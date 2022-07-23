陳葦璇新歌自身經歷為藍本　入行7年女團變單飛邁向「全能藝人」

【陳葦璇｜全民造星3】陳葦璇（Kira）日前加盟環球唱片後以一個全新姿態再出發，推出廣東派台作品《一個傻瓜一個啞》，有別於以往的跳唱面貌。入行7年多首次推出抒情歌，跟昔日的風格截然不同，讓大眾耳目一新的感覺！

攝影：黃寶瑩



【陳葦璇｜全民造星3】新歌《一個傻瓜一個啞》呈現出女生的心聲，講述她與另一半交往多年彼此依然相愛，卻因為相處方式起了變化而面臨分手邊緣的故事。（IG@hahakirac）

新歌《一個傻瓜一個啞》呈現出女生的心聲，講述她與另一半交往多年彼此依然相愛，卻因為相處方式起了變化而面臨分手邊緣的故事。大概這是許多情侶的寫照，當男生過於習慣女生存在於他的生活裡，在經營一段關係上難免會變得懶惰，甚至忽略了溝通。葦璇大方表示是以她的真實愛情經歷作為藍本，多年間感情路上的轉變，由昔日的「小妹妹」在不斷蛻變中成長成為一個更好的陳葦璇。

現年26歲的陳葦璇（Kira）入行7年，由As One女團成員身份到如今一名獨立歌手，過程中經歷不少的高山低谷，因經歷命運的挫折以及時間的磨練，使她在不同領域都得到了一些領悟改變了她的看法。全新推出派台作品《一個傻瓜一個啞》葦璇坦言「傻瓜」及「啞巴」都是自己，昔日的愛情路上她總讓自己屈居下風處，遇到對方的冷暴力都會忍讓及啞忍，久而久之吸收了不少負能量。

【陳葦璇｜全民造星3】現年26歲的陳葦璇（Kira）入行7年，由As One女團成員身份到如今一名獨立歌手，過程中經歷不少的高山低谷。（黃寶瑩 攝）

陳葦璇隨著年齡 不願讓自己屈居「下風」

其實對於女生而言溝通是重要一環，當跟對方踏入穩定期或習慣期，人總會出現一種惰性，並非指對方不愛了，而是對方已漸漸習慣你的陪伴，變得缺乏溝通。當彼此間缺少溝通，雙方磨擦亦會變多。昔日的葦璇年紀尚小，另一半又比她年長，使她自認為必須忍讓對方。提及最為深刻的一段情，她表示自己首次「被分手」，更花了最長久的時間療傷，而且心裡不禁疑惑著自己到底怎樣的伴侶才是真正適合自己呢？

【陳葦璇｜全民造星3】陳葦璇坦言自己5年間將會全力投入工作，事業得到大成功才會考慮其他方面的事。（黃寶瑩 攝）

不過隨著年紀增長及經歷，葦璇明白溝通的重要性，現時跟對方遇上少少磨擦或感到不愉快時，都會坦誠跟對方打開心扉訴說一切，因此《一個傻瓜一個啞》這首歌所講述的內容，正正是把葦璇的內心世界情感真切地以歌曲傳遞出來。

一個人徹底改變自己的性格不是易事！訪問間問到葦璇的婚姻觀時，她表示曾希望自己25歲結婚，但25歲後的她，走過不同的人生經歷，她漸漸學懂正視自己的感受，愛惜自己、不自我小覷，不願再浪費時間在一個不愛自己或者不體諒自己的人身上，更清楚了解自己所想。女生總是希望多嘗試不同範疇的東西，坦言自己5年間將會全力投入工作，事業得到大成功才會考慮其他方面的事。

