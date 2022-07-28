心測｜1張圖看你是理性還是感性派？這種人最愛庸人自擾小事化大

所謂話不投機三句多，有些人聊個2、3句就能發現磁場不太合，當然～這沒有一定的好與壞、是非對錯，有時，純粹只是每個人的思考模式不同～



那麼你的思維模式是屬於感性、理性現實派，還是遊走於2者之間的糾結派呢？透過以下這則小紅書爆紅的心理測驗，在短短3秒鐘內更加了解自己的大腦～

你的思維模式是偏向感性還是理性呢？（點擊放大開始心測）▼▼▼

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問題：以上圖片中，第一眼看到什麼呢？

A. 一匹狼

B. 一個人

C. 一片葉

選好了嗎？讓我們一起看答案吧↓



A. 一匹狼→現實思維

現實主義的思維模式，令你在面臨問題時，依舊能保持理性，客觀分析並得到最好的解法～對於現實的接受能力格外強大，就算是處於複雜的情感拉扯之下，也能不參雜個人情感地做出最有利的決定～不過，現實的思維模式，也容易導致為了目的而不擇手段，令情感關係一天比一天疏離。

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B. 一個人→情感思維

有別於上方的現實思維，在思維模式中，你是典型的情感思維。遇到難題時，往往容易因為過於考慮感受問題，而忽略了釐清事情的來龍去脈，簡單來說，面對生活中的大小事，多以「個人感覺」作為衡量標準，也相當在意外界的眼光，練習適當地保持理性，更能緩解你在面對問題時的不安。

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C. 一片葉→糾結思維

最後一種糾結思維，代表你在面對問題時，起初是理性地直搗問題核心的，不過，隨著分析越來越深入，你會漸漸地去關注更多偏離關鍵的問題，卻無法解決問題。糾結思維令你容易將小事變大事，試著別想太多，專注於問題本身吧～

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】