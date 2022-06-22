12生肖愛情｜便宜佔盡的3大自私男　單方面付出最後卻真心換絕情

一段健康的戀愛關係，需要雙方共同經營，相互付出，才能往良性的方向發展。如果其中一方付出太多，而另一方只會索取，這種不平衡的關係很難走得長遠。



十二生肖中就有那麼幾個生肖，在愛情裏索取欲超重，下面我們盤點下愛情裏索取欲超重的生肖男有哪幾個。

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屬鼠男

屬鼠男是一個敏感、細心的人，善於維護自己，在意細節，所以在感情中會習慣性地向戀人索取，自己卻很少主動付出。因為屬鼠男不管和誰談戀愛，始終都會把自己放在第一位。遇到讓自己不開心的人，他會果斷遠離。缺乏安全感的屬鼠男，經常用戀人的付出來判斷對方對自己是否真心。

屬虎男

從小到大都備受關注的屬虎男，從來沒有建立為他人考慮的思維習慣，加上神經大條，經常注意不到戀人的情緒和需求，如果對方不說，可能屬虎男永遠也察覺不到。而屬虎男對自己的感情需求十分關注，出發點也很簡單，那就是希望得到戀人更多的愛，久而久之就形成了屬虎男單方面向索取的戀愛模式。

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屬龍男

屬龍男是一個性格強勢且自我中心的人，通常有著較強的大男子主義。他們的戀愛方式往往是自顧自地給戀人自己認為對方想要的，而很少關注戀人真正的內心需求。而屬龍男又是個十分善於索取的人，所以屬龍男一旦習慣了戀人的付出，就會越來越心安理得。當有一天戀人的熱情減淡了，屬龍男反而會責怪對方變心了。

屬蛇男

屬蛇男在愛情中索取欲很強，從戀人身上得到的遠比自己付出的更多。因為屬蛇男是一個精明的利己主義者，凡事都會以自己的感受為先。雖然戀愛中的他也會考慮戀人的立場，但是當立場發生衝突時，還是會以保護自己為先。需要犧牲自己幫助對方的時候，屬蛇男會有所猶疑。而面對戀人的付出，屬蛇男卻心安理得。

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