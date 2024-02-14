鄭中基演唱會｜曾醜聞屢纏身　浪子回頭昔日無賴成如今暖心奶爸

【鄭中基演唱會】鄭中基於年初四舉行首場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024》，得到大批圈中人到場，其太太余思敏（Sammie）和2位子女亦有現身撐爸爸，場面非常熱鬧。鄭中基過去曾稱自己是「浪子」，曾有一段失敗婚姻，令其形象下滑，但遇上現任太太後，由於對方不離不棄，最終收復情場浪子。鄭中基在其中一次的演唱會尾場中，更向對方示愛「她是我最深愛的人」。



鄭中基於年初四舉行首場世界巡迴演唱會。(IG@tinyeyes39)

鄭中基去年參演吳君如自監自演的喜劇電影《闔家辣》大獲好評。近年鄭中基都集中在自己的個人頻道發展上，頻道多元化的影片吸引不少網民觀看，其實鄭中基早年演出了ViuTV的《暖男爸爸》後漸漸被眾人改觀成功洗底，由昔日的渣男換身成為一名好丈夫、好爸爸。

【鄭中基｜闔家辣】吳君如自監自演的喜劇電影《闔家辣》大獲好評，亦邀請一眾紅星梁詠琪、鄭中基、香港人氣男團MIRROR成員呂爵安出演。（IG@tinyeyes39）

鄭中基由昔日渣男 浪子回頭成好丈夫、好爸爸！

【鄭中基｜闔家辣】鄭中基年少氣盛時曾屢次因醜聞讓形象一度受損。（IG@tinyeyes39）

鄭中基年少氣盛時曾屢次因醜聞讓形象一度受損，年少氣盛性格火爆的鄭中基，常衝動魯莽行事。在2000年鄭中基乘坐長榮航空回港時因醉酒鬧事做他演藝事業一度受損。之後從美國洛杉機飛往台北的航機上再一次醉酒鬧事而被FBI起訴，嚴重的話可致入獄20年的，最終他被判罰款，醉酒事件導致他事業重創。

我細個已經會飲醉酒，那時年紀未過雙位數，培養咗浪子性格，但任性會出事，令我失去很多東西，例如朋友、工作、錢，但呢個低潮對我係鍛煉。身邊好多我以為好Friend的人，突然不見了，或者好陌生，但有些沒甚聯絡的，反而會打電話來支持我。所以我想借呢個時間多謝他們雪中送炭！ 鄭中基

多年後，鄭中基憑著出色演技及一首「無賴」的歌曲重新受到大眾關注。鄭中基曾以「無賴」這首歌來形容自己，而鄭中基亦把歌詞一字一句「完美地」演繹在他個人的現實生活上！鄭中基當年曾被傳力追楊千嬅3年，並親自為女方創作《二月三日》，最終成功抱得美人歸。不過交往多年鄭中基經常被拍到出入夜店、花邊緋聞不斷，最終二人戀情告終，但二人至今仍一直維持好友關係。

【鄭中基｜闔家辣】鄭中基憑著出色演技及一首「無賴」的歌曲重新受到大眾關注。鄭中基曾以「無賴」這首歌來形容自己，而鄭中基亦把歌詞一字一句「完美地」演繹在他個人的現實生活上。（YOUTUBE@TVB 截圖）

鄭中基阿Sa被爆隱婚最為轟動

直至2004年鄭中基跟蔡卓妍(阿Sa)拍攝《追擊8月15》而結緣，後來一直傳出二人的交往的緋聞，不過多年來二人堅拒承認。到了2008年阿Sa被邀到吳君如的電台節目《嘩嘩嘩打到嚟！》，受訪時不避嫌甜蜜地提及鄭中基，默認了兩人的感情。一年後，鄭中基亦承認二人的情侶關係。在《2005年十大勁歌金曲頒獎典禮》時，鄭中基憑「無賴」一曲勇奪金曲金獎，當時主持人曾志偉笑言他是否需要對「阿乜」說多謝（意指阿Sa）。

