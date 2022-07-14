蕭亞軒走過親人、愛寵離世抑鬱陰霾　終霸氣復出：Elva is back！

在 2022 年的台灣第33屆金曲獎宣告華麗回歸！蕭亞軒 Elva 歷經過家人、愛人、愛犬的來去，走過憂鬱症的窒息，但她依舊不放棄地淬煉自我，再度復出，成為大家的珍珠！



去年我是金曲獎的遺珠，但今年我是金曲獎的珍珠。在這邊要很正式地和大家說：Elva is back! 蕭亞軒 Elva

不知道有多少人和我一樣，看到蕭亞軒的驚喜復出，霸氣宣告回歸，在螢幕前忍不住尖叫歡呼了！時空彷彿回到 1999 年，那一年我小學三年級，因為聲音較低沉，常被說「聽起來不像女生」，我很討厭自己聲音。記得在電視上，第一次看到一個女生穿著白色襯衫，帥氣地唱著：「頭髮甩甩，大步地走開，不憐憫你心底小小悲哀。」耳邊傳來的不是甜美高音，而是充滿磁性，卻又具穿透力的歌聲，我深深受到鼓舞，用力記下了「蕭亞軒」這個名字，她讓我知道，原來這樣的聲音也可以成為歌手，充滿魅力！

蕭亞軒在上週的台灣金曲獎宣告華麗回歸！暫別樂壇近一年的她究竟經歷了甚麼？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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在那個還有簽唱會的年代，我曾經排了好久的隊，在玫瑰唱片的二樓第一次見到 Elva 本人，紅色上衣配一頂貝蕾帽，皮膚白皙閃亮，手毛細細長長，精緻的眯眯眼彎彎笑著，還散出一股甜甜的香味（多像變態的我）。後來〈薔薇〉、〈你是我心中一句驚嘆〉、〈因為你〉、〈幸福的地圖〉，一首一首掉進她的宇宙裡，現在隨便也能哼唱上幾句。當我對世界很還陌生的時候，她帶我想像女孩可以酷帥俐落、百變時尚，也能敢愛深情。

好想跟你表白，瀟灑小姐不愛不行

就像出道成名曲〈一個人的精彩〉，蕭亞軒的歌曲傳達出的女性形象，總是瀟灑、勇敢、直率，如果你不愛我了，我轉身大步就走，再找下一個人，或是一個人也可以活得精彩。遇上心動對象，身體跟情緒都失去控制，雖然感覺害羞，但還是很想〈表白〉。熱烈愛了，就像〈愛的主打歌〉一樣，被你電得魂不守舍，覺得整個城市都充滿了你。欲擒故縱、低調壓抑都不是我的風格，我是〈瀟灑小姐〉，不愛不行，昭告世界，我就是相信愛情！

不遮掩、不繞道、不被禮教束縛，我的愛就是藝術品，所以精心雕琢、全心投注，大方展示，且毫不畏懼。細看蕭亞軒的舞蹈動作，相較強調身材曲線、性感扭腰的 New Jazz，她的舞蹈更常融入 Hip Hop、House 等元素，腳步輕快有力、雙手俐落迅速。像是女王指揮著一切，要跟不要都很明確。

我最喜歡幾個，她直接手指向前方的動作，不管是〈表白〉中的：「喜歡你，說不出口」，堅定的食指毫不猶豫伸向前方，像是在人群中射出愛神的箭，無畏旁人眼光地說：「我就是要你！」或是〈SUPER GIRL 愛無畏〉裡，當她唱到：「You can be a super girl」，又化身女孩的超級英雄，告訴大家：「你就是可以！」有朋友告訴我，他在家裡練肌力時，都是放蕭亞軒的歌，每次都覺得特別有力，我想就是因為 Elva 把她無懼、勇敢的靈魂唱入了歌中、跳進舞裡，我們聽著就被賦予了力量！

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愛錯了就好好哭一回，窗外總會放晴

在愛裡瀟灑帥氣，但不代表就不深情、輕率。如同蕭亞軒每段戀愛都刻骨銘心，轟轟烈烈後的餘燼，讓她的情歌總能唱出愛錯的心痛、一個人緊抓回憶的苦澀。

〈窗外的天氣〉，是一個人的失戀旅程，你離去那天，有一扇記憶的窗不再放晴，慌亂的我忘了關窗，就任由大雨打濕一地吧，當作我對你的永恆紀念；〈錯的人〉明明一開始就知道這不是緣分，我還是奮不顧身，究竟是你錯了，還是錯的其實是我？

熱戀時聽她的舞曲，興奮難眠、激情噴發；失戀時聽她的情歌，哭著入眠，悼念愛情。她就一直陪在你身邊，千百種心情她都懂，因為她也經歷過。世界就是這樣啊，用力哭一下，下次我們勇敢再愛。

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不再惡意攻擊、八卦臆測，讓我們歡迎女王回歸

我從小學一路追到成年，直到上了大學比較少再聽音樂，只在新聞裡不時看到蕭亞軒的消息，母親去世、整容質疑、感情花邊。那時還尚未經歷女性主義啟蒙，不知道那些對她感情或外貌的揶揄，就是厭女的展現，但隱約感受到這些新聞的姿態，帶著許多惡意。

其實身為一個愛她的人，我根本不在乎那些八卦，只希望閃耀獨特的她，過得開心快樂。我希望台上的她，是真心享受這一切，不要有半點勉強與痛苦。如果她正在經歷傷心痛苦，卻假裝快樂唱歌跳舞，我們都會好心痛。

所以前幾年，看到她和伴侶在台上鬥嘴打鬧的樣子，真心替她高興，好像看自己的閨蜜幸福一樣。管他到底差幾歲，管他將來會不會分手，當下的幸福就是永恆的，請緊緊抓著就好。因為見證過她的努力，看過她的脆弱，最終你真的只會希望，那個曾經在你童年撒下鑽石糖的她，也能活在最飽滿的愛裡，不管那份愛是來自愛人、家人、歌迷，或者她自己。

對於金曲獎後對她外表的嘲諷，我真心祈禱別讓這些惡意，又把好不容易回歸的她推離。我知道她是強大的，不畏流言蜚語的，但我們能不能別用惡意去鍛鍊一個人？而是用愛去支持一個人。我永遠記得在〈一個人的精彩〉MV 裡的最後一幕，Elva 撐著傘在雨中奔跑，天空落下的雨滴都化為了點點珍珠，象徵一個人的淚水淬煉成了美好。

歷經過家人、愛人、愛犬的來去，走過憂鬱症的窒息，依舊不放棄地淬煉自我，把更多更好的自己帶上舞台，Elva 就是大家的珍珠！邀請娃粉們，一起寫出你們的愛，讓 Elva 知道我們早就等了好久，對這一切迫不及待。

我們一起對 Elva 說聲：「歡迎回來，我們的女王！」



【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：別再討論蕭亞軒的鼻子！讓你心中的女王回歸：做個瀟灑敢愛的女子】