陳葦璇加入As One不後悔 往日美好回憶

陳葦璇2015年加入女子歌唱組合As One，首支以女組合推出的作品《Candy Ball》受到大眾歡迎。憶述當年As One時期，當年4名成員在演出上必須平均分配，且重心都會各自分配到4個人身上。對於葦璇而言從未後悔加入As One，因這是自己少女時代的一個美好回憶！As One出了兩首歌後就解散了，由女子組合成員變成獨立歌手這個轉換過程，直言責任感及承擔的東西變多，自近年成為獨立歌手後，她感覺自己進步十分多。單飛後參加過不少比賽，藉著比賽加快自己進步的速度，謙遜地表示現今的自己絕對稱不上能歌善舞，希望自己一邊努力練習一邊進步，望有天能成為全能型藝人。

【陳葦璇｜全民造星3】首支以女組合推出嘅作品《Candy Ball》受到大眾歡迎。（IG@hahakirac）

【陳葦璇｜全民造星3】陳葦璇2015年加入女子歌唱組合As One。（IG@hahakirac）

陳葦璇從女團單飛過程轉變

As One解散後，葦璇不時自行拍攝一些跳舞影片上傳到網上，令到自己一直有作品分享給大眾。反而當時沒有因女團解散而灰心，亦沒有覺得自己遭遇不幸，因此不斷尋回自己入行前不斷參加比賽的心態。一次上載的編舞片段終引起關注，獲邀請以踢館者身份參加台灣綜藝節目《希望之星》，並在首三集蟬聯冠軍，最終獲得總亞軍。

【陳葦璇｜全民造星3】As One解散後，陳葦璇不時自行拍攝一些跳舞影片上傳到網上，令到自己一直有作品分享給大眾。（IG@hahakirac）

《希望之星》讓葦璇回想當初喜歡舞台的感覺，第一次踢館時演唱「精舞門」時，現場的反應是她最意想不到的，甚至連蕭煌奇老師都站立拍掌，讓葦璇感到相當鼓舞。比賽後期每星期的密集式練習她亦樂在其中，一邊準備比賽一邊練習使她感到十分幸福。正因參加了《希望之星》，後來再參加《全民造星》時更較容易承受比賽間的壓力。

【陳葦璇｜全民造星3】陳葦璇成為《全民造星》系列首位女性三甲入圍者和亞軍。 （IG@hahakirac）

陳葦璇參加各類比賽前，她所推出的歌曲成績都未如理想，而且當時樂壇唱跳的歌手都較少，而自己「最在行」正是唱跳加上自己能力亦不足，所以整體反應都不是太好，導致曾一度疑惑自己是否適合香港這個地方。《希望之星》結束後，她到了台灣尋找機會，巧合下認識了一些導演朋友，通過朋友建議下決心作出改變，就嘗試了自己從未試過的短髮造型，由昔日女團清新可愛形象換上型格路線。最後疫情緣故而被迫回港，剛巧碰到《全民造星III》招募而毅然參加，誰不知她全新的短髮造型獲得不錯的反應及效果，同時比賽間發現香港原來仍然有喜愛自己的歌迷粉絲，更成為《全民造星》系列首位女性三甲入圍者和亞軍。

每樣事的發生總有原因，而成就了今天的我。 陳葦璇

陳葦璇入行多年 《全民造星III》後最迷惘時期

葦璇坦言在加盟環球唱片前（於《全民造星III》奪亞後）擔任ViuTV主持2年期間最為迷惘。每人遇上低潮的處理手法都不一，而葦璇則以樂觀正面的態度面對一切困境，她指自己人生至今每一個階段都曾質疑自己，但是總會自行消化並經過短暫沉澱再重新出發。

【陳葦璇｜全民造星3】陳葦璇的工作量亦有所提升。（IG@hahakirac）

每一時期都曾有質疑自己及低潮期，但很快自己能走出來。 陳葦璇

遇上低潮時要鼓起精神，而不是讓自己一直沉淪下去，懂得重新出發是一件好事。 陳葦璇

出道7年間認為自己唱歌的感染力及說故事的能力需多加提升，之前都是集中於舞台表演上，但希望自己能夠成為一個全能型的歌手。未來希望能夠推出一首大眾耳熟能詳的歌及舉辦大型演唱會。葦璇當提到表演時腦海會浮現不同的想法及畫面，但至今亦未有機會實行，但她承諾若有機會必定做到最好！

