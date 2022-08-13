鄭裕玲童年經歷練成堅強個性　因家境被逼放棄升學自強成影視天后

鄭裕玲（﻿Do姐）早前與余德丞一起為主題樂園拍攝宣傳片，鄭裕玲表示看完表演煙火匯演中白雪公主的一幕後，令她回憶起小時候出身於單親家庭的不愉快經歷！鄭裕玲在鏡頭前總是展現出獨立剛強的一面，或許是與成長於破碎家庭的背景有關，她的童年過得並不容易，曾經因為家境問題被逼放棄到美國升學，學歷僅於中五止步。今日的鄭裕玲是「御用金牌司儀」，在影視界的成績大家亦有目共睹！有今日的成就得來不易，除了靠她出眾的天賦外，也是因為她努力不懈及但強不息的精神。



鄭裕玲生於單親家庭練成堅強個性 因家境被逼放棄到美國升學

鄭裕玲成長於破碎家庭，自小就看著父母經常吵架，激動起來更會動手，甚至拿子女來出氣，最後父親也是拋棄了他們。媽媽帶著她們兩姐弟，生活開支也只能靠父親的贍養費，經濟環境並不理想。

鄭裕玲早前與余德丞一起拍攝宣傳片，在片中分享指，對於煙火匯演中白雪公主的一幕印象很深刻並勾起她的童年回憶，指在故事中，白雪公主被後母欺並把她趕出來，令她回想起兒時的自己，後來白雪公主遇上了七個小矮人，幫助她渡過難關，代表著在人生最壞的時候，往往會有人幫到你，或自己發奮的時候，事情一定有轉機。

鄭裕玲生於單親家庭練成堅強個性！（do_do_cheng＠IG）

而事實上，鄭裕玲就因為童年的經歷，自小就培養出獨立堅強的個性。她自小學業成績優異，更在會考的英文科中考獲A級成績，但因為經濟環境問題，令她被逼放棄到美國修讀新聞系的夢想，中五畢業後就要出來社會工作賺錢養家。

雖然鄭裕玲沒有讀過大學，但卻說得一口流利英文，原來是靠自學？鄭裕玲自小就培養了讀英文報紙及看電視節目的習慣，加上喜歡聽英文歌，從日常生活中自學英文，如此勤奮好學，絕對值得擁有今日的成就。

童年影響了我以後的人生，令我變得堅強 鄭裕玲

鄭裕玲自小就培養了讀英文報紙及看電視節目的習慣，加上喜歡聽英文歌，從日常生活中自學英文！（do_do_cheng@IG）

鄭裕玲靠努力天賦自強成影視天后 公開「DoDo姐」名字由來！

畢業後的她不能如願到外國升學，決定投考藝員訓練班入行發展。入行後憑著出眾的口才與演技，獲得不少工作機會，在演藝事業上也發展得頗順利。鄭裕玲於1988年憑著電影《月亮星星太陽》奪得金馬獎影后，又憑《表姐，妳好嘢！》榮獲香港電影金像獎最佳女主角殊榮，其後於2000年，在電視劇《男親女愛》中的演出亦深受觀眾喜愛，最後更成為「視后」，令她成為了香港首位得到影后兼視后殊榮的藝人。鄭裕玲在演藝界上的成就確實無人能置疑！

直至2003年，鄭裕玲宣布不再拍劇，晉身司儀界，在各大綜藝節目、台慶、香港小姐競選中，以中英雙語擔任主持，憑著出眾的口才被封為「御用金牌司儀」。其後，鄭裕玲亦有進軍廣播界，在商台主持的電台節目《口水多過浪花》吸引到不少聽眾收聽，也成為了商台收聽率最高的節目。

鄭裕玲在電視劇《男親女愛》中的演出亦深受觀眾喜愛！（《男親女愛》劇照）

鄭裕玲靠努力天賦自強成影視天后。（do_do_cheng@IG）

很多人都很好奇，鄭裕玲的英文名字並不是「DoDo」，亦沒有「DoDo」的發音，那為甚麼會有「DoDo姐」這名字呢？原來「DoDo」是鄭裕玲兒時的暱稱，因為她在小時候經常模仿家中鬧鐘「嘟嘟」的聲音，所以家人就叫她做「DoDo」，想不到這兒時暱稱，竟成為了今日深入民心的名字。

原來「DoDo」是鄭裕玲兒時的暱稱，因為她在小時候經常模仿家中鬧鐘「嘟嘟」的聲音，所以家人就叫她做「DoDo」！（do_do_cheng@IG）

鄭裕玲情路坎坷享受當單身貴族

在感情方面，雖然鄭裕玲事業路一帆風順，但感情路卻很坎坷。鄭裕玲在初出道時曾與導演甘國亮拍拖，愛情長跑10年最終也是分手收場，後來又與呂方相戀，兩人愛得高調，更交往了長達16年，可惜這段戀情也是分手告終。鄭裕玲曾分享指，因為童時的經歷對她造成很大的陰影，她很害怕自己的感情路會步父母後塵，所以即使對一個男人愛得有多深，她也不會結婚，不想承諾太多。

家庭背景大大影響了鄭裕玲的婚姻觀，雖然現在並無拍拖，但她也很享受做單身貴族，她很享受工作亦享受獨處的時間，認為現在的生活也很好！

世上沒有100%完美的選擇。 鄭裕玲

鄭裕玲情路坎坷享受當單身貴族（do_do_cheng＠IG）