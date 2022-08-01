2022全年運勢｜透過生日看你所屬的星球周期　水星人超討喜人緣旺

2022年已過大半年，許多人都在想著這一年會是怎麼樣的一年。



日本網站ananweb就以生日日期來做了分析，將生日分成8個星球的周期，然後再推算出大家在2022年會有怎麼樣的運勢。

8個星球周期預測全年運勢，想知道愛情、事業、人際關係在今年有無更進一步？（快點擊放大瀏覽）▼▼▼

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#1 太陽周期 - 生日日期 1、3、9、15、23

這一組生日日期的人再這一年可說是元氣滿滿，讓你們可以朝著自己的目標前進，也很可能會迎來下一個階段的挑戰。這一年不需要約束自己，應該放膽去闖一闖。2022年，不要拘泥於過去的自己，想想如果你的人生從現在開始，你想要達到的目標是什麼，並據此行動。

#2 水星周期 - 生日日期 4、10、16、24

這一組生日日期的人擁有開朗的性格，因此也非常受大眾的歡迎。在2022年，你們不需在意他人的想法，做好自己、將自己展現出來，這樣就能讓高人氣的特質持續。

#3 木星周期 - 生日日期 17、25

這兩個生日日期的朋友在這一年不管是在戀愛或工作都有著明顯的成果。就算會犯有小錯，也會得到他人的原諒，並平穩度過這一年。除了懂得愛惜自己，但你也渴望得到他人的愛，在這一年這一切都會得到，讓你倍感幸福。

#4 火星周期 - 生日日期 18、26

這兩個生日日期的朋友一向來都比較好動，也較難被定型。在這一年你們不需要為了討好其他人而經常向他人展示假面的自己。這一年必須考量的是怎樣以自己的方式來做出成績！

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#5 金星周期 - 生日日期 5、11、19、27

這一組人在這一年會較忙於人際交流，因為你們會成為團體與團體之間的連結。雖然這好像讓你們覺得很麻煩，但只要好好處理，這會是開運的好契機！另外，每個人都有負面情緒，有時候表達出來也不要緊，因為這是人性的一面。

#6 月亮周期 - 生日日期 6、12、20、28

這一組生日日期的朋友非常懂得融入團體中，再以自己的方法來改變其他人的方向。加上你們有著許多靈感，所以非常適合當團體中的參謀，讓你們可以將自己的想法表達出來，也不必擔心他人會拒絕你們的意見。

#7 地球周期 - 生日日期 7、13、21、29

這一組生日日期的人非常有韌性，讓周圍的人看著你們努力的精神也能從中得到勇氣。在這一年更應該將這種韌性盡情發揮，併成為大家的領導，用自己的方式讓大家變得更強大。雖然努力非常重要，但也要注意多休息，別讓自己過於勞累。

#8 土星周期 - 生日日期 2、8、14、22、30、31

這一組生日日期的人不管周圍怎樣變動，都能一直堅持自我。在這一年，你們能穩穩當當慢慢地將自己的努力成果擴大，可以非常安心的度過。另一方面，你們很可能在人際方面感到較孤單，但重要的是堅持自我卻不去習慣孤單。

以上這8個星球周期的說明都非常正面，所以不管哪一個生日日期的人都能非常愉快的度過這一年，就算有少許的不愉快這也是生活中的小考驗，不要輕易自暴自棄哦！

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