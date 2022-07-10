12生肖此生要斷捨離甚麼？屬羊莫當濫好人　需捨棄無謂的人際關係

每個人一路走來，都會揹負上各種各樣的包袱，這些包袱多多少少會影響到我們的想法，阻礙我們的腳步。所以，定期對自己的生活斷捨離是非常重要的。想要減輕負擔，不僅僅要有物質上的捨棄，還需要有精神上的捨棄，有捨才有得。



負重前行，會拖累我們的腳步。輕裝上陣，才能更快地接近目標。成功之人往往是拿得起放得下的人，如果不學會放開自己，就註定就讓自己的發展受限，裹足不前，無法來到更廣闊的世界。人生就是一個不斷捨棄的過程，只有讓舊的離去，才能迎接新的美好。接受新的開始，才有新的故事。

每個人的一生都像一棵大樹，修剪掉多餘的枝葉，才能讓主幹更加繁茂、健康。人生的自我糾結，多是源於放不下。把心靈中的負能量釋放出去，前路才能更加清晰、通達。

下面讓我們一起看看，12生肖們最應該斷捨離些什麼~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

生肖鼠

生肖鼠性格謹慎，頭腦精明，善於為自己的事業做規劃，為自己的生活做打算。可是，正因如此，生肖鼠對利益得失往往看得太重，容易對未來患得患失，放不開自己。對於生肖鼠來說，只有捨棄一定的功利心，斬斷多餘的慾望，才能讓自身得到更好的成長，為自己打開更開闊的天地。

生肖牛

生肖牛性格內斂，溫吞，不善言辭，所以他們不太喜歡與人打交道的工作，在生活中能不與人接觸就不與人接觸。但是，這樣的性格會讓生肖牛固步自封，一直沉浸在自己的小天地中，看不到更遠的地方。所以，生肖牛應該捨棄掉自己的矜持、害羞和逃避，不要拒絕社交，學會主動表現。

生肖虎

生肖虎性格主動，熱情，強勢，天生就有領導者的風範，時而自信到有些膨脹。愛面子的他們，為了證明自己的能力，經常打腫臉充胖子，把本不屬於自己的事包攬到自己的身上，給自己徒增負擔。為了讓自己未來的路更好地走下去，生肖虎需要適當斷捨離掉自己自尊心，才能提高自己的幸福指數。

生肖兔

生肖兔是一個厭惡風險、害怕損失的人，做事謹小慎微，會本能地規避所有可以預見的風險，但同時也讓自己的發展受到了極大的限制。所以，對於生肖兔來說，適當斷捨離掉自己的謹慎，有助於自己的進一步發展。不管是愛情還是事業，其實都需要一些冒險精神，才能讓自己有更大的突破。

生肖龍

生肖龍是一個十分專注、認真的人，對凡事都有接近完美的要求，一旦沒有達到自己的標準，就會變得急躁、衝動。但是，世界上沒有百分百的完美，過度追求完美會對生肖龍的人際關係產生極大影響。因此，生肖龍需要適當捨棄自己的挑剔和嚴謹，給身邊的人和事更多的包容，才能改善自己的境遇。

生肖蛇

生肖蛇的人生性內斂，不易被人看穿，總是對身邊的人和事都充滿探究，猜度他人行為背後的動機。但長此以往，反而會放大生肖蛇內心的不安與緊張，讓自己的生活揹負更多不必要的負擔。所以，生肖蛇需要適當捨棄一下自己的敏感多疑，放下戒心，給身邊人更多的信任，也能讓自己更加輕鬆。

相關文章︰12生肖｜萬般帶不走，唯有業隨身！今生你要償還甚麼債才得解脱？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

生肖馬

生肖馬聰穎熱情，充滿幹勁，表面上玩世不恭，其實對生活和事業都有明確的目標。但是，生肖馬有時候對目標過於急切，面對困難又過於急躁，因此會做出一些衝動之事，反而影響了自己。他們不是沒有能力，只是很多事情慾速則不達。所以，生肖馬需要捨棄自己的緊張，適當放慢腳步。

生肖羊

生肖羊的性情低調，個性溫和，不善於拒絕他人，總是以老好人的形象出現。但是，這種特質會帶給生肖羊太多額外的包袱，讓生肖羊找不到明確的道路，看不到清晰的未來。所以，生肖羊需要對自己的社交圈斷捨離，捨棄一些不必要的人際關係，讓自己的生活更加簡單，內心也會變得更加專注。

生肖猴

生肖猴開朗熱情，樂於享受，容易把過多的精力放在吃喝玩樂上，忽略自己原本的目標。雖然他們渴望成功，但因為不夠自律，所以總缺乏實際的行動力。因此，生肖猴需要對自己的享樂需求進行斷捨離，把生活的重心轉移到應該立足的領域，加強自我控制，提升自身能力，才能離成功更近。

生肖雞

生肖雞是一個自我意識很強的理想主義者，善於表達自己，渴望得到他人的認可。但是，過於注重表達的生肖雞，經常忘了傾聽別人的聲音，長此以往會變得剛愎自用，獨斷專行，對自身的發展十分不利。因此，生肖雞需要對自己的表達欲斷捨離，多關注一下外界的訊息，才有利於自己的長遠發展。

生肖狗

生肖狗的人做事認真靠譜，行動力極強，是一個很有責任心的生肖。但是，這份責任心有時候反而會桎梏了生肖狗，分散生肖狗的精力，讓生肖狗搞不清生活和工作的重點，並且喜歡大包大攬，把不屬於自己的事情也搶過來。因此，生肖狗需要對自我道德綁架斷捨離，才能讓自己更加輕鬆。

生肖豬

生肖豬是一個樂天派，無論什麼事都能往好的方面想，對他人也總是抱有最單純的善意。但是，過於樂觀、簡單的心思不僅會讓生肖豬缺乏危機意識，還會讓生肖豬降低對他人的防範心，不斷吃暗虧。所以，生肖豬應該對自己的過度樂觀斷捨離，建立危機意識，才能真正成長和成熟。

相關文章︰2022下半年12星座整體運勢 獅子行好運兼遇貴人、水瓶將夢想成真（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】