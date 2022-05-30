心測｜選一個想待的位置　看你的內在性格：這類人貪戀權利愛話事

你也喜歡透過心理測驗認識自己嗎？心理測驗一直以來都是人們廣為參考的一項數據，不但在香港，甚至連外國也都很喜歡做這樣的心理測試。



近日網路上就瘋傳一款來自英國的心理測驗，是心理學家撰寫的，從第一眼覺得喜歡且舒適的，來探索你的內在性格。只要花5秒鐘的時間，一起來看看準不準吧！

在短時間之內，順從你的直覺，選擇你最想待的位置吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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▼選擇位置1、3、6、7的你：

你的特質是積極、熱情和陽光，而且你喜歡挑戰，不容易被失敗擊倒。樂觀是你的信念，一直積極向上的你，不但不會被失敗擊潰，還會越挫越勇。這樣的人很容易取得成功，但單純正向的個性要特別留意，別被有心人士利用。

▼選擇位置2、11、12、18、19的你：

你是朋友圈裡非常富有群眾魅力的人，因為你富有同理心又非常重視朋友。重義氣的你，很容易博得大家的喜歡，在朋友的心裡，你一直擁有一個不可撼動的地位。此外，你特別適合在團體中擔任開發者，讓群體間的保持著活絡氣氛與高昂氣勢。

▼選擇位置4的你：

佛系過生活！你的個性比較隨遇而安，只追求精神的安逸，也不想接受挑戰，喜歡按部就班的生活。如果可以成功的話，你一點也不想要拐彎抹角，只想一帆風順地成功。愜意舒心的步調，才能讓自己有更多時間品味生活細節。

▼選擇位置5的你：

你天生比較憂鬱，生活中很難有東西能夠吸引你的注意力。在別人眼中看起來害羞內向，但其實是害怕把負面情緒帶給旁人，雖然你內心堆積了很多鬱悶，卻不願意和任何人訴說。

▼選擇位置9的你：

你在朋友圈總是負責當開心果，這樣的你不但不拘小節，也沒有心機。你喜歡用簡單的方式和別人相處，而且好奇心很強，喜歡把東西變出新花樣來。此外，頭腦靈活、充滿創意也是你的一大優點，對於感興趣的事物會一頭栽進去研究。

▼選擇位置13、21的你：

抱胸坐在樹枝末梢，這類型的人心思細膩、注重隱私，給人內斂甚至有些孤僻的印象。你其實是一個外表看起來很外向，但是心裡卻非常孤獨，你的內心相對封閉，很難對別人打開。你喜歡逃避，不喜歡和別人吐露自己的秘密，其實也不太會和別人溝通交流。但這只是因為你僅願意把完整的自己展現給值得信任的人，像是家人。

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▼選擇位置8的你：

你的天性善良，自尊心強又帶著一點驕傲。喜歡照自己的感覺走，不會過度在意他人的看法。只要是自己的選擇，就不會後悔。

▼選擇位置10、15的你：

你對生活品質有一定的要求，雖然平常不喜歡和別人爭搶，大多數時間都給人隨和、沒有城府心機的印象，但碰上有損自身利益與權力的事物時，就會拼盡一切去爭取、拒絕妥協。

▼選擇位置14的你：

你是一個不喜歡做出抉擇和改變的人，無論是感情還是生活，所常會讓自己陷入進退兩難的困境。

▼選擇位置20的你：

你想當王，並渴望成為團體中的領導者，但有時執著權力，反會顯得不近人情與高傲自大，讓旁人感到侷促不安，也傷了真正關心你的人。

▼選擇位置16的你：

你喜歡依賴別人，在遇到困難的情況時，總是希望別人能伸出援手幫助你。此外你看起來神經大條，其實內心極度敏感。好比說在親密關係裡，你對另一半就容易產生依賴心理，情緒也會不經意的受到對方影響而忽高忽低。

▼選擇位置17的你：

你是一個很值得信賴的人，因為你的責任感很強，雖然你很會安慰別人——即便是再糾結的事，只要有你出面開導也能煙消雲散，適合在團體中擔任潤滑劑的角色......但你的內心卻感到相當孤獨，你也不喜歡這樣的孤獨，會希望別人對你有所關注。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】