【陳葦璇｜全民造星3】出道7年間認為自己唱歌的感染力及說故事的能力需多加提升，之前都是集中於舞台表演上，但希望自己能夠成為一個全能型的歌手。（IG@hahakirac）

陳葦璇事與願違 信命運安排

經常會聽到「 香港樂壇已死」的言論，近年樂壇出現不同的新晉的男女子組合MIRROR及COLLAR等等，作為香港組合的「前輩」的葦璇表示，他們是幸福的一群，是時代造就了一切。談及假如As One遲多幾年出道，會否有不一樣的發展？不過陳葦璇對此沒有埋怨，反而一直深信是命運安排，無需去羨慕他人的成就，只要做好自己本分即可。

從不會羨慕他人，一切都是命運安排，盡力做好自己本分。 陳葦璇

【陳葦璇｜全民造星3】至於本人遇到抨擊時，她表示從小至大經常遇到他人的惡意批評。（黃寶瑩 攝）

相信每人心中都有最喜愛的歌手或偶像，葦璇表示最喜愛絕對是蔡依林及G.E.M.鄧紫棋。她解釋蔡依林儘管現時已有「亞洲舞后」之稱，但對自己的要求仍然嚴苛，做到一絲不苟；而G.E.M.在她年紀輕輕經已出道，所承受的事或壓力巨為大，但G.E.M.依舊樂觀面對一切，加上G.E.M.是一個具有超強實力的歌手。因此陳葦璇十分佩服二人面對眾多冷言冷語亦毫不理會，仍然盡力做好自己本分。

至於她本人遇到抨擊時，她表示從小到大經常遇到他人的惡意批評，入行後成為As One一員同樣遇到負評，當時總會看到一些對於自己外觀及身形的批評。其後再成為獨立歌手，由於風格較為強勢又再次受到批評。不過陳葦璇十分豁達，以「別人如何看待自己是別人的觀點與角度，我認為過到自己關口最為重要。」的態度，她會盡力做好自己讓喜歡自己的人不感失望。

別人如何看待自己是別人的觀點與角度，我認為過到自己關口最為重要。 陳葦璇

陳葦璇野心勃勃 望將會涉獵不同工作

除了歌唱事業外，她亦充滿野心。早前參演微電影《九龍皇帝》拍攝，一嘗最夢寐以求演古裝打女，開心一次過滿足了演古裝和演打女兩個願望，她希望將來有機會能夠做一個真真正正的「打女」角色，因自己在拍攝武打過程會感到相當大的滿足感。

【陳葦璇｜全民造星3】早前參演微電影《九龍皇帝》拍攝，一嘗最夢寐以求演古裝打女。（IG@hahakirac）

陳葦璇的個人未來發展：以作品回應大家的愛

或許自小伴隨批評聲音成長，讓葦璇練成一顆強大的內心。她從未敢幻想自己有幸勇奪「最佳女歌手金獎」，只求做好自己已足夠了。她清楚明白每一個不喜歡自己的人總有原因，隨著時間長大內心變得強大，對於別人批評外在她甚少理會，但別人抨擊她的歌唱跳舞實力時，她自知自己沒有唱歌天賦，但她願意花比別人長的時間努力練習做到最好，希望接著自己以作品成為大家心中的實力歌手及記得自己。

【陳葦璇｜全民造星3】或許自小伴隨批評聲音成長，讓陳葦璇練成一顆強大的內心。（黃寶瑩 攝）

比起最佳女歌手金獎，我更希望奪得最受歡迎女歌手，因為這是得到更多人的喜愛最為重要。 陳葦璇