趙頌茹由大孩子至兩女之母不再婚：兩人一起就可　一紙婚書沒用途

【趙頌茹Yu｜Gentlewomen】憑著歌曲《大孩子》、經典劇集《青出於藍》而為人熟悉的趙頌茹（Yu）一眨眼已經出道20週年。這20年來，趙頌茹經歷了離婚、家暴的人生低潮，從當年的大孩子蛻變成獨當一面的兩女之母。學會了等待及放手的趙頌茹更重新出發再戰樂壇，推出新歌《大致天晴．間中有雨》，為出道20週年留下小總結，對未來許下冀盼。

攝影：黃寶瑩



處於未知 趙頌茹母兼父職獨力養大女兒

近年，趙頌茹最為人熟悉的身份便是獨力撫養兩個年幼女兒的單親媽媽，令人佩服母愛的偉大。趙頌茹坦言決定離婚及當單親媽媽母兼父職是最困難的事：

因為那是處於未知之中的決定，但當你踏出這一步後，已經決定了要母兼父職，便唯有堅持下去。 趙頌茹

同時，亦會很怕很多事情只有自己幻想，無人傾訴，例如選學校丶興趣班這些細微事情都要自己做決定，為免過於獨裁，此時她便會與女兒溝通，詢問對方的意見。

除了心理壓力，現實環境亦會讓當時的趙頌茹感到擔憂，害怕沒有足夠的能力和金錢養大女兒，但當她決定了母兼父職的那一刻，她便發誓要負起責任盡量給予女兒自己能給予的，選擇在幕前工作：「剛離婚那段時間是我和女兒心靈最脆弱的時候，我不想找工人姐姐照顧女兒，因此我會選擇在幕前工作，讓我有時間親自照顧女兒，可以長時間與她們相處聊天，讓她們覺得媽媽不會放棄她們。」

趙頌茹Yu坦言決定離婚及當單親媽媽母兼父職是最困難的事。（黃寶瑩 攝）

趙頌茹的兩個愛女逐漸長大，大女兒更已經升上中學。有女萬事足的趙頌茹談起「湊女經」便不自覺會心微笑，直言女兒每一件小事都令她印象深刻：「每一次學行、第一份勞作、母親節禮物等，不是說她做了多偉大的事，而是每件事都讓你很感動。作為媽媽，只要她記得你愛吃的東西、你喜歡的動物便已經很感動。」

趙頌茹自言是邊學邊做的學習型媽媽，每當女兒們長大了一點便會為她帶來一個新的衝擊，要再重新學習與她們相處、用什麼角度教育她們。而一向不了解動漫的她更自爆為了與女兒有更多共同話題而跑去看《鬼滅之刃》，融入女兒的世界。

趙頌茹Yu自言是邊學邊做的學習型媽媽。（黃寶瑩 攝）

趙頌茹學會等待 改變心態

經歷了多年來的高低起伏，趙頌茹一路走來發現沒有什麼是不能處理的，笑言：「窮有窮的處理方法；有錢有有錢的處理方法」，在過程中亦讓她獲益良多：「我覺得一定會解決到，可能需時比較長，但過程中我學會了等待及堅持。等待是最難但亦是最多煩惱聲音出來的時候，會令你好氣餒，但我在過程中學會慢慢不聽負面說話。」在情緒低落時，她亦會打電話給單親媽媽同路人、朋友傾訴煩惱。

為了糊口獨力養大兩個女兒，趙頌茹甘願卸下五光十色的娛樂圈幕前工作，從萬千寵愛的藝人退回平凡人角色，像普通人一樣從事一般的文職工作，曾經做過凍肉公司文員、時裝記者、造型師、服裝公司市場推廣等不同類型的工作。趙頌茹表示自己做文職時就如普通上班族般準時上班下班、會帶飯，沒有大家想像的藝人特別待遇，同時感恩文職工作經歷讓她更「貼地」。

