打）吧。一開拍，林家棟真拽她頭髮，痛得不得了！但也是這種痛，讓她立刻感受到了人物之間的張力，進入了角色。不斷的摸索和探討中，她確定了要怎樣去詮釋王桃這個夾縫中的人：「我就一直在想，也和導演編劇在討論，有什麼方式可以讓這個角色不使用這樣強烈的情緒去表演？但發現真的不行。」

那段時間，她遍體鱗傷。有時候要畫傷口妝，化妝師一看，好多地方都不用畫了，「我特別開心，特別有成就感」。殺青之後，雖然不再需要吃苦、捱打，但她還有幾分惆悵：遇到一個好的作品、好的角色實在是不容易。而導演鄭保瑞也對劉雅瑟的拼和狠印象深刻，拍完《智齒》後立刻把她推薦到了自己監製的《麥路人》劇組——他説，這麼好的演員，不能沒戲演。

結果後拍的《麥路人》反而先讓劉雅瑟在2020年提名了金像獎最佳女配角。這一年，她還憑主演的《荒野咖啡館》拿下了平遙國際影展的最佳女演員。2019年參加《演員請就位》時，陳凱歌評價劉雅瑟：你就是一個戲痴。這個戲痴，可以一路繼續痴下去了。

在經歷了2020年線上舉辦、2021年延遲一年、今年原本定在4月的頒獎禮又因為疫情延遲之後，香港電影金像獎姍姍來遲。毫不意外，今年的獲獎作品和獲獎人幾乎是涇渭分明的分為兩類：過去和未來。未來屬於劉雅瑟這樣的新生代演員，過去也永遠值得我們紀念。

陳木勝的遺作《怒火重案》拿下包括最佳影片和最佳導演在內的四項大獎，紀念一代天后的《梅豔芳》拿下五項大獎，以及86歲的謝賢終於拿到了自己第一座影帝獎盃。

香港影壇是衰落了，但依然有一羣兢兢業業的電影人在努力。



完整獲獎名單：

最佳影片：《怒火·重案》

最佳導演：陳木勝《怒火·重案》

最佳編劇：《智齒》歐健兒、岑君茜

最佳男主角：謝賢《殺出個黃昏》

最佳女主角：劉雅瑟《智齒》

最佳男配角：馮皓揚《媽媽的神奇小子》

最佳女配角：廖子妤《梅豔芳》

最佳新演員：王丹妮《梅豔芳》

最佳剪輯：彭正熙《怒火·重案》

最佳攝影：鄭兆強《智齒》

最佳美術指導：麥國強、王慧茵《智齒》

最佳服裝造型：吳裏璐、葉嘉茵《梅豔芳》

最佳動作設計：甄子丹、谷軒昭、谷垣健治、李忠志《怒火·重案》

最佳原創電影音樂：坂本龍一《第一爐香》

最佳原創電影歌曲：時間的初衷《一秒拳王》

最佳音響效果：杜篤之、吳書瑤《梅豔芳》

最佳視覺效果：餘國亮、林嘉樂、梁偉民、洪敏詩《梅豔芳》

新晉導演：陳健朗《手卷煙》

最佳亞洲華語電影：《美國女孩》

專業精神獎：周國忠

終身成就獎：許冠文