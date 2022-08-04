K-Pop模範姊妹Jessica、Krystal　Jessica感謝妹妹成最強大後盾

【乘風破浪姐姐3／Jessica／Krystal】Jessica鄭秀妍到內地參加人氣綜藝節目《乘風破浪姐姐3》表現亮眼，Jessica除了以少女時代的前成員為人所熟悉外，她與妹妹Krystal鄭秀晶的深厚姊妹情亦令不少人羨慕，二人共同從美國回流韓國一起經歷了艱辛的練習生生活、至一起成為偶像出道，一直以來都互相扶持，姊妹情深。



Jessica不諳中文，孤身一人到內地參加人氣綜藝節目《乘風破浪姐姐3》，過程中一路過關斬將，吃盡苦頭才換來現時亮眼的成績。節目日前進行總決賽錄影，有參與錄影的觀眾就透露，Jessica的親妹妹Krystal特意為姐姐準備了一條驚喜中文打氣短片，Jessica看到後馬上大哭，姊妹情令人動容。

Jessica孤身一人到內地參加人氣綜藝節目《乘風破浪姐姐3》

Jessica與Krystal兩姊妹小時候一起在美國長大，有一次兩姊妹與媽媽出逛百貨公司時被SM娛樂的星探發掘，邀請成為SM娛樂練習生。不過由於當時Krystal年僅6歲，於是Jessica便率先進入SM娛樂訓練，Krystal於2006年才正式成為練習生。在經過長久艱辛的練習生生活後，Jessica與Krystal分別先後以少女時代及f(x)成員出道，一同踏進娛樂圈發展。

乘風破浪姐姐3｜Jessica與Krystal分別先後以少女時代及f(x)成員出道

Jessica於2014年退出所屬的韓國人氣女團少女時代，當時退團的原因一直議論紛紛，誰對誰錯外界都各執一詞，成為K-Pop界的羅生門事件。Jessica在退出少女時代後被封殺，失去了在韓國演藝圈亮相的機會，令她陷入了人生低潮。所幸妹妹Krystal一直都在Jessica身邊為她打氣，陪她走過人生低谷。同屬SM娛樂的Krystal在與公司合約結束後亦宣布離開不再續約，此舉被不少粉絲解讀為為Jessica出氣之舉。

Krystal只要待在那裡就是優點，她就是我身邊最強大的後盾。 Jessica

乘風破浪姐姐3｜Krystal一直都在Jessica身邊為她打氣，陪她走過人生低谷

在退出少女時代後，Jessica亦開始專注發展個人時尚品牌BLANC & ECLARE，當中Krystal不但成為了Jessica的靈感繆斯，更提供不少意見：「我們都會支援彼此的工作，我很多設計方面的靈感都是來自於Krystal，我在創立自己的品牌時，Kryatsl也給了我很多意見，我們常會一起討論。」

乘風破浪姐姐3｜不但成為了Jessica的靈感繆斯，更提供不少意見

而Jessica亦十分支持妹妹的工作，曾在Krystal趕工拍攝劇集時為她送上應援餐車，並在車上掛上標語：「秀晶(Krystal 本名) 是秀妍(Jessica 本名) 的妹妹，外表看起來冷漠，但實際上非常溫柔」、「請多多關照我們秀晶」和「姊姊Jessica 給秀晶的款待」，言語間透露了對妹妹滿滿的愛，拜託工作人員多照顧Krystal。

乘風破浪姐姐3｜Jessica曾在Krystal趕工拍攝劇集時為她送上應援餐車

Krystal就曾被問及如果流落無人島要帶什麼，Krystal開心地表示要帶Jessica一起：「姊姊可以唱歌給我聽，可以互相倚靠睡覺，一起聊天，就帶姊姊吧！」Jessica與Krystal外表冷豔，一直有「冰山美人」之稱。然而，每當姊妹相聚或是一起工作時，這兩位冰山美人在看到對方後都會不禁流露出燦爛笑容，牽著對方的手，細微的一舉一動都表現出兩人深厚的姊妹情。