近年，除了文職工作外，趙頌茹亦漸漸復出於觀眾眼前，不但推出新歌《大致天晴．間中有雨》，去年亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》演唱首本名曲《大孩子》及《發奮》的片段至今已有過百萬觀看次數，獲不少人大讚，更有網民留言：「22歲的她，唱出少女失戀的哀愁。39歲（現40歲）的她，唱出了經歷過婚姻失敗，對人生的無奈。」

不過身為兩女之母的趙頌茹，凡事都以女兒為先，為免過多的幕前工作會影響女兒，令她們成為外界的茶餘飯後話題，加上想有多點時間與小朋友相處，趙頌茹並無意於娛樂圈全面復出：「文職及幕前工作在我生命中是平衡，幕前工作適當就好。」而藝人趙頌茹這個名字對她而言就像放假一樣，讓她能從沉悶的文職工作中跳出來休息。

趙頌茹Yu盼能平衡文職及幕前工作。（黃寶瑩 攝）

趙頌茹放下執著 找回最初的自己

現年40歲的趙頌茹在歲月的洗禮下已非十多年前的懵懂大孩子，心態早已成熟不少：「20多歲時會很想別人欣賞我，所以很在乎他人對我的看法，反而成為了壓力。離婚後重返幕前接受訪問，發現如果仍用這個心態我會很辛苦便慢慢地想改變，學會自己欣賞自己，不要透過別人如何看你來肯定自己。」

40歲的趙頌茹Yu在歲月的洗禮下已非十多年前的懵懂大孩子。（黃寶瑩 攝）

趙頌茹沒有拒絕相信愛情

娛樂圈除了讓趙頌茹收穫名氣外，更讓她遇上了改變自己一生的前夫周永恆，並為他誕下兩個女兒。儘管這段不美滿的婚姻最後離婚收場，但愛一個上一課，離婚的經歷讓趙頌茹學會了放手：「自己有時有些無形的堅持，這些無謂的堅持會讓你迷失到失去了自己，令你不停調低自己的底線，最後成為了不健康的關係，你的心理也會隨此變得不健康。」縱然經歷過婚姻失敗，但趙頌茹依然相信愛情：

我一直都不明白為什麼要問相信愛情，愛情很虛無縹緲，愛是一種關係、付出和堅持，一直以來我都沒有拒絕相信愛情。 趙頌茹

趙頌茹Yu依然相信愛情。（黃寶瑩 攝）

趙頌茹坦言，現時面對愛情會比以前考慮更多，不單是外表上的吸引，更會看能否與對方長久相處、有沒有話題，是否包容自己。雖然趙頌茹需要照顧兩名年幼女兒，但她卻認為不應把小朋友加諸在未來的另一半身上，單純地想是否能一起相處走下去才是最重要：

我不需要他照顧我的家庭，我的家庭我自己照顧。因為女兒不是他生的，這個責任不應對方負，而是應該由我自己負上。 趙頌茹

離婚至今的趙頌茹依然享受單身，單身生活讓她感受到什麼是自由，不用在乎他人的想法，自己亦沒有寂寞過。不過，她亦直言自己應該不會結婚：「我已經經歷過結婚的過程，試過就不會想再經歷那些麻煩事。如果適合，兩個人在一起就可以了。假如對方不為家庭付出，那一紙婚書也是沒有實際用途。」

趙頌茹Yu為出道20週年留下小總結，推出了新歌《大致天晴．間中有雨》。（黃寶瑩 攝）

「大孩子」早已長大

近日，趙頌茹為出道20週年留下小總結，推出了新歌《大致天晴．間中有雨》，不但為40歲的自己交了一份功課，更希望藉著新歌告訴大眾當年的大孩子早已長大。而她又以歌中一句最喜歡的歌詞：「雲 淋下雨水 除掉了灰塵」寄語大家即使遇上了不好的事，但這些經歷都會為你洗走身上的灰塵，成為更好的自己。

記者、採訪：陳婉珺

拍攝：麥超億、潘樂文

剪接：潘樂文

美術：賴文傑

場地提供：Mellow Studio

編輯、統籌：翁冠燊