【鄭中基｜闔家辣】鄭中基跟阿Sa拍攝《追擊8月15》而結緣，後來一直傳出二人的交往的誹聞，不過多年來二人堅拒承認。（IG@tinyeyes39）

有留意鄭中基的人就會知道鄭中基愛用紋身來紀念戀情，至今身上已有6個紋身，「第一個紋身是在台灣紋的，是我的生肖圖案。回家後覺得很有型，3天後才去紋了兩個。」他當時表示，自己已有4年多沒再紋身，無意中泄露了他跟阿Sa的戀情。

2010年初，傳出二人的隱婚的消息，同年Twins錄製《志雲飯局》時，阿Sa直言自己非有意隱瞞，而是認為自己無需說得那麼清楚。不料同年3月17日阿Sa突然在電影《美麗密令》的宣傳活動上自爆跟鄭中基因了解而分開。另一邊鄭中基亦承認分手一事：「謝謝大家的關心，我能告訴大家的就是，我與蔡卓妍已經分開一段時間了。」

【鄭中基｜闔家辣】有媒體踢爆鄭中基跟阿Sa早於2006年1月31日在美國洛杉磯Van Nuys區註冊結婚，並刊登兩人婚書為證，踢爆二人多年間一直說謊。（YOUTUBE@TVB 截圖）

10多天後，有媒體踢爆鄭中基跟阿Sa早於2006年1月31日在美國洛杉磯Van Nuys區註冊結婚，並刊登兩人婚書為證，踢爆二人多年間一直說謊。當天傍晚時分，二人共同召開記者招待會交代有關結婚一事，承認二人於2006年已經結婚，兼宣布現正辦理離婚。一向給人浪子感覺的鄭中基在記者招待會交代時不禁留下男兒淚。

我們不能夠成為夫婦，但我們的而且確有過一段很開心的時間，更加希望我們以後可以成為永遠的好朋友。 鄭中基

鄭中基遇上一生最愛 太太一直不離不棄

鄭中基跟阿Sa分開後，2011年被爆出女友余思敏（Sammie）未婚懷孕，同年10月升爸爸，更短期內迎娶女友。之後余思敏（Sammie）順利誕下大女Emma，2015年再為鄭中基誕下小兒子Evan。多年來風風雨雨，由醉酒鬧事形象受損到跟阿Sa隱婚一事再被塑造成渣男，不過太太余思敏（Sammie）一直陪伴在旁，鄭中基在演唱會尾場感動落淚公開感謝太太支持及鼓勵。

呢個人幫我增加身邊兩個人，呢個人是我最深愛的人，以前冇諗過會有小朋友，因為我是浪子來的，以前就算開工，都會同導演講唔好開咁早，浪子06先會瞓覺，邊會咁早開工？但依係家發現最有型係做爸爸，依家就會同啲導演講，早些開工啦，我想早些收工，陪仔女。 鄭中基

【鄭中基｜闔家辣】2011年鄭中基被爆出女友余思敏（Sammie）未婚懷孕，同年10月升爸爸，更短期內迎娶女友。（IG@tinyeyes39）

【鄭中基｜闔家辣】鄭中基一家四口幸福美滿。（IG@tinyeyes39）

我每次開騷都好麻煩，不嘈得、不煩得、不吃好多東西。太太有辦法令兩個小朋友好似識手語，多謝她這幾個月的包容，知道她也好辛苦。 鄭中基

鄭中基由昔日的渣男換身成為如今好男人，多年來一直受到很多人幫助。當年醉酒鬧事事件後首位找他工作的劉偉強導演。之後鄭中基在在《第32屆香港電影金像獎》頒獎典禮憑《低俗喜劇》勇奪金像獎「最佳男配角」，當時他在台上發表得獎感言時感謝劉德華當年低潮時對自己的鼓勵。這番話讓鄭中基更了解自己的長處及短處，讓他慢慢養成堅毅不屈的性格。

【鄭中基｜闔家辣】鄭中基發表得獎感言時感謝劉德華當年低潮間對自己的鼓勵。（IG@tinyeyes39）

【鄭中基｜闔家辣】鄭中基與有線主播余思敏奉子成婚。（IG@tinyeyes39）

浪子回頭金不換！你接下來真的要想想自己該怎麼走、怎麼做，你還有很多時間，不過你真的要想清楚！ 劉德華

【鄭中基 Q&A】